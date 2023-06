Fórmula E: Saiba tudo sobre o E-Prix de Portland

Neste fim de semana a Fórmula E está nos Estados Unidos para correr pela primeira vez em Portland, Oregon, no momento em que a luta pelo título do Campeonato Mundial ABB FIA Formula E fervendo, já que apenas seis pontos separam os três primeiros colocados na tabela de classificação, com 12 das 16 provas da temporada já realizadas.

Essa será a sexta visita da Fórmula E aos Estados Unidos desde a sua primeira temporada em 2014, e agora em uma pista inédita: o Portland International Raceway, local que tem sido palco de corridas da Indycar e da Nascar nos últimos anos.

Nos anos anteriores, a Fórmula E correu em Miami, Long Beach e Nova York, sempre levando o melhor da tecnologia dos carros elétricos e do foco sustentável de emissão zero de carbono líquido pelo país.

O Raceway surgiu oficialmente na década de 1970, após várias décadas em ruínas. A pista foi estabelecida depois que uma inundação generalizada destruiu uma cidade inteira, deixando para trás nada além de estradas que poderiam ser usadas apenas como uma pista de corrida durante o icônico Rose Festival de Portland.

A pista se tornou o lar do automobilismo profissional em 1975, quando a Trans-Am Series começou a competir na pista e, nas décadas que se seguiram, a IndyCar e a NASCAR Truck Series seguiram o exemplo. A pista sofreu uma desaceleração significativa na competição durante os anos 2000 e 2010, mas desde então foi revivida como um local de corrida cobiçado para a IndyCar e a NASCAR Xfinity Series nos últimos anos.

Agora, a Fórmula E está pronta para se juntar à longa lista de competições de prestígio ao correr no templo do automobilismo norte-americano em Portland, em uma das pistas mais longas da história da categoria, medindo 3.190 km e com 12 curvas. O traçado difere um pouco daquele usado pela IndyCar, com a Fórmula E e a FIA optando por adicionar 20 metros à curva 1. Esta é uma mudança significativa na pista que deve tornar a corrida deste fim de semana emocionante.

Um mundial equilibrado e em aberto

Três pilotos separados por seis pontos. É assim que a Fórmula E desembarca em Portland, e Jake Dennis, da Avalanche Andretti Formula E Team, com sede nos EUA, fará de tudo para superar a diferença de um ponto que o separa do líder do campeonato, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), no Southwire Portland E-Prix 2023 neste sábado (24).

O britânico Dennis está em um grande momento no campeonato. Ele venceu a corrida de abertura da temporada na Cidade do México, e desde então esteve no pódio em outras sete corridas, o que o coloca como um dos favoritos ao título e consequentemente, a vitória neste fim de semana em Portland.

Atual líder do mundial, Wehrlein chegou a perder o primeiro lugar na tabela de classificação para o neozelandês Nick Cassidy (Envision Racing) após Mônaco, mas se recuperou com a vitória em Jacarta. Essa foi sua primeira vitória - e pódio - desde a terceira rodada em Diriyah.

Depois de manter a liderança por algumas etapas, Cassidy agora ocupa o terceiro lugar na classificação, apenas cinco pontos atrás do segundo colocado Dennis.

Nas rodadas 11 e 12, ambas realizadas em Jacarta, um piloto se viu no topo de todos os treinos: Maximilian Günther, da Maserati MSG Racing. O piloto alemão dominou todas as sessões cronometradas, faturando as duas Julius Baer Pole Position do fim de semana, e convertendo uma delas em vitória, tornando-se o único piloto a vencer ao largar da pole nas últimas 14 corridas na Fórmula E, e selando a primeira vitória da Maserati em um campeonato mundial de monotipos desde que o lendário Juan Manuel Fangio venceu em Nurburgring em 1957.

Programação do E-Prix de Portland

Sexta-feira, 23 de junho de 2023

Treino Livre 1 – 21h (Transmissão no YouTube do site do Grande Prêmio)

Sábado, 24 de junho de 2023

Treino Livre 2 – 14h30 (Transmissão no YouTube do site do Grande Prêmio)

Treino Classificatório – 16h40 (Transmissão no YouTube do site do Grande Prêmio)

Largada/Corrida – 21h – Transmissão no YouTube do site do Grande Prêmio e no BandSports)

* VT da prova na Band TV no domingo (25) às 02h

** horário de Brasília