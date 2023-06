Race Week: saiba tudo sobre o GP da Áustria de Fórmula 1

Após duas semanas, a Fórmula 1 chega para sua nona etapa do calendário de 2023 com o GP da Áustria. A principal categoria do automobilismo vai até Spielberg para 71 voltas cheias de emoção no Red Bull Ring. A largada da prova será neste domingo (2), às 10h (horário de Brasília).



A Red Bull tem dominado esta temporada, conquistando oito vitórias em oito etapas: seis de Max Verstappen e duas de Sergio Pérez. O piloto holandês venceu o GP do Canadá e chegou a 195 pontos, ampliando ainda mais sua vantagem sobre seu companheiro de equipe, que é o vice-líder do campeonato.

Foto: Divulgação / Red Bull Racing

Fernando Alonso fez uma corrida impressionante em Montreal, chegou em segundo e permaneceu em terceiro no Mundial, diminuindo a diferença para Pérez (126x117). Lewis Hamilton, que completou o pódio na última etapa, alcançou 102 pontos e está na quarta colocação do campeonato. No disputa de construtores, a Red Bull sustenta uma vantagem confortável de 154 pontos sobre a Mercedes.

Horários:

SEXTA-FEIRA, 16 de junho

- Treino livre: 8h30

- Qualificação: 12h

SÁBADO, 17 de junho

- Sprint shootout: 7h

- Sprint race: 11h30

DOMINGO, 18 de junho

- Corrida: 10h

GP da Áustria (Red Bull Ring)

NONA ETAPA DE 2023

- Voltas: 71

- Comprimento da pista: 4.318 KM

- Pneus disponíveis: C3 duro, C4 médio, C5 macio

- Melhor volta: 1m 05s 619 (Carlos Sainz - 2020)

- Primeiro GP: 1970

- Maior vencedor: Max Verstappen (4)

Onde assistir

O GP da Áustria terá transmissão do treino livre e da classificação no Bandsports pela TV fechada. A TV Band exibirá a classificação, a sprint shootout, a sprint race e a corrida.

Relembre como funciona a nova sprint race

Esse novo modelo de corrida rápida começou no GP do Azerbaijão e continuará nas outras cinco etapas em que a sprint race está prevista, incluindo o GP da Áustria. No novo modelo, a ordem de largada da prova principal será definida por uma classificação na sexta-feira, seguindo o padrão de três segmentos. Com isso, agora teremos apenas um treino livre nas etapas com corrida curta.

Nos fins de semana com sprints, o segundo treino livre foi eliminado, dando lugar à classificação da corrida rápida. Haverá também a obrigatoriedade do uso de pneus específicos na classificatória para a corrida curta: no Q1 e no Q2, as equipes terão que usar compostos médios; no Q3, os times só terão pneus macios à disposição.

Com isso, a disputa da corrida sprint no sábado valerá apenas pontos extras para a classificação no Mundial, sem afetar o grid da corrida principal. O vencedor da sprint somará oito pontos, enquanto o segundo colocado receberá sete pontos, e assim por diante, seguindo a ordem decrescente até o oitavo colocado, último do grid a pontuar, com um ponto adicional.

O processo para aplicação de punições também foi alterado. Penalidades decorrentes do TL1, classificação ou sprint race serão aplicadas ao grid da corrida principal. Se a penalidade estiver relacionada a qualquer incidente na sprint shootout, a punição será cumprida no próprio grid da corrida curta.

A ideia de isolar a sprint foi para incentivar os pilotos a arriscarem mais na corrida de sábado, uma vez que um eventual abandono no formato anterior afetaria a prova principal de domingo.