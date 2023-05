Race Week: saiba tudo sobre o GP da Espanha de Fórmula 1

Sem pausa de um Grande Prêmio para o outro, a Fórmula 1 chega na sua sétima etapa no calendário de 2023 com o GP da Espanha. A principal categoria do automobilismo vai até Barcelona, para 66 voltas de muita emoção no Circuito da Catalunha. A largada será dada no domingo (4), às 10h (horário de Brasília).

Como já está virando de costume falar, a Red Bull continua dominando o ano até aqui, agora, com seis vitórias: quatro de Max Verstappen e duas de Sérgio Pérez. O holandês que venceu o GP de Mônaco, é líder e aumentou sua vantagem para 39 pontos à frente de seu companheiro - que teve um final de semana trágico e acabou não pontuando.

Com o final de semana péssimo de Sérgio Pérez, além dele ver Max Verstappen disparar na liderança, ele viu sua vantagem sobre o terceiro colocado, Fernando Alonso, diminuir de 30 para 12 pontos. O espanhol conquistou seu quinto pódio nesta temporada, sendo em Mônaco, sua melhor colocação na temporada (2° lugar). Já no Mundial de construtores, a equipe austríaca sustenta confortáveis 129 pontos de vantagem sobre a Aston Martin, segunda colocada.

Foto: Divulgação / F1

Horários

SEXTA-FEIRA, 2 de junho

- Treino livre 1: 8h30

- Treino livre 2: 12h

SÁBADO, 3 de junho

- Treino livre 3: 7h30

- Qualificação: 11h

DOMINGO, 4 de junho

- Corrida: 10h

GP da Espanha (Circuito da Catalunha)

SÉTIMA ETAPA DE 2023

- Voltas: 66

- Comprimento da pista: 4.657 KM

- Pneus disponíveis: C1 duro, C2 médio, C3 macio

- Melhor volta: 1m 18s 149 (Max Verstappen - 2021)

- Primeiro GP: 1991

- Maior vencedor: Michael Schumacher e Lewis Hamilton (6)

Onde assistir

O GP da Espanha terá transmissão dos treinos livre e classificação na Bandsports pela TV fechada. E a TV Band exibirá a classificação e a corrida.

Traçado original

Tendo seu primeiro GP no ano de 1991, o Circuito da Catalunha teve uma alteração em 2007 - uma chicane no setor 3 -, que nos últimos anos, foi alvo de reclamações de diversos pilotos. Mas esta mudança acaba agora, em 2023, tendo seu traçado original de volta. Com isso, o circuito passará de 16 curvas para 14, ficando ainda mais rápido.

No grid atual, apenas Fernando Alonso já correu neste traçado original do GP da Espanha, já que o bicampeão estreou na categoria bem antes da mudança em 2007.

Melhora da Mercedes

O novo pacote de atualizações da Mercedes para o W14, passou em seu primeiro teste no último GP, em Mônaco. Lewis Hamilton que largou em quinto e chegou muito perto de seu segundo pódio em 2023, celebrou o resultado e elogiou sua equipe, que se aproxima da vice-liderança do Mundial de construtores.

Mesmo o Circuito de Monte Carlo não sendo ideal para novos testes, a equipe alemã não teve escolha já que incialmente as atualizações seriam uma semana antes no GP da Emilia-Romagna, que acabou cancelado devido as fortes chuvas na região. Mesmo assim, Hamilton conseguiu tirar bom proveito de seu W14 em Mônaco e além da 4ª colocação, o heptacampeão ficou com o ponto da volta mais rápida da corrida.

“Estou muito feliz. A gente avançou. Quando chegamos ao fim de semana, eu não sabia onde estaríamos, então terminar a corrida em quarto e quinto lugar garante ótimos pontos para a equipe. Agradeço demais a todos na fábrica por nos trazer esse pacote de atualizações. Nós mantivemos o carro inteiro e o trouxemos são e salvo pra casa, batemos as Ferraris e conquistamos muitos pontos como equipe”, comemorou Lewis.

Foto: Divulgação / Mercedes

Holandês voador

A cada corrida que passa, Max Verstappen se consolida ainda mais no topo do Mundial de pilotos e vai se preparando para conquistar seu tricampeonato de forma consecutiva. O último Grande Prêmio foi mais uma exemplo do talento do holandês, não teve chuva, pressão dos rivais ou qualquer outra coisa que abalasse Max em Monte Carlo.

O piloto da Red Bull venceu o GP de Mônaco de ponta a ponta, sem sofrer nenhum tipo de ameaça. Antes mesmo da corrida, Verstappen já tinha mostrado seu talento para conquistar à volta mais rápida na qualificação em uma pole histórica. Além de aumentar ainda mais sua vantagem para o segundo colocado em Monte Carlo, o holandês também se tornou o maior vencer de GPs na história da equipe austríaca, superando Sebastián Vettel (39x38).