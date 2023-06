Race Week: saiba tudo sobre o GP do Canadá de Fórmula 1

Após duas semanas a Fórmula 1 chega na sua oitava etapa no calendário de 2023, com o GP do Canadá. A principal categoria do automobilismo chega pela primeira vez nesta ano no continente americano, para 70 voltas de muita emoção no Circuito Gilles Villeneuve. Será dada à largada da prova neste domingo (18), às 15h (horário de Brasília).

A Red Bull segue dominando o ano até aqui, agora, com sete vitórias em sete etapas: cinco de Max Verstappen e duas de Sérgio Pérez. O holandês que venceu o GP da Espanha, é líder e aumentou sua vantagem para 53 pontos à frente de seu companheiro - que teve um final de semana trágico em Barcelona, mas acabou se recuperando e terminando em quarto.

Fernando Alonso se manteve em terceiro no campeonato, no entanto, acabou não fazendo uma boa corrida e viu Lewis Hamilton encostar (99x87). O heptacampeão mundial fez uma bela corrida e chegou em segundo, já o bicampeão teve seu pior resultado da temporada, chegando em sétimo.

Já no Mundial de construtores, a equipe austríaca sustenta confortáveis 135 pontos de vantagem sobre a, agora, segunda colocada Mercedes -até a última etapa, a Aston Martin ocupava este posto, mas acabou sendo ultrapassada após a equipe alemã conseguir levar seus dois carros para o pódio na Catalunha.

Foto: Divulgação / F1

Horários

SEXTA-FEIRA, 16 de junho

- Treino livre 1: 14h30

- Treino livre 2: 18h

SÁBADO, 17 de junho

- Treino livre 3: 13h30

- Qualificação: 17h

DOMINGO, 18 de junho

- Corrida: 15h

GP do Canadá (Circuito Gilles Villeneuve)

OITAVA ETAPA DE 2023

- Voltas: 70

- Comprimento da pista: 4.361 KM

- Pneus disponíveis: C3 duro, C4 médio, C5 macio

- Melhor volta: 1m 13s 078 (Valtteri Bottas - 2019)

- Primeiro GP: 1978

- Maior vencedor: Michael Schumacher e Lewis Hamilton (7)

Onde assistir

O GP do Canadá terá transmissão dos treinos livre e classificação na Bandsports pela TV fechada. E a TV Band exibirá a classificação e a corrida.

Incêndios florestais ameaçou o cancelamento da etapa

Os incêndios florestais no Canadá desde maio pioraram, levando à atenção global devido à fumaça tóxica que chegou aos Estados Unidos. A província de Quebec, onde está localizada Montreal, sede do GP do Canadá, foi uma das áreas afetadas. No entanto, a Fórmula 1 confirmou que a corrida não corre risco. A cidade experimentou cortes de energia elétrica devido aos incêndios, e uma nuvem de fumaça cobriu Montreal. Mais de 11 mil pessoas foram evacuadas no Quebec, e bombeiros dos EUA foram convocados para ajudar. Outras províncias canadenses, como Colúmbia Britânica, Alberta e Nova Escócia, também enfrentam incêndios florestais. A escala dos incêndios é incomum, com aproximadamente quatro milhões de hectares queimados, 15 vezes acima da média de uma década. Essa não é a primeira vez na temporada de 2023 da Fórmula 1 que uma corrida foi ameaçada por condições climáticas adversas. O GP da Emilia-Romagna foi cancelado devido a tempestades e inundações que causaram danos no Norte da Itália, resultando em mortes e desabrigados.