Fórmula E: Mitch Evans novamente é o mais rápido nos testes de Valência para décima temporada

Nesta quinta-feira (26) o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E realizou a segunda sessão de testes de pré-temporada no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, que servem de preparação para o 10º ano da competição de carros elétricos. E assim como aconteceu na primeira sessão, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) foi o mais rápido do dia.

Um dos favoritos para a 10ª temporada, Evans cravou o tempo de 1min24s791, que apesar de ser um pouco mais alto do que o tempo que ele cravou na sessão anterior, ainda é mais baixo do que o tempo de Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) nos testes da temporada passada no mesmo circuito, quando o piloto alemão foi o mais rápido.

Evans cravou o tempo mais rápido da sessão desta quinta-feira já nos minutos finais do treino de quatro horas e meia. E assim como havia acontecido no primeiro dia, o português Antonio Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) ficou com o segundo melhor tempo, desta vez apenas 0s023 atrás do tempo do neozelandês da Jaguar.

Mais dois pilotos conseguiram fechar a sessão com o tempo abaixo da casa de 1min25s: Edoardo Mortara com uma surpreendente Mahindra Racing, e Robin Frijns, que agora está de volta a Envision Racing, a atual campeã entre as equipes.

A segunda sessão acabou sendo bem mais equilibrada que a anterior, e isso ficou nítido nos tempos. A diferença entre o mais rápido, Mitch Evans, e o 19ª colocado Sacha Fenestraz (Nissan) foi de apenas 0s570. 17 pilotos ficaram menos de meio segundo do tempo da Jaguar.

Entre os brasileiros, Lucas di Grassi (ABT Cupra) fechou o dia com o 15º tempo, enquanto Sérgio Sette Câmara teve dificuldades na sessão com o carro da ERT Formula E Team e não conseguiu registrar um bom tempo durante a sessão.

Nesta sexta-feira (27) a Fórmula E realizará o ultimo dia de testes desta pré-temporada. O próximo campeonato mundial dos carros elétricos terá início no dia 13 de janeiro de 2024 na Cidade do México. O Brasil receberá os GEN3 no Sambódromo do Anhembi no dia 16 de março de 2024, para a segunda edição do E-Prix de São Paulo. A venda de ingressos será aberta oficialmente na próxima semana.