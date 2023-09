No Dia Mundial dos veículos elétricos, confira 5 tecnologias desenvolvidas na Fórmula E

No sábado (09) é comemorado o Dia Mundial dos Veículos Elétricos, e o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E aproveitou para destacar cinco exemplos de tecnologias introduzidas na competição e que fizeram a transição para os VEs de consumo, numa transferência de cenário conhecida como ‘Race to Road', ou em tradução literal: das corridas para as estradas”.

A Fórmula E é o primeiro Campeonato Mundial de automobilismo totalmente elétrico e é o único esporte certificado com a emissão zero de carbono líquido desde o início. Agora entrando em sua décima temporada, 116 corridas foram disputadas até o momento em 30 cidades e 23 países, além de cinco continentes. No início deste ano, a Fórmula E apresentou o carro de corrida GEN3 – o carro de corrida elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído.

A Fórmula E trabalha em estreita colaboração com o órgão regulador do automobilismo, a FIA – Federação Internacional de Automobilismo, para criar um ambiente onde fabricantes e parceiros possam desenvolver e testar soluções tecnológicas inovadoras em uma variedade de aplicações para os VEs.

Fabricantes automotivos de grande porte desenvolvem sistemas de potência no campeonato, como Jaguar, Porsche, Nissan, Mahindra e DS Automobiles.

Os parceiros globais ABB e Hankook Tire são pioneiros nos desenvolvimentos técnicos em carregamento de veículos elétricos e pneus de estrada para VEs, respectivamente.

Em última análise, as inovações introduzidas na Fórmula E estão transitando para os veículos elétricos nas ruas, e também na infraestrutura em geral, impactando o futuro da mobilidade e a descarbonização dos centros das cidades inteligentes em todo o mundo.

Conheça cinco tecnologias desenvolvidas no Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, que fizeram o deslocamento da ‘corrida para a estrada’:

1 - CARREGAMENTO RÁPIDO

Os tempos de carregamento são uma das maiores preocupações para a adoção de VEs pelos consumidores.

A Fórmula E, juntamente com a FIA e a ABB, desenvolveram uma solução ultrarrápida, compacta e confiável de carregamento para o atual carro de corrida GEN3 – o mais rápido carro de corrida elétrico, mais leve, potente e eficiente já construído.

Capaz de receber uma carga de 600kW, a bateria do GEN3 fornece insights vitais para a ABB, que é uma das líderes mundiais em desenvolvimento e produção de baterias para veículos elétricos.

Os carregadores rápidos fornecem uma potência máxima de 160kW e são capazes de carregar dois veículos com 80 kW de potência simultaneamente antes de uma corrida. Isso permite que as equipes do mundial se beneficiem de uma capacidade de carregamento dupla de uma unidade, reduzindo significativamente a utilização do carregador e o transporte, já que não há mais necessidade de uma unidade por carro.

2 - CAPACIDADES DE TRAVAGEM REGENERATIVA

Os sistemas de freio da Fórmula E impactaram diretamente a autonomia e a eficiência de seus atuais carros de corrida, bem como a tecnologia implantada nos carros de rua.

Com um novo motor dianteiro que acrescenta 250 kW aos 350 kW traseiros, mais do que duplica a capacidade regenerativa do GEN2 para um total de 600kW, o GEN3 produz mais de 40% de sua energia durante a corrida.

A tecnologia nesta área foi desenvolvida e integrada no Jaguar I-PACE, incluindo gerenciamento de temperatura e torque. Essa tecnologia foi transferida das corridas para as estradas no Jaguar I-TYPE 5, incluindo o Predictive Energy Otimização (PEO), aumentando a eficiência energética em condução no mundo real em até 10% através de uma simples atualização de software.

A Nissan também conseguiu otimizar a eficiência do seu extremamente popular Nissan Leaf EV, aumentando a eficiência da bateria em 181% a partir do aprendizado obtido nas pistas.

3 - TECNOLOGIA DE PNEUS SUSTENTÁVEL DA HANKOOK

A Hankook Tire – fornecedora oficial de pneus do campeonato – trabalhou em estreita colaboração com a Fórmula E e desenvolveu um pneu sustentável para todas as condições climáticas para o mais recente carro GEN3, com os aprendizados transferidos diretamente para seus pneus utilizados pelos veículos elétricos de consumo.

Com necessidades de desempenho técnico em termos de manuseio, aderência e torque, os pneus VEs são projetados especificamente para reagir e funcionar a necessidades específicas. Depois que o pneu Hankook iON Race para todas as condições climáticas foi desenvolvido, a coleção Hankook iON evoluiu usando o aprendizado na pista, com todas as estações, variantes de verão e inverno disponíveis para VEs de consumo.

Através do desenvolvimento do pneu de corrida Hankook iON, o fabricante global de pneus foi pioneiro na sustentabilidade e circularidade dos pneus, com os pneus de corrida GEN3 fabricados a partir de 26% de materiais reciclados ou sustentáveis que podem ser totalmente reciclados após o uso.

4 - FLUIDOS DE TRANSMISSÃO REAPROVEITADOS

Como Parceira Oficial de Fluidos para VE da Jaguar TCS Racing desde 2019, a Castrol trabalha com a equipe britânica para co-projetar fluidos e lubrificantes avançados para veículos elétricos, visando realizar o desempenho e soluções mais sustentáveis que apoiam o futuro da eficiência dos VEs.

Pela primeira vez na Fórmula E, Jaguar TCS Racing e Castrol foram os primeiros em seu segmento capazes de refinar e reutilizar os fluidos de transmissão residuais em seus carros de corrida. O prestigiado E-Prix de Mônaco de 2023 viu o Castrol ON EV utilizar Fluido de Transmissão implantado em um ambiente de alto desempenho, seguindo testes bem-sucedidos no início da temporada em Berlim, demonstrando que o óleo base de transmissão pode ter desempenho equivalente ao óleo base virgem.

No mês passado, ao final da 9ª Temporada, a Fórmula E concedeu a Jaguar TCS Racing o Prêmio ABB FIA Fórmula E de Campeão do Clima de 2023 pelo projeto.

5 - DANDO NOVA VIDA A BATERIAS VE ANTIGAS

Solicita-se aos fornecedores do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E que identifiquem todas as medidas para melhorar as credenciais de sustentabilidade ao longo do ciclo de vida dos seus produtos e cumprir os padrões internacionais de alto nível exigidos pela FIA. Como parte disso, o parceiro titular oficial do campeonato, a ABB e a Fórmula E desenvolveram uma solução inovadora para reutilizar baterias VE antigas para fornecer energia ao paddock em muitas corridas na 9ª temporada.

Foram usadas baterias VE antigas reaproveitadas em um sistema de armazenamento 100% renovável, que forneceu energia para alimentar toda a rede para carregamento de automóveis. Este é um desenvolvimento fundamental que pode ter valor no mundo real quando se trata de VEs rodoviários, porque embora as baterias dos veículos elétricos sejam mais sustentáveis quanto mais tempo são utilizadas, ainda é um processo que consome muita energia para eliminá-las.