Fórmula E: Jaguar domina todas as sessões da pré-temporada em Valência

O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E encerrou nesta sexta-feira (27) os testes da pré-temporada 2024 no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha. Foram três dias de atividades de preparação para a décima temporada envolvendo os 22 pilotos do evento, que conta com os brasileiros Lucas di Grassi (ABT Cupra) e Sérgio Sette Câmara (ERT).

A Fórmula E programou ao todo 18 horas de treinos e cumpriu 90% dos treinos para as 11 equipes, que puderam fazer os últimos testes antes da competição começar em janeiro do ano que vem na Cidade do México.

O melhor time foi a inglesa Jaguar, que tem os pilotos neozelandeses como favoritos ao título de 2024. E foi justamente Mitch Evans que teve o melhor desempenho na terça-feira (24) e na quinta-feira (26). Os últimos testes na sexta-feira (27) foram realizados o dia todo e Nick Cassidy se deu melhor com o melhor tempo.

''Espero um campeonato bastante forte pelo nível dos adversários e estou animado com a parceria com meu compatriota Mitch Evans no meu primeiro ano na Jaguar'', disse Nick Cassidy, que fez o tempo de 1min24s617.

O tempo de Nick Cassidy não foi o melhor em Valência nesta semana, sendo Mitch Evans um pouco mais rápido na sessão de abertura, por alguns décimos de segundo. O alemão Maximilian Guenther havia sido o mais rápido em três dos últimos quatro testes na cidade espanhola. Desta vez, ele terminou a terceira e última sessão em segundo lugar, entre os Jaguars, a apenas 0,041 segundos do tempo de Cassidy.

O atual campeão Jake Dennis colocou o carro número 1 da Andretti em nono lugar quando a bandeira quadriculada caiu. Robin Frijns, em seu retorno à Envision Racing, terminou em quarto, Pascal Wehrlein da TAG Heuer Porsche em quinto, e Norman Nato, que estreou pela Andretti nesta semana, ficou em sexto lugar.

Jake Dennis está pronto para ser o adversário a ser batido em 2024. ''Valência sempre é um importante teste e um parâmetro para o ano seguinte e principalmente para ver como estão nossos adversários. Oportunidade para testar nosso carro e ver como competitivos estamos, principalmente agora que sou o atual campeão''.

A manhã final dos testes começou com uma simulação de corrida de 27 voltas, dando às equipes e pilotos a oportunidade de testar um programa de corrida completo, incluindo ativações do Attack Mode , simulações de carregamento rápido, bem como períodos de bandeira amarela e Safety Car.

Robin Frijns liderou na bandeira quadriculada, tendo ultrapassado Antonio Felix da Costa da Porsche nas últimas voltas. A sessão terminou com Frijns em primeiro, Evans em segundo e Da Costa em terceiro.

''Estamos chegando a um momento histórico com uma décima temporada pela frente. Foram tantas equipes e muitos pilotos de nível nesses anos. Aqui em Valência estamos com o segundo ano do GEN3 e as coisas estão mais avançadas com a tecnologia. Temos uma máquina espetacular'', contou Alberto Longo, cofundador da Fórmula E.

O próximo campeonato mundial dos carros elétricos terá início no dia 13 de janeiro na Cidade do México. O Brasil receberá os GEN3 no Sambódromo do Anhembi no dia 16 de março de 2024, para a segunda edição do E-Prix de São Paulo. A venda de ingressos será aberta oficialmente na próxima semana.