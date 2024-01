Fórmula E 2024: confira os dez locais que estão confirmados no calendário da 10ª temporada

A Fórmula E corre em diversos locais ao redor do mundo como um Campeonato Mundial da FIA. Visitando vários destinos na Ásia, África, Américas e Europa ao longo das últimas 10 temporadas, o campeonato totalmente elétrico levou as corridas a alguns dos locais mais espetaculares do planeta.

Com o calendário da 10ª Temporada agora confirmado, dê uma olhada em todos os locais incríveis que sediarão as melhores corridas elétricas do planeta!

Cidade do México

A Fórmula E e o México são uma combinação perfeita. Um dos circuitos mais queridos do calendário, o Autódromo Hermanos Rodríguez sempre oferece uma corrida louca e divertida para uma fantástica etapa de abertura da temporada. A superfície lisa da pista e as longas retas do circuito permitem velocidades máximas impressionantes ao longo de uma volta. Há também um grande equilíbrio entre curvas técnicas sinuosas e a icônica seção do estádio que criam uma combinação espetacular. O circuito também recebe eventos como a F1 e a NASCAR Mexico Series, e tem a maior altitude do calendário, ficando a 2.250 m acima do nível do mar.

Entrando no calendário pela primeira vez na 2ª temporada, muito drama já rolou nesta pista, que inclui desqualificações chocantes, pole positions pela primeira vez e o final mais dramático de uma corrida na história da Fórmula E, quando Lucas di Grassi, pilotando pela Audi Sport, ultrapassou a Mahindra de Pascal Wehrlein na linha de chegada!

Arábia Saudita - Diriyah

A seguir vem Riad, capital da Arábia Saudita. A Fórmula E está rodeada de histórias e belezas incríveis nestas duas etapas, uma vez que corre no deserto perto do Património Mundial da UNESCO. Trazendo a vanguarda da tecnologia para um destino tão histórico, essa é a mistura perfeita do antigo e do novo. O E-Prix também acontece à noite, utilizando tecnologia LED de baixo consumo para iluminar o circuito especial.

Ao longo da volta que chega a pouco menos de 2,5 km, os pilotos devem enfrentar um primeiro setor técnico antes de se encontrarem numa sequência de curvas rápidas. Uma longa reta está localizada no final do traçado, o que é um verdadeiro teste de gestão de energia e estratégia até mesmo para os pilotos mais experientes. Este evento duplo viu Pascal Wehrlein, da TAG Heuer Porsche, dominar completamente e vencer ambas as corridas na 9ª temporada.

São Paulo

Outra localidade que estreou no primeiro ano do GEN3, São Paulo está de volta ao calendário da Fórmula E na 10ª Temporada. O Brasil é conhecido por seus grandes heróis do automobilismo, sendo o campeonato o lar de diversos nomes na última década: do campeão da 1ª temporada Nelson Piquet Jr, Lucas di Grassi (ABT CUPRA) que conquistou o título de pilotos na 3ª temporada, bem como Felipe Massa e Sergio Sette Camara atualmente na equipe ERT Fórmula E.

O circuito de rua do Brasil é composto por uma série de longas retas (e realmente são longas!), além de algumas sequências desafiadoras de curvas. Normalmente lar de carros alegóricos de carnaval, o Sambódromo definitivamente traz uma atmosfera de festa e é uma grande celebração do automobilismo elétrico!

Tóquio

Não é nenhum segredo que a Fórmula E está absolutamente entusiasmada por finalmente correr no Japão nesta temporada. Tomando as ruas de Tóquio, o campeonato elétrico de monopostos será o primeiro evento do gênero. Nenhum evento de automobilismo do campeonato mundial sancionado pela FIA jamais foi realizado em Tóquio, com a Fórmula E ditando o que é possível mais uma vez. Os pilotos entrarão em seus carros GEN3 ao longo das estradas ao redor do centro de convenções Tokyo Big Sight, na orla da Baía de Tóquio, e mal podemos esperar por este momento.

O evento será enorme para a equipe japonesa de Fórmula E da Nissan, que comanda os pilotos Sacha Fenestraz e Oliver Rowland para a 10ª temporada. Nunca muito longe de suas raízes, a equipe ainda foi vista exibindo sua icônica pintura de flor de cerejeira durante os testes de pré-temporada em outubro.

Misano

Outra novidade no maior calendário da Fórmula E é o incrível circuito de Misano, na Itália, que sediará a segunda rodada dupla do ano. O icônico circuito mundial de Misano, Marco Simoncelli, está localizado na bela região de Emilia-Romagna e será o mais recente anfitrião da etapa italiana do calendário. Normalmente sede de corridas sobre duas rodas, o circuito verá os carros GEN3 atingirem velocidades incríveis ao longo de uma volta!

Situado na costa do Adriático, já está sendo considerado um dos destaques do ano, pois poderemos ver o atual grid disputando em um circuito permanente. A pista consiste em várias curvas fechadas e acontecerá nos dias 13 e 14 de abril de 2024.

Mônaco

De volta a um favorito familiar, Mônaco ainda continua sendo a joia da coroa da Fórmula E. O principado recebeu o campeonato totalmente elétrico de braços abertos na primeira temporada e, com o passar do tempo, tornou-se um marco da temporada esportiva. Agora correndo em todo o circuito, quase parece que a Fórmula E foi projetada e destinada a correr neste destino icônico.

Na temporada passada foram 116 ultrapassagens e múltiplas mudanças de liderança, uma grande diferença em relação a outros campeonatos de automobilismo que correm no mesmo circuito. O país sempre oferece um espetáculo sublime, exalando a mistura perfeita de brilho e glamour, e é um dos destaques do calendário para os pilotos – com todos querendo vencer. No entanto, só pode haver um que esteja no topo desse pódio lendário. Quem conseguirá na 10ª temporada?

Berlim

O E-Prix de Berlim é um dos locais de corrida mais conhecidos e antigos da Fórmula E. Utilizado pela primeira vez em 2015, o circuito do icônico Aeroporto de Tempelhof já sediou o campeonato de monopostos em 17 ocasiões e em diferentes traçados de pista. Usado como local para seis corridas em nove dias durante a pandemia na 6ª temporada, é um circuito que muitos pilotos veteranos conhecem muito bem. Sendo baseado em um pátio de aeroporto, a superfície da pista é extremamente exigente para os pilotos. O concreto de alta aderência torna as condições mais abrasivas para os pneus Hankook, o que também influencia no gerenciamento de energia e as estratégias de corrida.

O local na capital alemã também apresenta muitas oportunidades de ultrapassagem, com o E-Prix de Berlim do ano passado que gerou simplesmente 362 ultrapassagens - 190 no sábado e 172 no domingo. A corrida da 9ª temporada também criou um novo recorde, com oito pilotos diferentes liderando pelo menos uma volta completa durante a corrida de sábado, algo nunca visto antes na Fórmula E.

Xangai

A Fórmula E volta à China em 2024, quando se prepara para correr em Xangai! Já se passou quase uma década desde que o campeonato totalmente elétrico saiu às ruas de Pequim para a primeira corrida, e o resto é história. Desde então, a China acolheu sete corridas, incluindo Sanya e Hong Kong, sendo a mais recente em março de 2019.

Trocando o coração da cidade pelo Circuito Internacional permanente de Xangai, os carros GEN3 da Fórmula E serão 75% mais potentes e 95 km/h mais rápidos do que o carro de primeira geração que tomou as ruas de Pequim. Embora o traçado da corrida seja confirmado em breve, o esporte mais sustentável do mundo correrá no local que também já acolheu outras competições internacionais de automobilismo, como a F1.

“É uma honra especial para a Fórmula E correr em Xangai pela primeira vez”, disse o CEO da Fórmula E, Jeff Dodds, sobre a etapa na China. “Embora a etapa em Xangai seja altamente simbólica para a Fórmula E, também será uma corrida incrível em um fim de semana especial para os fãs. Há uma base de fãs apaixonados pelo esporte na cidade e mal podemos esperar para que eles experimentem um estilo completamente novo de automobilismo.”

Portland

A Fórmula E voltou aos Estados Unidos na 9ª temporada, correndo no espetacular Portland International Raceway, em Oregon. O circuito permanente, que recebe eventos como a IndyCar, foi outro grande desafio no ano passado. O E-Prix inaugural de Portland foi à quarta cidade diferente dos EUA em que o campeonato de corridas elétricas foi disputado, indo anteriormente para Miami, Long Beach e Nova York.

Outro local ótimo para ultrapassagens, a prova do ano passado bateu recordes. Dan Ticktum (ERT Fórmula E) subiu do 14º para o oitavo lugar na primeira volta, o único piloto a conquistar seis posições na primeira volta em toda a temporada. Em outros lugares, cinco pilotos (Mitch Evans, Sebastien Buemi, Pascal Wehrlein, Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne) ganharam 10 ou mais posições durante a mesma corrida, algo nunca visto antes na Fórmula E em quase uma década.

Londres

Nas últimas corridas da temporada, Londres sempre termina o campeonato com força. Um dos locais de corrida mais exclusivos do mundo, o circuito é metade coberto e metade ao ar livre e fica no Royal Victoria Dock e no ExCeL Centre. Com um traçado aderente ao correr dentro do centro de exposições, as coisas mudam quando o grid se aventura para fora e se depara com asfalto áspero e condições climáticas variáveis. Há também muitas mudanças de elevação, uma seleção impressionante de curvas e sempre oferece corridas fantásticas com ótimos pontos de ultrapassagem.

A capital do Reino Unido coroou um novo campeão na temporada passada, com o britânico Jake Dennis (Andretti) conquistando o título de pilotos diante de seus torcedores. O circuito também dá um show ao usar a área de exposição para presentear os participantes com música ao vivo, uma arena de jogos e muitas outras opções, o final de temporada perfeito para qualquer fã da Fórmula E.

Calendário Completo da 10ª temporada da Fórmula E

Etapa 1 - Cidade do México, México - 13 de janeiro

Etapa 2 - Diriyah, Arábia Saudita - 26 de janeiro

Etapa 3 - Diriyah, Arábia Saudita - 27 de janeiro

Etapa 4 - São Paulo, Brasil - 16 de março

Etapa 5 - Tóquio, Japão - 30 de março

Etapa 6 - Misano, Itália - 13 de abril

Etapa 7 - Misano, Itália - 14 de abril

Etapa 8 - Mônaco, Principado - 27 de abril

Etapa 9 - Berlim, Alemanha - 11 de maio

Etapa 10 - Berlim, Alemanha - 12 de maio

Etapa 11 - Shanghai, China - 25 de maio

Etapa 12 - Shanghai, China - 26 de maio

Etapa 13 - Portland, EUA - 29 de junho

Etapa 14 - Portland, EUA - 30 de junho

Etapa 15 - Londres, Reino Unido - 20 de julho

Etapa 16 - Londres, Reino Unido - 21 de julho