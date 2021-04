Nadal passa tranquilo por Fognini e segue para enfrentar Tsitsipas no Australian Open

Ainda sem perder sets no Australian Open, o #2 Rafael Nadal venceu o #17 Fabio Fognini com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em 2h19 e garantiu vaga nas quartas de final. Com o resultado desta segunda-feira (15), o espanhol ampliou a vantagem que tem em cima do italiano no confronto direto - 13 vitórias em 17 confrontos.

Apesar de não ter perdido nenhum set, Nadal teve dificuldade de impor o serviço na primeira série. O espanhol abriu 3/0, mas logo viu seu adversário devolver e se aproximar do placar. Com outra oportunidade no game seguinte, Rafa apenas administrou a vantagem e venceu a primeira parcial por 6/3. O Toro Miúra chegou a ter três set points no game anterior que chegou a durar mais de dez minutos, mas, sem obter sucesso, fechou a parcial em seu game de serviço sem perder pontos.

O campeão do torneio em 2009 conseguiu colocar em quadra apenas 42% do seu primeiro saque – algo que veio a melhorar com o andamento da partida. Fognini disparou cinco bolas vencedoras a mais vencendo 14 pontos desta forma, mas cometeu mais do que o dobro de erros não forçados: 11 a cinco.

Aproveitando uma brecha no sexto game do segundo set, Fognini abriu 4/2 no placar, mas não soube aproveitar a vantagem e viu o ex-número um vencer os quatro games seguintes em 53 minutos. Enquanto Nadal perdeu quatro pontos com cada um de seus saques, o número 17 do ranking venceu apenas 31% com o segundo serviço.

Em seu melhor momento de aproveitamento de serviço, Nadal não foi ameaçado durante a terceira parcial e encaixou 70% do mesmo. Quebrando o adversário duas vezes, venceu o set por 6/2 e liquidou a partida em 2h19.

Após a partida, Rafa comentou que é motivo para se preocupar quando se enfrenta Fabio Fognini. “Eu fui apenas sortudo por ele ter me quebrado [no segundo set] e eu ter respondido imediatamente e segurei o placar. Hoje estava muito úmido e mais rápido durante o dia, o que eu gostei, mas eu preciso me adaptar para todas as condições”.

O próximo adversário do detentor de 20 Grand Slams será o #6 Stefanos Tsitsipas, que avançou após desistência do #10 Matteo Berrettini.