Praia Clube vence Sesi Bauru no tie break e garante a liderança da Superliga 

O Dentil/Praia Clube é o líder da fase classificatória da Superliga Feminina 2019/20. O clube do triângulo mineiro venceu o Sesi Bauru na noite desta sexta-feira (06), por 3 sets a 2 (25/21, 13/25, 15/25, 25/19 e 13/15) no Ginásio Panela de Pressão, e contou com a derrota do rival Itambé/Minas pra garantir a primeira posição da competição. A ponteira Fernanda Garay levou o troféu VivaVôlei.

Com 58 pontos, o Praia não pode mais ser alcançado por Sesc-RJ e Minas, que estão com 54 pontos na segunda e terceira colocação, respectivamente.

O time de Uberlândia encerra sua participação na fase classificatória contra o rival Minas, na próxima terça-feira (10), na Arena MTC. No mesmo dia o Sesi Bauru encara o São Cristóvão no ginásio Lauro Gomes, às 21h30.

Como foi o jogo

Sesi Bauru e Praia Clube iniciaram o confronto com show das duas defesas e o empate prevalecendo: 3 a 3. Na excelente passagem de Rahimova no saque, as donas da casa abriram vantagem: 10 a 4. A reação mineira não demorou e, contando com os erros adversários, encostou no placar: 10 a 8, obrigando o Anderson a parar.

O tempo técnico não foi suficiente para Bauru consertar sua linha de passe e, no ace de Walewska, as visitantes passaram à frente: 12 a 11. A vantagem mineira não se sustentou por muito tempo e logo as paulistas voltaram a comandar o marcador: 18 a 15, no bloqueio de Tifanny. Na pancada de Adenizia pela china, o Sesi garantiu o primeiro set: 25 a 21.

Buscando o empate, o Praia mudou a equipe para a segunda parcial. Martinez voltou como oposta e Pri Daroit no lugar de Fawcett. As trocas do time mineiro surtiram efeito e as comandadas de Paulo Coco saíram na frente: 7 a 2.

Sem conseguir apresentar a mesma qualidade da etapa anterior, o Bauru via as adversárias sobrarem em todos os fundamentos: 16 a 5, no ataque de Fernanda Garay. E foi a ponteira que garantiu o empate com o bloqueio pra cima da Mayhara, garantindo a vitória por 25 a 13.

O Praia seguiu embalado no terceiro set e castigava a linha de passe do Sesi com os saques acelerados: 9 a 4. Com muitos erros do Bauru, as mineiras não encontravam nenhuma dificuldade para fazer o resultado: 19 a 8. Em ritmo de treino, as visitantes viraram o confronto após fecharem a etapa em 25 a 15, na largada de Fernanda Garay.

Sendo obrigado a pressionar em busca do empate, o Sesi começou a parcial com Naiane no lugar de Dani Lins e forçando o saque. A tática paulista deu certo e o time abriu vantagem: 7 a 4.

Rahimova voltou a brilhar no quarto set e foi a bola de segurança de Naiane, desafogando a rede bauruense: 15 a 11. Administrando a vantagem, as donas da casa encaminhava o jogo para o tie break, que se confirmou quando a defesa mineira bateu cabeça e sacramentou a vitória do Sesi por 25 a 19.

O Praia começou bem o set decisivo e, aproveitando os contra ataques, saiu na frente: 5 a 2. Mas o Bauru não se deu por vencido, aproveitou o bom momento do seu bloqueio que estava tocando em todas as bolas e deixou tudo igual: 6 a 6.

Os dois times seguiram trocando pontos até que Carol apareceu pra desequilibrar não reta final e deixar as visitantes com uma folga no marcador: 11 a 9. Martinez veio voando pela pipe e deu números finais à partida: 15 a 13 a favor das mineiras.