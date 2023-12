Minas perde para campeão chinês na estreia do Mundial de Clubes

Na manhã desta quarta-feira (13), o Gerdau Minas estreou com derrota no Mundial de Clubes de vôlei feminino. A equipe de Minas Gerais foi superada pelo Tianjin (China) por 3 sets a 0 (25x22; 25x16; 25x20).

O Gerdau Minas se classificou ao campeonato por ser o vice campeão do Campeonato Sul-americano e ainda enfrenta o Eczacibasi pela primeira fase do Mundial. O jogo acontece na quinta-feira (14) às 8h30 com transmissão da ESPN 2 e Star+.

O Tianjin chegou ao campeonato como atual campeão chinês e asiático e está invicto desde 2021. Reúne grandes nomes do voleibol chinês, como a central campeã olímpica Yuan e a ponteira Li.

Desfalques

Gerdau Minas e Tianjin jogam o Mundial de Clubes com desfalques. O Minas perdeu sua levantadora titular, Jenna Gray, devido a um entorse seguido de fratura no tornozelo direito. O Tianjin joga sem sua grande atacante, Melissa Vargas, devido a uma lesão no ombro direito.

Gerdau Minas x Tianjin Bohai

O Gerdau Minas começou o jogo de forma avassaladora. As mineiras abriram 9x4 já na primeira sequencia de saques da oposta Kisy. Em seguida, o time chinês reagiu. Com um saque forçado e uma sequencia de erros do time brasileiro, empataram a parcial (15x15). O Minas voltou a abrir, 22x19, com um saque eficiente de Julia Kuddies, mas levou a virada. O Tianjin soube marcar Peña e Thaísa no momento mais importante e fechou o set em um contra ataque gerado após um passe errado de Anne Mitchen.

O Tianjin voltou ainda melhor no segundo set. As chinesas melhoraram no ataque e abriram seis pontos (13x7). Li e Yuan, jogadoras destaque da seleção chinesa, comandaram as ações ofensivas da equipe. Venceram praticamente todos os rallys do set. O Minas errou em sua distribuição, no passe e na marcação de bloqueio, mesmo que o jogo do Tianjin seja concentrado na ponta (Li) e na saída (Yuan, na jogada China), as brasileiras não impediram a ofensiva e perderam por 25x16.

No terceiro set, o Minas tentou, mas não conseguiu parar a equipe do Tianjin. As minatenistas continuaram atrás do placar durante todo o set e foram superadas em um 25x20, inclusive, errando ataques importantes no final do set.

Li foi a maior pontuadora da partida com 19 pontos, seguida de Yuan com 11. Pelo Minas, Kisy e Julia Kuddies marcaram 11 cada.