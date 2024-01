Sesc Flamengo vence Bluvôlei e consolida liderança na Superliga Feminina

Nesta terça-feira (8), o Sesc Flamengo visitou o Bluvôlei em partida válida pela décima rodada da Superliga Feminina 2023/24. O Sesc Flamengo venceu por 3 sets a 1.

A vitória rubro-negra consolida a equipe de Bernardinho na liderança do campeonato. O Sesc venceu nove dos dez jogos disputados e soma 27 pontos na tabela de classificação. O Gerdau Minas e o Dentil Praia Clube ainda jogam na rodada, mas ainda não alcançam o número de vitórias, primeiro critério de desempate, do Flamengo.

O Bluvôlei encontra-se em uma situação complicada. A equipe catarinense venceu apenas dois jogos na Superliga e soma cinco pontos. Os resultados deixam o time em décimo primeiro lugar, na zona de rebaixamento, um ponto atrás do Brasília Vôlei, que está em décimo.

O Sesc Flamengo joga na sexta-feira (12) contra o Brasília Vôlei, no Maracanãzinho, às 21h. O Bluvôlei vai ao José Liberatti enfrentar o Osasco no domingo (14) às 18h30.

Bluvôlei x Sesc Flamengo

O jogo começou equilibrado. Ambas as equipes trocaram pontos até o décimo, quando o Bluvôlei abriu dois pontos de vantagem: um bloqueio na central Juju e uma bola de xeque convertida após bom saque (12x10). O Sesc Flamengo, mesmo errando muito, conseguiu reverter a vantagem (16x18) após Sabrina converter contra-ataques importantes. Bastou o Sesc administrar a vantagem conquistada para vencer o set.

O Sesc começou melhor no segundo set. As comandadas de Bernardinho abriram 3x6 em uma sequencia de saques de Sabrina. A vantagem tornou-se maior no decorrer da parcial e o Flamengo venceu de forma tranquila, mostrando superioridade e maturidade para comandar o jogo.

No terceiro set, o jogo foi parelho até o décimo primeiro ponto, quando a arbitragem marcou um ataque de Mari Casemiro, que tocou no bloqueio de Sabrina, como bola fora. A reclamação generalizada do Bluvôlei não fez com que a arbitragem voltasse atrás. O jogo não possuía a tecnologia do desafio. O princípio de confusão deu forças ao Bluvôlei para vencer a parcial e estender a partida.

A quarta parcial foi marcada pelo equilíbrio. O time do Bluvôlei surpreendeu a equipe carioca e deu trabalho para entregar a vitória. Porém, as rubro-negras foram superiores no momento decisivo e venceram a partida.

Ivna e Roni foram as maiores pontuadoras, ambas com 23 pontos. O troféu Viva Vôlei foi para Roni.