Na noite desta terça (12), o Barueri derrotou o São Caetano por 3 sets a 0 (25-21, 25-21, 25-17), no ginásio Milton Feijó, em São Caetano do Sul (SP). No jogo válido pela vigésima rodada da Superliga, a equipe barueriense quebrou a sequência de quatro derrotas consecutivas e voltou a vencer.

Jogando contra o já rebaixado São Caetano, a equipe de Barueri começou o jogo sofrendo na recepção, devido ao saque forte de São Caetano. Porém, no decorrer do jogo, melhorou nos fundamentos e não deu chance ao adversário. O Barueri começou a rodada em oitavo, e poderá terminar na sétima colocação, caso o Maringá seja derrotado pelo Pinheiros. O São Caetano ainda não pontuou nessa edição da Superliga, e segue na lanterna da competição.

As maiores pontuadoras da partida foram a ponteira Mari Brum, do São Caetano e a ponteira Ana Rudiger, do Barueri, ambas com 12 pontos. A ponteira Aline Segato foi escolhida pelo público a melhor jogadora da partida e levou para casa o troféu Viva Vôlei.

O Barueri volta à quadra na próxima segunda (18), às 21h, contra o Esporte Clube Pinheiros, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo (SP). O próximo compromisso do São Caetano é contra o Gerdau Minas, no sábado (16), às 21h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).

​ Foto: Osvaldo F./Associação Atlética São Caetano

Barueri encontra o caminho da vitória

No começo do primeiro set, o Barueri parecia perdido em quadra, e viu o São Caetano abrir uma grande diferença no placar, que chegou a ser 15 a 6. Por grande parte do set, o São Caetano parecia encaminhar a vitória, mas o nervosismo para fechar o set atrapalhou as jogadoras, que viram uma incrível reação de Barueri, que empatou o jogo em 19 a 19. Após Barueri equilibrar a parcial, São Caetano viu o adversário fechar o set em 25 a 21.

Nos dois últimos sets, Barueri encaixou o jogo e deu poucas chances a São Caetano. O time do ABC paulista esboçou uma reação no começo da segunda parcial, mas não foi o suficiente para parar a equipe adversária, que vinha embalada pela vitória na primeira parcial. O último set foi um atropelo de Barueri, que viu o adversário rendido e fechou o set em 25 a 17, ganhando o jogo por 3 sets a 0. A ponteira Aline Segato, que marcou 11 pontos no jogo, foi escolhida a melhor da partida e levou o troféu Viva Vôlei para casa.