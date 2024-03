A última partida da 19ª rodada da Superliga Feminina 2023/24 presenteou os fãs de vôlei com um belo confronto. Fluminense e Dentil Praia Clube protagonizaram um jogo de cinco sets com duas horas e meia de duração. O time carioca saiu vitorioso por 3 sets a 2 (28x26; 19x25; 25x20; 15x25; 15x10).

O Fluminense volta a vencer após um mês sem triunfos

A vitória praticamente coloca o Fluminense nas quartas de final. O time soma 10 vitórias, nove derrotas e 27 pontos. Atualmente está na sexta colocação. O nono colocado, Bluvôlei, soma 19 pontos. Isso significa que o Flu precisa conquistar apenas um ponto, nos três jogos que ainda restam no torneio, para ir aos playoffs.

O Praia Clube vê a distância para o segundo colocado, Osasco, aumentar. O time de Paulo Coco possui 15 vitórias e 42 pontos e soma a sua quarta derrota na Superliga. Osasco possui uma vitória e quatro pontos a mais que as aurinegras.

Na quarta-feira (13), o Fluminense visita o Bluvôlei valendo uma vaga nos playoffs. O confronto acontece às 18h30. No mesmo dia, Dentil Praia Clube e Sesc Flamengo jogam às 21h.

Triunfo Carioca

O primeiro set da partida foi equilibrado. Ambas as equipes trocaram muitos pontos, em vários rallys. O sistema ofensivo, e defensivo, das equipes funcionou muito bem e fez com que os times quase não abrissem vantagem. O único momento em que um dos conjuntos se desgarrou no placar foi quando o Praia Clube conseguiu converter uma sequencia de contra-ataques e abrir 4 pontos de vantagem (14x10), mas o Fluminense reagiu e conseguiu vencer a parcial na vantagem mínima.

O Praia voltou melhor no segundo set. A equipe de Uberlândia conseguiu impor velocidade e viu a central Adenízia brilhar. Com o passe efetivo e uma bola de segurança pelo meio, o time de Minas Gerais controlou a parcial e empatou o jogo.

O domínio aurinegro durou pouco. No terceiro set, Uzelac voltou inspirada e rodou praticamente todas as bolas que recebeu. O bom desempenho da atacante permitiu que as outras jogadoras do Fluminense jogassem com menos pressão, o que melhorou o jogo coletivo do Flu e fez com que a equipe abrisse e administrasse uma vantagem de oito pontos (17x9). O inverso aconteceu na parcial seguinte, e o Dentil forçou o tie-break.

No quinto e decisivo set, o time mineiro começou melhor e chegou a abrir três pontos (1x4). Porém, viu o time tricolor crescer e reagir, impondo a virada em casa ao seu adversário.

Ariane, em grande partida, recebeu o troféu Viva Vôlei. Uzelac foi a maior pontuadora com 27 pontos.

Repercussões

Um dos fatores que prejudicaram o Dentil no confronto foi a ausência da levantadora Claudinha. Questionada pela nossa equipe, a atleta comentou sobre sua situação física e sua análise da partida:

"Eu tenho uma lesão no meu pé direito, onde eu ja fiz uma cirurgia. E realmente é uma semana que ela está bem agonizada essa dor. Eu senti um estalo ali no vestiário e fiquei bem preocupada. Infelizmente eu não conseguia jogar. Fui tirada do jogo porque não estava conseguindo focar (por conta do incômodo).", comentou.

"De fora é muito fácil falar. Mas acho que oscilamos na nossa agressividade, que vínhamos conquistando e melhorando aos poucos. Tecnicamente, nosso saque e sistema defensivo oscilou um pouquinho. O Fluminense está de parabéns, mas a gente oscilou bastante.", completou Claudina.

A oposta Arianne falou sobre a vitória e os méritos do Fluminense na partida.

"A gente sabe que seria um time difícil. É uma grande equipe, tem seus méritos e suas jogadoras. A gente também tem as nossas jogadoras e nossos méritos. A gente vem fazendo boas partidas e eu fico muito feliz da gente ter conseguido colocar em prática tudo aquilo que a gente vem construindo nos bastidores, que ninguém vê. Estou muito feliz de ter contribuído com a equipe da melhor maneira possível", comentou Arienne.