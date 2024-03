O Sada Cruzeiro venceu o Suzano Vôlei de virada, por 3 sets a 2 (25-20, 24-26, 23-25, 25-15, 15-11), em casa, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG). No jogo válido pela vigésima rodada da Superliga, o líder venceu mais uma partida e encaminhou a décima sétima vitória seguida, tendo perdido apenas um jogo na competição. O Suzano continua na nona colocação, com 25 pontos, sonhando com o G-8 e a classificação para os playoffs.

Repetindo o jogo do primeiro turno, o Cruzeiro levou o jogo ao tie-break. O time mineiro viu o Suzano abrir dois sets a um, mas se recuperou e empatou o jogo, indo ao set desempate. No lado paulista, os responsáveis por assustarem o Sada foram o central Lucas Fonseca e o ponteiro Daniel Muniz, que tiveram ótima atuação no saque e no ataque. No lado cruzeirense, o tripé de atacantes formado pelos ponteiros Miguel López e Rodriguinho e o oposto Wallace, foram fundamentais para a vitória, e marcaram juntos 58 pontos. Os maiores pontuadores da partida foram o ponteiro Miguel López, com 24 pontos, e o ponteiro Daniel Muniz, com 22 pontos. O troféu Viva Vôlei foi para o ponteiro Rodriguinho.

Líder isolado e primeiro lugar garantido da primeira fase da Superliga, o Sada Cruzeiro volta à quadra na próxima sexta (22), às 21h, contra o vice-líder Farma Conde/São José, em São José dos Campos (SP). Ainda buscando uma vaga na fase final, o Suzano Vôlei vista o Joinville Vôlei, na próxima quinta (21), às 19h, em Joinville (SC).

Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro

Vitória celeste veio após virada emocionante

O primeiro set foi uma grande demonstração do poder ofensivo do Sada Cruzeiro. O Suzano tentou encostar no placar, mas a virada de bola do Sada funcionou bem, com o levantador Uriarte colocando muitas bolas para o oposto Wallace. O jogo agressivo e com poucos erros dos mineiros fez com que o set acabasse em 25 a 20.

O Suzano surpreendeu o Sada na segunda parcial, que começou com os mineiros tendo 12 a 9 no placar. Após uma ótima sequência de saque do central Lucas Fonseca, que bagunçou a linha de passe do Sada, o Suzano marcou seis pontos em sequência e encostou no placar. O Cruzeiro sentiu dificuldade na virada de bola, e os paulistas aproveitaram a instabilidade do adversário para fechar o set em 26 a 24.

A terceira parcial foi a mais equilibrada do jogo, com ambas as equipes bem em todos os fundamentos. O set foi decidido no detalhe, com uma ótima atuação do ponteiro Daniel Muniz, o Suzano fechou a parcial em 25 a 23. Já no quarto set, a instabilidade veio para o Suzano, que na ânsia de fechar o jogo, viu tudo dar errado. O Sada veio forte no saque, com uma ótima atuação do ponteiro Miguel López. A equipe celeste aproveitou o momento e fechou a parcial em 25 a 15, levando o jogo ao tie-break.

O jogo continuou disputado no tie-break, com um grande equilíbrio. O jogo de Suzano voltou a encaixar e eles chegaram a ter uma pequena vantagem no placar, mas logo o Sada voltou a encostar no placar e o equilíbrio se manteve. O diferencial foi o talento dos atacantes do Cruzeiro, que viraram muitas bolas, abriram uma vantagem de três pontos e levaram a parcial por 15 a 13. O ponteiro Rodriguinho, que pontuou bastante na última parcial, foi escolhido o melhor do jogo e levou o troféu Viva Vôlei.