Na noite desta quinta (4), o Vedacit/Guarulhos visitou o Itambé Minas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), e venceu a partida por 3 sets a 1 (25-19, 25-22, 23-25 e 25-19). A partida, válida pela segunda rodada das quartas de final da Superliga, deu a chance de Guarulhos continuar vivo na disputa pela vaga nas semifinais. Com o resultado positivo, a equipe comandada por Nery Tambeiro empatou a série melhor de três em 1 a 1, deixando a decisão para o terceiro jogo.

A vitória na partida coroou uma atuação consistente do time paulista. O Guarulhos apresentou um voleibol sólido, bem jogado e estruturado. O levantador Sandro fez uma ótima partida, distribuindo bem o jogo e fazendo seus atacantes se destacarem. O ponteiro Wilian chamou a responsabilidade, marcou 19 pontos e foi fundamental para o passe de Guarulhos funcionar. O troféu Viva Vôlei, que elege o melhor da partida, ficou com o central Matheus Alejandro, que marcou 10 pontos.

O Minas tentou fazer frente ao adversário, com o técnico Guilherme Novaes apostando na juventude de seu banco de reservas. Apesar do Minas ter cometido muitos erros na partida, a equipe conseguiu vencer o terceiro set, que foi repleto de provocações. Mas a superioridade de Guarulhos prevaleceu e o Minas viu seu adversário empatar a série. O maior pontuador do jogo foi o oposto cubano Sanchez, com 21 pontos marcados.

O jogo desempate da série entre Itambé Minas e Vedacit/Guarulhos será na próxima terça (9), no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP), as 21h. Quem ganhar a partida, garantirá a vaga nas semifinais da Superliga, e enfrentará o vencedor do confronto entre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata.

Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

Vitória paulista empata a série melhor de três

O Guarulhos começou a partida muito bem, com grande volume de jogo e muitas bolas viradas. Com o passe estável, o levantador Sandro teve segurança para distribuir bem o jogo, acionando muito as pontas e os centrais. O saque forçado dos paulistas fez estrago na recepção do Minas, e o técnico Guilherme Novaes mexeu no time, trocando o ponteiro Marcus pelo ponteiro Arthur Bento. Com dificuldade na virada de bola, o Minas também trocou seus opostos, com Samuel no lugar de Sanchez. Aproveitando os erros mineiros, o Guarulhos fechou a parcial em 25 a 19.

No segundo set, o Minas começou bem, mas levou a virada logo no começo. O Guarulhos fez 10 a 8, e novamente, o time mineiro trocou seus opostos, com Sanchez retornando ao time titular. Durante a parcial, o Minas encostou diversas vezes no placar, e ensaiou uma reação, mas o Guarulhos continuou superior. O central Matheus Alejandro foi o destaque da parcial, com muitos pontos de bloqueio, e ajudou os paulistas a fecharem o set em 25 a 22.

O terceiro set foi cheio de provocações. O Minas reagiu, iniciou a parcial abrindo 3 a 1, levou a virada, empatou novamente e começou a fazer um jogo equilibrado com o adversário. O oposto Sanchez foi quem mais virou bola no set, sendo o homem de confiança do levantador Gustavo Orlando. Após dois pontos de bloqueio em sequência, o central Renan comemorou de frente para o time de Guarulhos, que caiu na provocação e iniciou uma discussão na rede. A arbitragem deu um cartão vermelho para cada lado, e o jogo ficou quente. O Minas abriu 3 pontos de vantagem, fazendo 16 a 13. O Guarulhos reagiu e fez 21 a 21, mas jogo mineiro encaixou e o Minas venceu a parcial por 25 a 23.

Na quarta parcial, o Minas abriu 2 a 0, mas viu o Guarulhos virar o placar para 5 a 3. A equipe mineira pediu tempo, parou o jogo para se reorganizar e frear a reação paulista. Mas Guarulhos apresentou um voleibol melhor na parcial, aproveitou os erros cometidos pelo Minas e abriu uma vantagem de 5 pontos, tendo 20 a 15 no placar. O Minas tentou correr atrás do prejuízo, mas em um bloqueio do central Babu, o Guarulhos fechou a parcial em 25 a 19. Os paulistas venceram por 3 sets a 1 e empataram a série. O central Matheus Alejandro foi eleito o melhor jogador da partida e levou o troféu Viva Vôlei para casa. O maior pontuador da partida foi o oposto Sanchez, com 21 pontos.