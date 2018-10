Fabio Burbano: "Uno como jugador siempre quiere aportar para el grupo"

Para este tumaqueño, el partido de esta tarde ante Envigado FC es más que especial, pues Fabio Burbano nació para el profesionalismo en el equipo 'naranja', rival que tendrá que vencer para ayudar a Rionegro Águilas a escapar del fondo de la tabla en la Liga Águila 2017-II.

Burbano le dio el gol del triunfo a los 'dorados' en la fecha pasada ante Tigres, de a poco va retomando ese nivel que lo llevó a jugar en equipos como Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga.

Previo al 'clásico joven de Antioquia', Fabio habló con los medios de comunicación donde dejó sus sensaciones.

"Envigado es un equipo muy complicado, esperemos nosotros aplicar los conceptos que hemos venido trabajando. No será fácil, ellos son locales, es un clásico y hay que jugarlo con mucha seriedad. En su casa han venido consiguiendo resultados, nosotros con la victoria ante Tigres logramos llenarnos de confianza para afrontar la segunda parte de la Liga", expresó el volante.

Sobre sus goles en los momentos determinantes de los partidos, Burbano comentó que "he tenido la fortuna de marcar goles sobre el final de los partidos, en algunos definiendo el resultado. No he sido de muchos goles, pero cuando tengo la posibilidad suelo ser determinante. Espero seguir marcando más goles para que el equipo siga sumando puntos que es lo más importante".

En cuanto a su trabajo en función del equipo, señaló que "uno como jugador siempre quiere aportar para el grupo. Afortunadamente he tenido la oportunidad de marcar y es algo muy bonito, no solo para mí, sino para nuestro equipo, para nuestras familias, las personas que nos acompañan siempre y están pendientes de nuestra actuación en la cancha".

Finalmente, Fabio espera seguir ayudando en la ofensiva del equipo oriental para que con sus goles y asistencias, Rionegro consiga un lugar entre los ocho mejores de la Liga Águila.

"Lo más importante es tener tranquilidad para definir, esto nos va a servir mucho a la hora de sacar los partidos adelante. No es fácil pero de a poco vamos encontrando buenos resultados", concluyó.

Esta tarde, desde las 5 y 30 de la tarde, Envigado FC recibirá a Rionegro Águilas en uno de los duelos más atrapantes en la décima fecha de la Liga Águila 2017-II. Pues ambos equipos necesitan de una victoria para mantener opciones de 'playoffs'.