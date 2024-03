En la jornada 12 de la Liga BetPlay 2024-II, Águilas Doradas visitó al Deportivo Pereira. La única anotación del equipo visitante llegó a los 15 minutos, cortesía de Agustín Vuletich, que abrió el marcador. Al minuto 20, Faber Gil anotó el empate para el local. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, el marcador permaneció sin cambios, hasta que en el minuto 89, Suárez logró anotar un gol para asegurar la victoria para Deportes Pereira con un resultado final de 2-1 sobre Águilas Doradas.

"Fue un partido parejo": 'Bolillo' Gómez

En la rueda de prensa posterior al partido el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez compartió sus impresiones sobre el juego. Destacó la igualdad que se vivió tanto en el primer tiempo como en el segundo. "Fue un partido parejo. Un primer tiempo donde ambos equipos jugaron mejor y no se sacaron diferencias. El segundo tiempo no se jugó. Fue muy cortado y sin opciones de gol, me parece que fue un partido muy parejo".

En relación al desempeño defensivo de su equipo, el 'Bolillo' afirmó: "El equipo no sufrió en defensa, yo no vi chances de gol de Pereira. Nuestro equipo no fue vulnerable. Fue un partido parejo y ninguno tuvo opciones de gol". Expresó su satisfacción con el desempeño defensivo de Águilas Doradas y su capacidad para mantener el equilibrio en el campo, con énfasis la disciplina táctica y la concentración de sus jugadores para neutralizar las amenazas del Pereira.

Además, el entrenador elogió el nivel del equipo local: "Pereira es un equipo que anda en un buen nivel y eso es importante para el técnico. Es un equipo desequilibrante y rápido en la parte ofensiva. Y no se divide, no se parte. Siempre es corto y tiene buen respaldo cuando va en ataque y eso es importante cuando un equipo tiene ese estilo".

"Nosotros no nos rendimos, sabemos lo que tenemos": Guillermo Celis

Guillermo Celis, también compartió sus reflexiones tras la derrota del equipo. "Siempre hay cosas por mejorar y más cuando uno pierde", expresó. "Este es el Águilas de los anteriores semestres, tuvimos la pelota, nos sentimos cómodos y no nos sentimos superados en ningún momento. Nosotros vamos a seguir luchando mientras tengamos oportunidades".

El jugador reconoció que Águilas ha experimentado altibajos en su rendimiento. "Quizá no hemos tenido el nivel alto en todos nuestros jugadores y eso es lo que nos ha faltado", comentó. "Veníamos en una regularidad muy buena y caímos en un bache que es normal. En la semana trabajamos con la mejor actitud y todas las ganas para revertir este momento. Nosotros no nos rendimos, sabemos lo que tenemos, tenemos muy buenos jugadores y en cualquier momento vamos a sacar esto adelante como estamos acostumbrados".

En cuanto al desempeño del equipo en el partido, Celis destacó: "Tuvimos la pelota, nos sentimos cómodos y no nos sentimos superados en ningún momento", afirmó. A pesar del resultado adverso, el jugador subrayó la actitud positiva del equipo y su determinación para seguir luchando.

Foto: Águilas Doradas

Águilas Doradas concluyó la jornada en la duodécima posición de la tabla, por el momento fuera de los cuadrangulares finales, con un total de 14 puntos. El equipo registró 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas en lo que va de la temporada. Además, atraviesa una racha de tres partidos sin conocer la victoria.