El estadio Nabi Abi Chedid en la ciudad de Sao Paulo, recibió uno de los duelos más interesantes de la jornada. Águilas Doradas y Bragantino se enfrentaron en el juego de vuelta por la fase dos de Copa Libertadores, los colombianos viajaron con la ilusión de hacer historia en tierras brasileñas y lograr una hazaña para su institución, buscando remarcar su nombre en el continente.

Las noches de copa son diferentes a cualquier otro escenario, desde el inicio se sentía la tensión en ambos equipos, el deseo de seguir avanzando en cada una de llaves era un gran motivo para defender los colores del club. Este nuevo capítulo inició con un homenaje a Osvaldo Domínguez, Dirigente del fútbol paraguayo, ganador de tres Conmebol Libertadores que dejó un legado imborrable en el deporte continental, luego del minuto de silencio, el Árbitro Piero Maza miro a las dos porterías, observó su reloj e hizo sonar su silbato; el balón comenzó a rodar en una cancha que le falta mucha iluminación y que se esperaba juego de mucha fricción.

El equipo del Bolillo Gómez caracterizado por su juego defensivo, fue muy fiel a su estilo de ser muy compacto en la mitad de la cancha, brindar esos relevos rápidos en la zona defensiva y lograr ordenar un equipo que tácticamente lo hizo muy bien. Desde el inicio cerró los espacios, corto el juego desde el choque, intentó ir al frente con un modelo directo y por arriba, para así poder enlazar con Agustín Vuletich que fue una de las novedades del once inicialista en Brasil; este equipo tuvo valentía y no lo sufrió en ningún momento, porque fue muy aplicado y supo aguantar a su rival en la mayoría de sus ataques.

Bragantino replicó lo que hizo en Medellín, atacar por las bandas, interiorizar para ser más profundo y lograr efectividad, pero se encontró a una defensa con mucha seguridad y que tuvo niveles individuales muy altos; Mateo Garavito fue uno de los jugadores más fundamentales en la parte de atrás que en la mayor parte de los duelos con el brasilero Helinho fue superior, desde el minuto 8 el local se adueñó del balón y lo intentó, en una jugada por la banda derecha los brasileros se impusieron y fueron profundos, pero no generaron mucho peligro, en este mismo minuto el lateral derecho Juninho Capixaba del equipo local se llevó la primera tarjeta amarilla del compromiso, por alegar por una posible falta que nunca existió y en este preciso momento Jeison Quiñones se metió, encaro al jugador y también se fue pintado de amarillo.

El venezolano José Contreras se vistió de héroe al minuto 10, estirándose y salvando a su equipo de una manera extraordinaria, después de una gran combinación del centro delantero Eduardo Sasha y hábil Vitinho, ellos dos fueron los protagonistas de la llegada de gol más clara hasta el momento. Los Dorados controlaron esa zona medular, que no dejó que el equipo dirigido por Pedro Caixinha tuviera profundidad, solo domino el juego desde la posesión, pero le faltó mucha más dinámica. Cabe aclarar que los colombianos salieron con sus cinco habituales defensas que nuevamente les dio mucha solidez en la parte defensiva, Garavito supo sobreponerse y fue muy importante por su banda, controlando cualquier movimiento en este primer tiempo; fue una etapa muy sobria, de muchos duelos y fricción constante, que finalizando al minuto 41, Luan Candido y Guillermo Celis se llevaron las otras tarjetas amarillas al camerino.

En el segundo tiempo, Águilas Doradas salto al terreno de juego con otra chispa mucho más diferente en cuanto la parte ofensiva, al minuto 53 el desequilibrante y determinante Jesús Rivas, con su individualidad regateo a un par de defensas, entró al área y pateó de manera impecable, pero el balón pegó en el palo inferior y pasó cerca de la línea de gol, que a simple vista se observó como si hubiera entrado, pero después de varias repeticiones en diferentes ángulos y la confirmación del VAR, insólitamente la pelota no entró, esta llegada fue de las más relevante para el equipo colombiano, las ganas con que salió afrontar la parte complementaria le duro 10 minutos al equipo del oriente, después volvió a retroceder y seguir con esa versión del primer tiempo, de un equipo organizado y que defiende muy bien.

El extremo izquierdo Vitinho ya había hecho un gran esfuerzo de ida y vuelta, y se veía muy agotado, por lo tanto, fue sustituido al minuto 46 por el uruguayo Thiago Borbas que entró para darle mucha más frescura y movilidad al frente de ataque. Por el lado del bragantino hay que resaltar que nunca bajó los brazos y constantemente sostenía el balón y lo llevaba de un lado a otro, esto da un resultado del 72% de posesión, dando a entender que esta es la idea del entrenador, aparte de ser tan punzante por sus bandas.

El estratega portugués mando unos jugadores a la cancha de otras características y sacó a varios de sus referentes, para que su equipo tuviera muchas más dinámica y fuera efectivo en el último cuarto, respectivamente Guilherme Lopes, Bruninho, Laquintana y Talisson ingresaron para darle otra cara al juego.

El tiempo avanzaba y no se veía forma de gol por ninguna parte, al minuto 67 el Bragantino tuvo la mejor opción del partido, una magnífica combinación entre Lincoln y Helinho, llegando casi al borde del área, en unos dos pases le ganaron la posición a Mateo Garavito y lograron una combinación casi que perfecta, pero que finalmente en frente del arco Ignacio Laquintana remato de una manera muy débil y aparte estaba mal perfilado, Contreras no tuvo que exigirse mucho en esta jugada. Si hablamos de desgaste, el capitán Guillermo Celis fue uno de los jugadores con un gran recorrido en el mapa de calor y que estuvo muy correcto en sus entregas y intercepciones, ya lpor el agotamiento no le daba para seguir, por este motivo salió sustituido por el antioqueño Yéiler Góez al minuto 75.

Al minuto 90+5, el árbitro decidió dar el pitazo final y con un marcador muy frío de 0-0, el paso a la fase tres de la Copa se iba definir desde el punto penal, Águilas Doradas en este tiempo fue un equipo que compitió, fue valiente y tuvo gallardía frente a un rival que era muy difícil de enfrentar.

Tanda de penales con un sin sabor

Comenzaba una nueva novela desde cero y era la lotería de los penales, colombianos y brasileros hacían sus respectivos círculos con su cuerpo técnico, para la última arenga de motivación, concretar detalles, analizar posibles cobradores y recuperar un poco, por el lado del equipo antioqueño, contreras analizaba a sus rivales que seguramente iban a patear, el entrenador de arqueros le indico por medio de una Tablet al guardameta en la manera en que patean. Después de decisiones ya tomadas, con un listado ya definido, los dos equipos se dirigieron a la mitad de cancha con mucha adrenalina y valentía para ejecutar desde los doce pasos, el arco sur iba a ser testigo de una nueva clasificación.

El equipo del nido ganó el sorteo y empezó pateando, Jhon Fredy Salazar era el autor del primer penal de la noche, arrancó su caminata al círculo con mucha serenidad, por la cabeza de muchos pasaba que era un penalti seguro e iba a ser el arranque con pie derecho, pero los papeles cambiaron, el referente miró fijamente la portería, pateo fuertemente al medio y el guardameta Cleiton se hizo inmenso en los tres palos, los locales se impusieron en su primer chute y se fueron adelante por medio de Lincoln que remató con izquierda a la escuadra derecha; Jean Pineda con un derechazo le seguía dando vida a su equipo en la serie, a Contreras se le dificulto adivinar o aguantar un poco a su rival, donde nuevamente el lateral derecho de Bragantino Nathan Mendes deja un gol arriba al local.

Para ir cerrando, Garavito de manera sobria, con un gran partido defensivamente, remato a un lado, marcando y cerrando una de sus mejores noches, por otro lado, Luan Candido también hizo su trabajo de anotar. En este momento Bragantino lleva una ventaja leve de un gol; Jeison Quiñones tuvo carácter, seriedad y clase para empatar la serie con un potente remate. Se acercaba los penaltis que definían este duelo, la presión era lo que más pesaba, porque había en juego muchas cosas, Leo Ortiz tuvo mucha más tranquilidad y de manera sutil la puso por abajo junto al palo izquierdo. El momento crucial llegaba a su fin y era Yéiler Góez el que tenía la responsabilidad de que se alargará un poco más la tanda o su equipo se despidiera de la cita continental, después de ver que el balón se desviara y no cogiera rumbo a la portería, era el momento en el que se desvanecía la ilusión de un grupo que soñaba cosas muy grandes en esta competición.

Solamente queda felicitar Águilas Doradas porque represento a Colombia en lo más alto, compitiendo con orgullo, valentía y corazón. Es un sinsabor muy grande porque seguramente era un plantel que nos iba a sorprender a futuro.