Álvaro Angulo: "La unión ha sido importante para este equipo"

El buen presente de Rionegro Águilas motiva al plantel el soñar con una clasificación que la matemática les brinda esa opción. Para conseguir la cifra 'mágica' de los 30 puntos deberá conseguir los 15 puntos que tiene en disputa. Son cinco partidos en los que será 'juez' para algunos y para otros rivales directos motivan a los 'dorados' en conseguir ese lugar entre los ocho mejores.

Uno de los buenos jugadores de los dirigidos por Diego Umaña es Álvaro Angulo, el zaguero quiere que su equipo siga por esa senda victoriosa.

"Estoy muy contento de estar en la titularidad, en los cinco partidos que he estado le he correspondido a la confianza que me ha brindado el técnico. La seguridad que he tenido hace que espere rematar muy bien los últimos cinco partidos del semestre", remarcó Angulo ante los medios de comunicación.

Sobre el planteo para seguir sumando de a tres, Álvaro señaló que "lo primero es marcar bien y estar seguro atrás. Estoy aprovechando el nivel que tengo y todavía vamos a pelear por la opción que aún tenemos para clasificar".

Además, destacó las cualidades que lo tienen por más de cinco partidos entre los titulares, "uno de mis fuertes es estar bien y salir desde el fondo".

En cuanto al presente del grupo, "la unión ha sido importante para este equipo, se ha visto gran compañerismo, todos estamos yendo para un mismo lado, se ve una familia, eso nos ha ayudado para seguir victoriosos", resaltó Álvaro Angulo.

El jugador del equipo del oriente antioqueño analiza a su rival, lo respeta, pero no le tiene miedo. "Nosotros pensamos en lo que tenemos, analizamos al rival y esperamos que con nuestras capacidades podamos conseguir una nueva victoria que nos permita seguir soñando", comentó.

Para el encuentro del próximo sábado ante Deportes Tolima, Rionegro Águilas buscará su cuarta victoria consecutiva, donde seguirá alimentando el sueño de 'playoffs'.