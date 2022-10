Alfredo Arias: "El equipo hizo lo que tenía que hacer y controlamos al rival"

Se cumplió la fecha número 14 para Independiente Santa Fe, que visitó la ciudad de Santa Marta, donde logró arrebatarle tres puntos de visitante al Unión Magdalena que hoy es el segundo de la tabla de clasificación, mientras el primer campeón con el triunfo en la bahía más hermosa de América, se ubicó en la casilla ocho con 21 puntos a tan solo tres del ciclón bananero y con un partido pendiente por la fecha 13.

El 'timonel' cardenal Alfredo Arias y su jugador Jonathan Herrera, dieron las impresiones luego del triunfo conseguido ante los dirigidos por David Ferreira.

18 años llevaba Independiente Santa Fe, sin ganar en Santa Marta, un dato valioso para el uruguayo quien realizó su análisis de la situación, "recién alguien me dijo eso, pero hay que tener en cuenta que este equipo poco ha perdido acá y es un equipo que merece estar donde está, Unión Magdalena ha ganado los puntos que merecía y hoy a nosotros nos tocó plantear un partido con una carga anímica que algunas veces muchos no saben, perdimos un partido que todavía nos duele en los últimos minutos y hoy nos tocaba venir a plantear al segundo de la tabla y sabíamos por los resultados que se habían dado que solo nos servía ganar", comentó el estratega cardenal.

Por su parte el jugador Herrera, aportó en la respuesta indicando que Santa Fe perdió bastante el balón en el primer tiempo, "en el segundo tiempo corregimos eso, tuvimos más el balón y hoy Morelo estuvo brillante y lo que hicimos fue hacer lo de nosotros, manteniendo el balón y siendo contundentes", agregó.

En cuanto al manejo y sufrimiento por la tenencia del balón, Arias fue claro al expresar: "en el primer tiempo nosotros sufrimos algunas jugadas que Unión Magdalena no logró por error de definición, pero esto fue más por errores nuestros, estábamos muy errados, no jugamos en dos tiempo y en uno menos, por eso hicimos algunas variantes para que el equipo jugara más fresco y ellos no nos pudieran sacar la pelota", dijo Alfredo.

Sobre las expulsiones seguidas el jugador comentó, "nunca son buenas las expulsiones y hoy le tocó al 'papo' lastimosamente, pero el profesor supo analizar y cambiamos la formación, nos ordenamos y eso fue contundente para ganar el partido".

Sobre el esquema planteado y el resultado Arias, puntualizó, "nosotros tratamos de mantener la formación madre que es 4-2-3-1, pero hicimos algunos ajustes, porque Unión juega con una línea de 3 zagueros y dos laterales volantes que llegan y después pone en el mediocampo jugadores de buen pie, así como cuando juega con dos nueves, eso debíamos compensarlo, para el segundo tiempo mejoramos", comentó Alfredo.

Herrera, agregó sobre el trabajo realizado en la semana para llegar al encuentro de hoy, "como todos los partidos el profe analiza bien el rival que debemos enfrentar, pero siempre mantenemos nuestra idea de juego que es mantener el balón y nos vamos adaptando a lo que el profe indica", finalizó el jugador.

Independiente Santa Fe recibirá por la fecha 13 (encuentro pendiente) a Atlético Nacional el próximo jueves 29 de septiembre para quedar al día en el calendario y seguir sumando de a tres puntos que lo ubique en una mejor casilla.