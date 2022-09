Previa Independiente Santa Fe vs Bucaramanga de Cali: nuevo duelo entre 'leones' y 'leopardos'

La Liga BetPlay 2022-II continúa con el transcurso de la duodécima fecha. Esta vez tendremos a Independiente Santa Fe ante Atlético Bucaramanga, que se enfrentarán en el Estadio Alfonso López, para poder seguir sumando puntos y lograr el primer objetivo, clasificar a los ocho.

El equipo de Alfredo Arias viene de ganar en casa con dos goles de Wilson Morelo. El equipo del uruguayo mostró un rendimiento que no convenció a su hinchada. A pesar de haber logrado la victoria no tuvo una buena posesión de balón y, al haber nuevas caras desde la titular, no coincidían en jugadas. El partido terminó con una amonestación para Carlos Sánchez, lo que significaría que no podrá jugar ante los 'leopardos'. Se deberán buscar alternativas para poder seguir sumando, tener una idea de juego clara, mantener buen rendimiento de los titulares y volver a enamorar a los hinchas cardenales.

Bucaramanga, noticias desmentidas

Bucaramanga viene de una situación similar a la de su rival. Como local solo ha perdido una vez y empatado otra. Lastimosamente, los encuentros fuera de casa han sido el reflejo de su posición en la tabla. El puesto 15 con 11 puntos y un partido menos, es donde está el equipo de 'Piripi' Osma.

Esta semana hubo ferias en Bucaramanga y se habló de cómo algunos de la plantilla se fueron de fiesta. Bien se sabe la historia de este con Dayro Moreno y su indisciplina. Pues la prensa estuvo preguntando acerca de esto en rueda de prensa y el DT respaldó a sus jugadores, haciendo entender que están comprometidos con los partidos a pesar de ir a diferentes eventos.

Tiene jugadores de buen pie como Sherman Cárdenas y Johan Caballero, vienen siendo protagonistas en los juegos, haciendo la diferencia. Su goleador, Dayro Moreno, que a pesar de sus 37 años, sigue siendo un jugador determinante en el FPC.

Lista de convocados

Santa Fe, por los primeros puestos

A pesar de los altibajos que ha traído el equipo, ha encontrado en su titular las variantes necesarias para encontrar el once ideal. Wilson Morelo, quien estuvo en la banca en el clásico, mejoró en su nivel y marcó doblete. Enamorado jugó de extremo y lo hizo bastante bien siendo el desequilibrante por la banda derecha. Daniel García jugó en el medio campo donde aportó mucho al delantero, se apoyaba en las bandas y generaba juego en el último cuarto.

En cuanto a su defensa, Kevin Mantilla y Geisson Perea han tenido errores, más por desorganización que por técnica. Para este partido, vuelve el líder de la defensa, el uruguayo José Aja, estará disponible luego de perderse algunos encuentros por lesión. Sánchez por amarillas, será sustituido por Jonathan Barboza, quien jugará en el medio con Jojhan Torres.

La tabla está muy apretada y el equipo de Arias se encuentra en el sexto puesto con 18 puntos, seis puntos de diferencia con el primero. Vienen fechas con rivales directos y se espera sumar de a tres en una plaza complicada, pues Bucaramanga solo ha perdido un partido de local.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Bucaramanga: Juan Camilo Chaverra; David Gómez, Jefferson Mena, Francisco Meza, Cristian Blanco; Víctor Mejía, Michel Acosta; Johan Caballero, Sherman Cárdenas, Diomar Díaz; Dayro Moreno. DT: Armando Osma Rueda.

Santa Fe: Leandro Castellanos; Jonathan Herrera, José Aja, Geisson Perea, Dairon Mosquera; Carlos Sánchez, Harold Rivera; Neyder Moreno, Matías Mier; Wilfrido De La Rosa y Wilson Morelo. DT: Alfredo Arias.

Equipo arbitral

Central: Diego Escalante - Antioquia

Asistente Nro. 1: Miguel Roldán - Antioquia

Asistente Nro. 2: Elkin Charrys - Bolívar

Cuarto Árbitro: Édilson Ariza - Santander

VAR: Jon Perdomo - Huila

AVAR: Róbinson Barona - Valle

Observador VAR: Luzmila González - Federación