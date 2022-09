Convocatoria de Alfredo Arias para enfrentar a Bucaramanga

Independiente Santa Fe visita a Atlético Bucaramanga en compromiso válido por la fecha 12 de la liga BetPlay 2022-II. Alfredo Arias, entrenador cardenal, dio a conocer el listado de jugadores convocados para este encuentro.

Novedades de Santa Fe

La novedad más importante es el retorno a convocatoria del defensa central uruguayo José Aja, que ya se recuperó de la lesión que lo aquejaba y se encuentra entrenando a la par de sus compañeros. Por otro lado, el arquero Leandro Castellanos recibe el llamado por parte del profesor Arias después de lo ocurrido en el anterior partido ante Deportivo Pasto en donde el guardameta recibió un fuerte golpe que fue diagnosticado como trauma cervical por parte del departamento médico de la institución. También se registra el regreso de Neyder Moreno y Carlos Lizarazo, ya recuperados.

En cuanto a jugadores ausentes, llama la atención la no convocatoria del volante uruguayo Matías Mier que tradicionalmente es convocado y titular con Alfredo Arias. Si bien su nivel no ha venido siendo bueno, el estratega albirrojo se ha caracterizado por darle el voto de confianza y tenerlo siempre en cuenta, pero, en esta ocasión no ocurre igual.

Otro jugador que no fue convocado es Dairon Mosquera que tampoco estuvo en el anterior juego por lesión. Tal parece que el lateral aún no está en plenitud de condiciones y por ello se prefiere mantenerlo al margen. De igual manera, Harold Rivera aún se encuentra en proceso de recuperación y todavía no recibe el alta médica y deportiva para poder ser tenido en cuenta.

Cabe recordar que Carlos ‘La roca’ Sánchez se pierde este partido ante el elenco leopardo por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo demás, se ve una nóminas más fortalecida gracias a los jugadores que se han recuperado y en la parte anímica el equipo llega con la motivación de estar, parcialmente, en el grupo de los ocho y con el objetivo de continuar sumando para afianzarse en la tabla.

Listado completo de convocados

El partido se disputará este viernes a partir de las 20:05 horas en el estadio Alfonso López de Bucaramanga y contará con la conducción arbitral de Diego Escalante.