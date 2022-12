Alfredo Arias: "Mis muchachos están fuertes, con un sueño, y vamos a ir tras él"

Independiente Santa Fe logró poner el puño sobre la mesa de la conversación en el Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al ganar por un destacado marcador de 2-3 a Junior de Barranquilla. El nuevo líder del grupo con ocho puntos, correspondió al duro reto que le planteó su rival de patio que también sacó el botín de los tres puntos ante el mismo rival, en la misma plaza, el estadio Metropolitano de la arenosa.

Y de qué manera lo hizo, pues el encuentro estuvo plagado de emociones y un marcador que cambió al menos dos veces, pues el equipo albirrojo comenzó con ventaja gracias a un gol de un Andrey Estupiñán que se encuentra muy en forma, al minuto 55, pero tuvo que ver cómo en menos de cinco minutos el equipo barranquillero ya le había volteado el marcador gracias a dos anotaciones de Carlos Bacca a los minutos 63 y 65. Sin embargo, con la combatividad que lo caracteriza, y en el último suspiro del encuentro, un cobro de pena máxima por parte de Matías Mier (90), de nuevo sacó cuenta de la inexorable "ley del ex", y decretó el 2-3 final con el que el cuadro bogotano se llevó tres unidades invaluables de cara al objetivo de volver a una final del fútbol colombiano.

Las palabras de Alfredo Arias post triunfo vs Junior

Como es costumbre, la rueda de prensa que ofreció Alfredo Arias estuvo envuelta en un discurso locuaz y muy variado, cargado de muchas reflexiones y énfasis en ponderar las virtudes de sus dirigidos, a quienes nunca deja de animar y de respaldar, más aún cuando el equipo capitalino se encuentra a solo dos partidos de sellar su paso a la gran final de la Liga BetPlay 2022-II.

Los puntos fuertes de Santa Fe en su triunfo sobre el cuadro 'tiburón' como visitante tras cinco años

La comparecencia en la rueda de prensa comenzó cuando se le preguntó a Arias sobre los puntos que más destaca de Santa Fe y su triunfo ante Junior, que no conseguía hace cinco años.

"Creo que nadie se arrepiente de ser valiente, y estos jugadores que yo tengo son muy valientes. Han demostrado todo el semestre con carencias, lesiones, suspensiones, todos los partidos hemos salido a todas las plazas a dar batalla y a ganar. Creo que fue uno de los mejores partidos que hemos jugado ante un muy buen equipo, de una calidad bárbara, que apenas nos descuidamos dos veces nos cobraron en seguida los errores. Pero por suerte mis muchachos están fuertes, están con un sueño, y los sueños son motores que mueven a la humanidad desde que está creada. Tienen un sueño, y vamos a ir tras él".

Jhojan Torres, anotador del empate parcial 2-2. Imagen: @SantaFe.

A qué se debió el cambio de Wilson Morelo en el partido, y qué le dijo el delantero al ser sustituido

Al respecto, Alfredo Arias afirmó que: "Wilson había entrenado muy poco esta semana y la anterior, viene con una lesión que tuvo en el partido contra Pereira, (no recuerdo pero se me mezclan los partidos) o hace dos partidos que viene limitándose en el entrenamiento, y en una plaza en la que el clima te empieza a jugar en contra, teníamos que buscar un poquito más de velocidad arriba, obligar a los centrales de ellos a estar más apretados en la salida y por eso optamos por Rivas que está fresquito y es más joven".

Acto seguido, respondió lo que todos querían saber en el recinto y las palabras que le dijo uno de los máximos goleadores de la historia cardenal al ser sustituido. El 'DT' respondió que Morelo le cuestionó diciéndole: "Cuando llegó, es verdad...me dijo: '¡por qué me sacaste, la iba a meter!; los goleadores siempre tienen esa esperanza, pero estoy pata tomar decisiones, y aunque la mayoría de ellas sean equivocadas, esa es mi posición en este equipo: tomar decisiones".

Un mensaje para la hinchada, que tiene un equipo con paso firme

Una pregunta obligada siempre tiene que ver con la hinchada y un llamado al aliento para lo que viene, pues quien formuló la pregunta la abrió afirmando que Santa Fe tiene "paso de vencedor". Por lo tanto, se le sugirió al entrenador que compartiera algunas palabras sobre el particular, instando a aupar los ánimos de los seguidores del león para lo que viene, que son dos partidos de urgencia manifiesta, y en el que prácticamente se decide todo el trabajo del semestre. Ante esto, el estratega charrúa afirmó lo siguiente:

"Qué le vamos a pedir... Han estado ahí, nos han acompañado a todas las plazas, todos los partidos; siempre hubo alguien que, cada que mirábamos para arriba, estaban alentando tanto en los buenos como en los malos resultados. Santa Fe tiene una historia muy grande que seguramente tiene educada a su hinchada a saber lo que tiene que hacer Ojalá nos acompañen que acompañen a estos muchachos y que nos ayuden a pelear".

Qué es lo que más rescata de sus jugadores en el partido de este miércoles

Una de las preguntas que nunca faltan para los estrategas, es por los puntos altos que ven en sus "pupilos" cuando termina un encuentro; y como esta no es la excepción, se le pidió a Arias que diera una opinión de cuáles fueron los puntos altos que presenció en el estadio Metropolitano de Barranquilla por parte de Santa Fe:

"Creo que ya lo dije, la valentía que tienen, pero también jugaron muy bien; hicimos un muy buen partido, no sé los números muy bien, después los tendré que mirar, pero en una plaza en la cual Reyes (entrenador de Junior) puso incluso en cancha en el segundo tiempo jugadores para atacarnos y quitarnos la pelota, mi equipo, si no estuvo parejo, estuvo ahí en la posesión, en los pases, los vi muy efectivos, tranquilos, estuvimos siempre tranquilos desde que el partido lo teníamos que manejar nosotros a través de la pelota".

Wilson Morelo, quien cumplió 200 partidos con la camiseta 'cardenal' disputando el balón. Imagen: @Dimayor.

Además, hizo énfasis en resaltar el carácter que tuvieron sus dirigidos para hacer frente a varias características que pudieron haber hecho del rival, un escollo bastante complejo por como se estaban dando las cosas especialmente en el segundo tiempo del juego: "Creo que hicimos el mejor o uno de los mejores partidos, y si no, no lo hubiésemos podido ganar, porque Junior tenía la motivación que siempre tiene un equipo que cambia de técnico, y pudimos vencer eso, y los errores que cometimos y que nos dieron la vuelta al partido. Nos sobrepusimos a que pudieron habernos pitado un partido antes, y porque en general, son muy valientes".

Sobre la evolución del equipo para pasar de un 0-2 en fase regular, a un 2-3 en cuadrangulares

Por último, se le cuestionó a Arias cuál o cuales fueron las principales razones por las cuales Santa Fe pasó de haber perdido en la fase de 'todos contra todos' por un arcador de 2-0 en el mismo escenario, y en el que desplegó un fútbol bastante limitado, a una victoria a domicilio por 3-2 en la que se deja al equipo a solo dos pasos de lograr el objetivo de llegar a la final de la liga.

"La del tiempo. Cuando vinimos a jugar acá, llevaríamos un mes y medio con el equipo, y todo requiere tiempo. Se habla mucho de los procesos (esa palabra incluso cuando la escucho ya me rechina), porque es muy fácil decir esa palabra, pero muy difícil respetarla. Vivimos muy apurados, pero no solo en el fútbol sino en la vida, vivimos muy apurados".

Como es su característica, locuaz y con mucho detalle e ilustración, el entrenador puso un gran ejemplo que ayuda a dimensionar su discurso: "Siempre pongo el mismo ejemplo: uno se comunicaba por carta de un país a otro, y cuando jugaba fútbol tardaba 33 días en llegar; me acuerdo de cuando le escribía a mi madre cuando fui a jugar que tenía 18 años. Me contestaba al mismo día; me contestaba al mismo día, osea, 66 días después ya yo sabía lo que le había preguntado, y podíamos vivir así. Teníamos paciencia, voluntad de saber que sin esfuerzo nada se conseguía. Hoy, el universo ha cambiado de tal manera que este 'aparatito' (muestra su teléfono celular) usted manda un mensaje y si ve que no le contestaron, se enoja.

Además de ello, el entrenador hizo hincapié insistiendo en la importancia y el valor inmenso que para él tiene el tiempo y el respeto por las virtudes que hacen que los resultados se consigan con base en comprender qué se requiere para lograr los objetivos, a lo cual el fútbol no es ajeno: "El fútbol es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos. Se quieren resultados para hoy, no para mañana. Todo se consiguió con esfuerzo y tiempo, no con una varita mágica que hizo que todo se produjera rápido. El fútbol necesita recuperar a través de quienes han sufrido en carne propia perder un trabajo, la paciencia para recuperar el tiempo de trabajo y los equipos tengan esa cuota de confianza, pero...no sé si lo voy a ver".

Así transcurrió una rueda de prensa más con Alfredo Arias, que en cada oportunidad que comparece, hace de estos espacios algo que puede calificarse como todo, menos como algo rutinario o cuyo discurso sea predecible. Siempre deja algo que pensar.

Santa Fe ahora espera su viaje a la ciudad de Pereira, para batirse en otro duelo de pulsaciones al límite ante Deportivo Pereira (tercero con 6 unidades), en el marco de un grupo que está más vivo que nunca con tres contendientes (Santa Fe primero con ocho puntos; Millonarios segundo con siete puntos; Pereira tercero con seis puntos) en lucha por el cupo a la final de liga.