Previa Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe: nuevo duelo entre 'tiburones' y 'leones'

La Liga BetPlay 2022-II continua a pesar de ir en paralelo con el Mundial. El cuarto encuentro de los cuadrangulares están en juego y esta vez se enfrenta el equipo de Arias ante el de Reyes.

Los leones vienen de empatar a ceros en 'El Campín' ante Junior. Juego en el que los locales fueron mucho más pero perdonaron mucho al rival. No contaba con la lesión de Harold Rivera y la expulsión de Carlos Moreno. Ganó en posesión, tuvo las grandes chances pero no pudo obtener los tres puntos.

Junior, a todo o nada

Luego de la destitución de Comesaña, tras su décima etapa por el club, trajeron como sustituto a Arturo Reyes. En el grupo A, han perdido dos partidos y empatado uno. Deben ganar lo que viene para poder seguir en la pelea y alcanzar la final del FPC. Con Comesaña era un equipo perdido, pues a pesar de tener muchas figuras en su equipo, no es colectivo, sus transiciones no se concretan de manera correcta y errores que no pueden hacer jugadores veteranos.

Lesiones que no le han ayudado pero que a través de los partidos pudieron recuperar. Casi una semana tuvo para poder tenerlos todos a tope y tener el once titular ideal y una buena banca que se pueda adaptar rápido a lo que quiere lograr, en poco tiempo, a lo que quiere Reyes.

Con una victoria ante Santa Fe, dependería de otros para poder alcanzar el primer lugar y ganar el restante.

Santa Fe, a valer el punto invisible

Dos empates y una victoria tiene registrada el equipo de Alfredo Arias en el grupo A de los cuadrangulares. Se esperaba una victoria ante el equipo de Julio en casa pero no fue posible. Harold Rivera se lesionó en el primer tiempo y se pierde lo que queda del año. Para el segundo tiempo, Carlos Moreno se fue expulsado y tuvo que cambiar la defensa.

Se salvaron los cardenales al último minuto por un fuera de lugar de quedarse corto en chances. De resto, fue un equipo que prefirió mantenerse seguro y atacó cuando pudo de manera discreta.

Debe ganar para poder mantenerse en la cima y esperar que su rival de patio no gane ante Deportivo Pereira.

Posibles formaciones

Junior: Sebastián Viera; Walmer Pacheco, José Ortiz, Jorge Arias, Edwin Velasco; Didier Moreno, Yeison Gordillo; Carlos Esparragoza, Jhon Pajoy, Luis González; Carlos Bacca. DT: Arturo Reyes

Santa Fe: José Silva; Edwin Herrera, Carlos Sánchez, Kevin Mantilla, Dairon Mosquera; Jonathan Barboza, Jojhan Torres; José Enamrado, Neyder Moreno, Andrey Estupiñán; Wilson Morelo. DT: Alfredo Arias

Equipo arbitral

Central: Carlos Betancur - Valle

Asistente Nro. 1: John León - Caldas

Asistente Nro. 2: Victor Wilches - Boyacá

Cuarto Árbitro: Roberto Padilla - Atlántico

VAR: Luis Trujillo - Valle

AVAR: Luis Delgado - Valle

Observador VAR: Abraham González - Federación