Previa Once Caldas vs La Equidad: por la primera victoria

Once Caldas visita a la Equidad en el marco de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2023-I, los dirigidos por Pedro Sarmiento tuvieron un inicio de semestre irregular lo que hizo que Diego Corredor dejara el cargo de Dt en la fecha 4, después del interinato de Elkin Soto, Pedro Sarmiento se sumó a la casa blanca en el cual ha sumado solo 3 puntos de 15 posibles con un saldo de 20% de rendimiento por lo que buscaran empezar a sumar de a tres en condición de visitante.

Por otra parte, La Equidad viene de empatar en casa azucarera sin tantos contra Deportivo Cali y tendrá que sumar contra los albos para empezar a encontrar puntos que le permitan salir del fondo de la tabla.

Once Caldas, a buscar fuera de casa

El equipo caldense deberá corregir varios errores que tuvo durante los partidos anteriores en la era Sarmiento para sumar la primera victoria con esta nueva dirección técnica. La falta de intensidad, la desconcentración en zona defensiva, el mal inicio de juego y el llegar al área con pocas variantes, son varios de los aspectos técnicos que tendrá que mejorar para conseguir los resultados deseados.

El Blanco de Manizales espera que su tercera victoria se dé fuera de casa de la mano de su experimentada nómina, buscarán asociar a Jhon Freddy Pajoy y Sherman Cárdenas para encontrar goles en los pies del delantero Dayro Moreno.

La situación esta complicada en la casa blanca, y los aficionados miran con preocupación el tema del descenso por su parte en la tabla de clasificación Once Caldas ocupa la posición #16 de la tabla de clasificación con 11 puntos, producto de dos victorias y cinco empates, un panorama difícil pero con una diferencia estrecha entre cada equipo que pelea un cupo en los ocho, por lo tanto una victoria podría revivir alguna esperanza de clasificación.

Lista de convocados O nce caldas Los 1️⃣1️⃣ inicialistas de nuestro blanco ⚽🤍 #VamosOnce #ConElCorazónBlanco 🇮🇹 pic.twitter.com/ljGqiiJYyu — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) April 11, 2023

La Equidad en busca de la victoria en casa

El conjunto dirigido por Alexis García no encuentra e camino. A pesar de esto, la fe sigue puesta en jugadores como Didier Bueno y Kevin Salazar quienes por ahora el eje del equipo, y con la novedad notable de no contar con Pablo Lima la escuadra bogotana se ubica en la decimonovena ubicación y espera cortar su mala racha de ocho partidos consecutivos sin ganar justamente en este tan esperado La Equidad vs Once Caldas.

Equidad ve con respeto al Once Caldas a pesar de su actualidad, y apuesta a ganar jugando de la mejor manera divirtiéndose en su casa con apuesta en la juventud que pondrá el profe Alexis en la cancha.

El asegurador generalmente juega buenos compromisos ante el Once Caldas, sin embargo la estadística en los últimos partidos favorece al Once Caldas quien no cae contra Equidad desde hace 5 partidos.

Ninguna de las escuadras ha ganado en los últimos cuatro encuentros y por eso, en este nuevo duelo La Equidad vs Once Caldas se espera un encuentro parejo por las necesidades de ambos.

Posible alineación Equidad: (4-5-1): Washington Ortega; Alejandro Prieto, Daniel Polanco, Didier Bueno, Joan Castro; Pablo Lima, Juan Mahecha, Francisco Chaverra, Kevin Salazar, David Camacho; Jorge Luis Ramos.

Posible alineación Once Caldas: (4-5-1): Gerardo Ortiz; Santiago Jiménez, Fáiner Torijano, Jorge Cardona, Leyder Morán; David Lemos, Luis Pérez, Sherman Cárdenas, Dannovi Quiñonez, Jhon Araujo; Dayro Moreno.

Equipo arbitral

Central: WÍLMAR ROLDÁN – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 1: JORGE SANNA – NORTE

Asistente Nro. 2: ARBIS ACOSTA – GUAJIRA

Cuarto Árbitro: WÁNDER MOSQUERA – CUNDINAMARCA

VAR: JHON PERDOMO – HUILA

AVAR: CRISTIAN DE LA CRUZ – NARIÑO