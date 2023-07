Previa Deportes Tolima vs Once Caldas: a encarrilar el rumbo

Este viernes desde las 4:00 p.m. Once Caldas visita en Ibagué al Deportes Tolima. El blanco blanco, que está en una posición muy comprometida en el puesto del descenso, buscará en el Manuel Murillo Toro empezar una buena racha de partidos sumando de a tres puntos para alejarse del puesto 18 del descenso y acercarse a la clasificación. El Vinotinto y Oro recibe al equipo de Manizales con la necesidad de sumar sus primeros puntos del campeonato luego de que perdiera en su visita al América de Cali.

Será el partido oficial número 199 entre Once Caldas y Deportes Tolima, en los que fueron 67 victorias del blanco blanco, 68 para el Vinotinto y Oro y 63 empates.

Deportes Tolima, a levantar cabeza

Los dirigidos por Juan Cruz Real llevan tres partidos seguidos por liga sin conocer la victoria, en los cuales ha empatado en dos ocasiones y en su último partido disputado fue derrotado por el América de Cali. Los pijaos, luego de no haber clasificado el semestre anterior a los cuadrangulares, buscaran que en este torneo no pase lo mismo, por lo que deben empezar a sumar pronto para no verse en apuros más adelante.

El último partido disputado por Deportes Tolima fue en Cali contra América, que dejó un 1-0 a favor del equipo local. Será el noveno partido del director técnico Juan Cruz Real al mando del Vinotinto y Oro, en los que lleva un saldo de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. Sin embargo, será en la forma de jugar, donde más deberá tratar de convencer el equipo al mando del entrenador argentino.

Lista de convocados

Once Caldas, a sumar y alejarse del descenso

El equipo de Manizales se encuentra en zona de riesgo. Actualmente los dirigidos por Pedro Sarmiento se encuentran en la posición 18 con un promedio de 1,15, tan solo superando al Unión Magdalena (0,97) y al Atlético Huila (1,00), pero una seguidilla de malos resultados del Once Caldas o que alguno de estos dos equipos sume más puntos, puede llevar a que el blanco blanco juegue el próximo año en la segunda categoría del Fútbol Profesional Colombiano. Es por eso que necesita sumar urgente y cada partido es clave para poder alcanzar y superar a Alianza Petrolera y Jaguares en la tabla del descenso.

El inicio de campeonato para el Once Caldas no fue fácil, pues tuvo que enfrentarse en el Estadio Palogrande frente a 17.500 personas al Atlético Nacional, actual subcampeón de Colombia. El partido quedó 1-1, pero en ocasiones se vio al equipo albo siendo superior a los verdolagas. La primera anotación, luego de insistir durante todo el primer tiempo, llegó en el primer minuto del tiempo agregado a cargo de Dayro Moreno. Pero luego del mismo, un minuto después, llegó el empate del verdolaga.

Desde que llegó el cuerpo técnico encabezado por Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera, el Once Caldas ha disputado 14 partidos, dejando un saldo de dos victorias, siete empates y cinco derrotas, un rendimiento del 30,9%.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Deportes Tolima: Neto Volpi; Yhormar Hurtado, Juan Arboleda, Juan Mera, Cessar Haydar, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Fabián Mosquera; Yeison Guzmán, Steven Lucumí; Diego Herazo. D.T.: Juan Cruz Real.

Once Caldas: Eder Chaux; Jorge Cardona, Fainer Torijano, Andrés Correa, Leyder Morán; Dannovi Quiñones, Luis Pérez; Luis Miranda, Alejandro García, Billy Arce; Dayro Moreno. D.T.: Pedro Sarmiento.

Equipo arbitral

Central: Carlos Betancourt - Valle del Cauca

Asistente No. 1: Roberto Padilla - Atlántico

Asistente No. 2: Kevin Atuesta - Bolívar

Cuarto Árbitro: Jairo Mayorga - Tolima

VAR: Lisandro Castillo - Bogotá

Asistente VAR: Geovanny Padilla - Bogotá