Guía Playoffs NBA 2018: fase final con sabor español

Serge Ibaka, José Manuel Calderón, Ricky Rubio, Nikola Mirotic, Álex Abrines, Pau Gasol, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez y Marc Gasol son los nueve españoles que han competido en la temporada 17/18 de la NBA. A continuación, el análisis de cada uno de ellos.

Serge Ibaka – Toronto Raptors

Serge Ibaka, ala-pívot de los Raptors, ha cumplido su novena temporada como jugador de la NBA. Pertenece a Toronto desde febrero de 2017, cuando fue traspasado desde Orlando Magic. El jugador nacionalizado español ha realizado un año completísimo promediando 12.8 puntos, 6.4 rebotes y 1.3 tapones por partido. Además, se ha convertido en una pieza clave de unos Raptors líderes de la Conferencia Este, y con muchas posibilidades de alcanzar las Finales de Conferencia.

Serge Ibaka jugará los 'playoff's con unos Raptors con muchas posibilidades de hacer algo grande | Foto: NBA.com

Ibaka es un líder en el juego interior de su equipo. En cuanto a estadísticas no ha sido su mejor temporada, pero si se refiere al conjunto en sí, todos y cada uno de los jugadores de los Raptors han conseguido ser un equipo temible, a los que es preferible evitar en un posible cruce.

José Manuel Calderón – Cleveland Cavaliers

José Manuel Calderón es uno de los veteranos de la liga. El base de 36 años ha finalizado su temporada número 13 en la NBA. En verano fichó por los Cleveland Cavaliers, después de haber disfrutado de muy poco tiempo de juego primero en los Lakers, y después en los Hawks. Poco a poco, a base de confianza en sí mismo y en su juego, fue convirtiéndose en una de las piezas clave de la franquicia, hasta el punto de haber conseguido recuperar un grandísimo nivel. Ha promediado 4.6 puntos y 2.1 asistencias por partido, saliendo de reserva en aproximadamente la mitad de los que ha jugado.

Calderón ha conseguido recuperar la regularidad en unos Cavs favoritos para llegar a la Final de Conferencia | Foto: NBA.com

Todo el esfuerzo, tanto de los Cavs como del propio Calderón, ha conseguido hacer frutos y el español jugará los cuartos playoffs de su carrera profesional, después de haberlo hecho con los Toronto Raptors en 2007 y 2008 y con los Dallas Mavericks en 2014.

Ricky Rubio – Utah Jazz

Ricky Rubio ha sido quizás es el mejor jugador español de la temporada. El base español ha cumplido su séptima campaña en la NBA, y lo ha hecho con los Utah Jazz, franquicia a la que fue traspasado el 30 de junio de 2017 desde los Minnesota Timberwolves. Finalmente, casi un año después, se ha convertido en uno de los talismanes de la franquicia. El equipo competirá en los playoffs de la temporada habiéndose clasificado como uno de los cinco mejores equipos de la dura Conferencia Oeste.

Ricky es una piedra angular en el proyecto de Utah | Foto: Gene Sweeney Jr. / Getty Images 2

A nivel de estadísticas Ricky Rubio ha promediado 13 puntos, 4.6 rebotes y 5.3 asistencias por partido. Tanto en puntos como en rebotes, ha superado la media que tiene en el total de su carrera. Además en el último mes, el más clave de todos, ha tomado las riendas del equipo anotando 15.7 puntos de media por partido. Ya se verá en playoffs, pero atención a Utah Jazz que llega muy fuerte. Junto a Rubio hay grandes jugadores como Donovan Mitchell, Rudy Gobert o Joe Ingles que pueden dar más de una sorpresa de cara a una posible Final de Conferencia.

Nikola Mirotic – New Orleans Pelicans

Nikola Mirotic ha tenido un año muy movido. El nacionalizado español empezó la que ha sido su cuarta temporada en la NBA con la misma franquicia en la que debutó, los Chicago Bulls, y de una manera muy extraña: Mirotic iba ser ingresado en el hospital por una pelea con Bobby Portis. La campaña del equipo se veía que no iba a ser muy buena, y los resultados que llegaban vaticinaban no solo a un equipo eliminado de playoffs, sino a uno de los peores de la Conferencia Este. Mirotic no se sentía cómodo en Chicago, y el 1 de febrero de 2018 fue traspasado a los New Orleans Pelicans, donde ha promediado 15.5 puntos, 7.2 rebotes y 0.7 tapones por partido.

Mirotic, con el cambio de equipo, ha conseguido clasificarse para los Playoffs | Foto: NBA.com

Hoy mismo se podría decir que Mirotic ha dado un salto de calidad tanto a nivel de equipo como de juego propio. Ha pasado de unos Bulls en decadencia a unos Pelicans clasificados para playoffs, algo que no hacían desde la temporada 2014/15, y con un Anthony Davis espectacular y aproximadamente tercero en la carrera por el MVP.

Álex Abrines – Oklahoma City Thunder

Álex Abrines ha sido uno de los españoles con menos protagonismo en su equipo. El escolta de Oklahoma City Thunder ha terminado su segunda temporada en la NBA con más o menos la misma importancia que tuvo el año pasado, muy poca. Aunque ha jugado 74 partidos, solamente en ocho de ellos ha salido en el quinteto titular. Con 15.1 minutos de media por partido, ha conseguido promediar 4.7 puntos, 1.5 rebotes y 0.4 asistencias.

Abrines ha sumado otra temporada con OKC sin demasiado protagonismo | Foto: nba.com

Abrines todavía es joven y un poco inexperto en la NBA. Con 24 años tiene un mundo por delante para explotar su juego. Por ahora, que no es poco, tiene que jugar los playoffs con unos OKC que deberán pelear mucho para pasar las rondas.

Pau Gasol – San Antonio Spurs

Pau Gasol, otro de los españoles veteranos de la liga, ha terminado con San Antonio Spurs la que ha sido su 17ª temporada en la NBA. Pau volverá a jugar unos playoffs por duodécima vez en su carrera. A sus 37 años sigue explotando su baloncesto al máximo, formando parte del quinteto titular de los Spurs. Ha disputado 76 partidos, 63 de ellos como titular, promediando 10.1 puntos, 8.1 rebotes y un tapón por encuentro.

Pau disputará otros Playoffs más en su carrera. Tiene ya dos anillos con la posiblidad de sumar un tercero | Foto: nba.com

El año no ha sido fácil para la franquicia dirigido por Popovich. No han conseguido llegar a las 50 victorias, y hasta casi el último momento no habían conseguido meterse matemáticamente en playoffs. Han demostrado ser un equipo con mucho coraje y con ganas de hacer algo grande hasta el final de la temporada.

Juancho Hernangómez – Denver Nuggets

Juancho Hernangómez finalmente no ha podido disputar los playoffs en su segunda temporada en la NBA. Los Nuggets, donde milita, perdieron el partido decisivo frente a los Timberwolves en la prórroga, por lo que su posición final ha sido novenos.

Juancho no ha jugado muchos partidos esta temporada | Foto: nba.com

Juancho no ha tenido ni un poco de protagonismo en la franquicia esta temporada. Ha jugado solo 25 partidos, saliendo en tres de ellos en el quinteto titular. Además se ha quedado fuera de la convocatoria en bastantes partidos. En lo que ha jugado, ha promediado 3.3 puntos, 2.2 rebotes y 0.5 asistencias en 11.1 minutos por partido.

Willy Hernangómez – Charlotte Hornets

Willy Hernangómez ha tenido muy poca participación este año jugando. Lleva dos temporadas en la NBA, y con 23 años, todavía le falta mucho para adaptarse. La presente campaña la empezó con los New York Knicks, donde apenas jugó 26 partidos sin salir ni una vez en el quinteto titular. Allí promediaba 4.3 puntos y 2.6 rebotes, hasta que fue traspasado el 7 de febrero de 2018 a los Charlotte Hornets, su actual equipo.

Willy no consigue adaptarse al juego de los Hornets. Solamente ha sido titular una vez | Foto: nba.com

Willy tampoco ha conseguido aumentar su presencia en su nuevo equipo. Ha jugado 22 partidos y ha salido de titular una vez. Ha promediado 6.1 puntos y 5.2 rebotes, por lo que en juego y estadísticas si que ha notado un ligero cambio a mejor.

Marc Gasol – Memphis Grizzlies

Marc, el menor de los hermanos Gasol, ha cumplido su décima temporada en la NBA, todas con la misma franquicia, los Memphis Grizzlies. Además, varios rumores aseguran que puede que haya sido la última que se le haya visto con la camiseta del equipo de Tennessee. La temporada de los Grizzlies ha sido para olvidar. Han sido el segundo peor equipo de la liga, con un récord de 22 victorias y 59 derrotas.

Marc, uno de los mejores de los Grizzlies, ha realizado una gran temporada individual | Foto: nba.com

Marc, en su temporada individual, ha promediado 17.2 puntos, 8.1 rebotes y 1.4 tapones por partido, superando los números medios de su carrera profesional. Sin duda ha sido, sino uno de los mejores, el mejor jugador del equipo. Ha disputado 73 partidos, jugando una media de 33 minutos por encuentro.