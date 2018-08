Tony Parker: "La suplencia fue idea mia para el bien de los Spurs"

Tony Parker, uno de los mejores jugadores europeos de la historia se convirtió el pasado mes de julio en agente libre y firmó por los Charlotte Hornets 2 temporadas. 17 temporadas en San Antonio y junto a Gregg Popovich. Y es ahora cuando Tony Parker en un amplio texto escrito en 'The Players Tribune' agradece todo este tiempo en la franquicia texana.

El título de este escrito es 'Gracias San Antonio' y en el trata un tema muy particular que es su cambio de rol y a empezar los partidos desde el banquillo. Esto dice Parker:

"Vine a hablar con Pop un día, y le dije lo que pensaba: era hora de que Dejounte se hiciera cargo a tiempo completo como nuestro base titular" menciona Parker. "No quería que fuera una cosa dramática, o esta cosa del ego, o una de estas grandes cosas de los medios, pero solo quería sacarlo a la luz, por el bien del desarrollo de Dejounte, y por el bien del equipo. Pop estuvo de acuerdo, y me dio las gracias. Y luego fui y tuve la misma conversación con Dejounte. Él estaba agradecido".

Esto ofrece una versión distinta a la que nos había dado en su día 'Pop' que dijo que ya era el momento de confiar en Murray. Por último sobre este tema el base frances dijo:

"Quería que Dejounte supiera que se lo había ganado, pero también que la decisión se reducía, al final, exactamente en lo mismo que siempre priorizó durante su tiempo en San Antonio: el bien de los Spurs".

Después también elogia a Tim Duncan y a toda la familia que forma los San Antonio Spurs:

"Y le digo a la gente, siempre, que esto no fue magia", argumentó Parker. "Les digo que teníamos un cuerpo técnico de élite, un personal de entrenamiento de élite, seguro. Les digo que obviamente teníamos un entrenador en jefe único en Popovich. Pero si quieres saber lo que nos ha marcado aparte de la mayoría en estas situaciones? Es Timmy, hombre. Realmente fue Timmy. Tan simple como eso".

Por último menciona a su entrenador jefe durante todo su paso por San Antonio, Gregg Popovich, esto dice:

"Todos me hicieron un mejor jugador, y todos me hicieron una mejor persona. Y eso es solo Pop, hombre. Eso es lo que lo hace tan especial. No es basura cuando él te está dando palabras de aliento... y no es basura cuando te está criticando." Dice Parker "Operando en el mismo principio, cada vez. Y ese principio es: cualquier cosa que suceda durante su observación, sucede por una razón y una razón solamente: el bien de los Spurs".