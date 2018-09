Svetislav Pesic: "Tenemos que ganarnos el respeto de los rivales y de nuestra afición"

Primero, ha sido preguntado por el estado del equipo y como se encuentra de cara a este primer partido. El entrenador, ha comentado que "no estamos todavía perfectos ni al 100%, pero empieza la temporada y nuestro objetivo es devolver la ilusión a nuestros aficionados. Necesitamos que la afición vuelva a llenar el Palau." "Si no ganamos y no jugamos bien, no podremos ver el Palau lleno" remarcó.

También añadió a la pregunta que "los rivales tienen que saber dónde juegan y contra quien juegan, así nos podremos ganar el respeto de todo el mundo y tenemos equipo para conseguirlo. Si los rivales vienen pensando que van a ganar fácilmente entonces es que estamos haciendo las cosas mal".

"No espero un Palau lleno pero en las próximas semanas quiero que así sea, o eso vamos a tratar de conseguir" ha afirmado.

También ha sido preguntado sobre Kevin Seraphin y Pau Ribas. En el caso de Seraphin, ha dicho que "Seraphin todavía no está listo para jugar. Pero está entrenando bien y su rodilla le responde bien". Y en el caso de Pau Ribas, ha comentado que "ha entrenado y esta listo para jugar, pero veremos como puede estar hoy".

Finalmente, ha sido preguntado sobre el homenaje que le hicieron a Juan Carlos Navarro y ha destacado que "ha tenido una gran carrera aquí y se lo merece. Navarro se lo ha merecido incluso más que otros, porque Navarro ha crecido con el club y ha hecho que el club crezca gracias a él".