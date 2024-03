La tarde-noche del sábado albergó en el Palau Olimpic de Badalona la primera exhibición de Tyler Cook desde que este aterrizara el pasado mes de noviembre en tierras catalanas para recalar en las filas del Joventut. Junto a Ante Tomic el ala-pivot estadounidense guio al cuadro badalonés para alzarse con la victoria contra Río Breogán en un ajustado 78-70. Con este triunfo los hombres de Carles Durán encadenan seis jornadas ligueras sin conocer la derrota, habiendo dejado por el camino a rivales directos como Unicaja (85-81 en el Palau) o Baskonia (78-81 en Vitoria).

Por parte de Tyler Cook su encuentro estuvo marcado por la efectividad, lo que le permitió firmar sus mejores registros desde que viste la camiseta de “la Penya”. 19 puntos, 9 rebotes y 29 créditos de valoración fueron sus estadísticas a lo largo del choque y junto a ello, hay que sumarle sus porcentajes desde el tiro libre (5/6) y en los lanzamientos de dos (87%). Además de ello, la energía que aporto en defensa entre el segundo y tercer periodo fue decisiva. En especial, capturando rebotes, la faceta en la que más ha destacado desde su llegada a la ACB, con una media de 2.6 por partido. De hecho, superó su récord personal de este curso en España, que estaba en 8, en el duelo ante el Andorra del pasado mes de enero.

Su técnico Carles Durán subrayó en el postpartido que los minutos más destacados de su equipo llegaron cuando Tyler Cook más relevancia tuvo en el juego: "Nuestros mejores momentos llegaron en el segundo y el tercer cuarto, siendo sólidos y dominantes en el rebote. Estoy contento por la faena hecha y toca pensar en el siguiente reto". Al igual que su contrincante en los banquillos, Veljko Mrsic, quien recalcó el dominio del Joventut ante el Río Breogán: "No hemos jugado bien, la Penya defendió duro y fueron superiores”.

16 minutos de ensueño

Como hemos comentado previamente, el choque de Tyler Cook fue sublime en todos los ámbitos, lo que le permitió entrar en una estadística curiosa a la par que histórica. Tal fue su omnipresencia en la pintura verdinegra tanto en ataque como en defensa, que permitió que sus números de valoración en los 16:37 que estuvo en pista fueran muy destacables (29). De hecho, sirvió para romper una racha que nadie podía con ella en la liga española desde 2016.

En febrero de aquel año, el base/escolta del Real Madrid, Sergio Llull, firmaba una actuación colosal ante el Gipuzkoa Basket, lo que le permitió llegar al 37 de valoración en 16:04 minutos. Así, se convertía en el jugador que más se valoraba en menos de 17 minutos en la historia de la liga, un registro al alcance de muy pocos. No hay más que ver el TOP-5, donde hay varios históricos del campeonato ACB como Felipe Reyes o Maciej Lampe.

Por lo tanto, Tyler Cook con su actuación ante Breogán se ha sumado a esta estadística, convirtiéndose en el quinto jugador con mayor valoración durante esa franja de minutos. El ránking está así:

Sergio Llull (Real Madrid) en 2016: 37 de valoración en 16:04 Felipe Reyes (Real Madrid) en 2008: 32 de valoración en 14:30 Maciej Lampe (FC Barcelona) en 2014: 31 de valoración en 16:55 Boniface Ndong (Unicaja) en 2009: 30 de valoración en 16:51 TYLER COOK (Joventut de Badalona) en 2024: 29 de valoración en 16:37

Comienzo complicado

Aunque llegó a Badalona con experiencia en la mejor liga del mundo como es la NBA, sus inicios en la ciudad catalana han sido difíciles. Cierto es, que llegaba rebotado de la liga australiana, donde aterrizó tras una mala experiencia en los Chicago Bulls, quienes tras hacerse con sus servicios le bajaron a la G-League, donde en los Windy City Bulls y en los Salt Lake Stars City Stars firmó grandes números con una media de 15.4 puntos y 7.6 rebotes por partido, lo que le permitieron dar un rumbo diferente a su carrera.

Cierto es, que en el máximo campeonato estadounidense nunca tuvo regularidad en ninguna de las cinco franquicias que estuvo, ya que apenas disputó 65 encuentros. Debutó en los Cleveland Cavaliers, siendo traspasado durante su primera campaña a los Denver Nuggets para disputar la siempre recordada “burbuja de Orlando”. Cabe destacar que previo a este fichaje, fue relegado a la liga de desarrollo. Tras muy poca participación en Denver, y un traspaso frustrado a los Minnesota Timberwolves, en 2021 firmó un contrato de 10 días con los Brooklyn Nets disputando cuatro partidos. Ese mismo año, volvió a rubricar su firma por semana y media con los Detroit Pistons, quienes visto su buen rendimiento le fueron ampliando el contrato hasta final de temporada. Los 28 partidos que jugó le sirvieron para salir a los Chicago Bulls, que tal y como hemos destacado previamente fue su última experiencia en la NBA.

Pero, lo que nos repara es la trayectoria de Tyler Cook en el Joventut hasta el momento , donde su adaptación ha sido compleja. El propio jugador, quien cuenta un canal de Youtube con 1,24 mil subscriptores, hizo un videoblog el pasado mes de diciembre repasando sus primeras semanas como jugador de ‘la Penya’, donde subraya lo difícil que le está resultando esta aventura en Badalona: “Estas tres semanas están siendo duras, tanto dentro como fuera de la cancha. Es la primera vez que siento que el baloncesto como un trabajo y no pensando que tengo que trabajar más duro. No creo que haya perdido amor por el juego, sigo motivado para ser lo mejor que pueda ser individualmente y seguir desarrollándome como jugador, pero por primera vez en mi carrera siento que no puedo seguir el ritmo”.

Toca varios temas como el baloncestístico, pero en especial, se repara en como está viviendo estar tan alejado de sus seres queridos: “Echo de menos a familia, echo de menos a mi chica, echo de menos a mis amigos. Esa parte es dura, ojalá los pueda ver pronto cuando tengamos huecos en el calendario… Aunque mirando el calendario hay veces que tenemos que salir de la ciudad una o incluso dos veces por semana. No es fácil. Tienes que realmente amar lo que haces y amar el baloncesto para cambiar todo y aceptar un reto así tanto en lo personal como en lo profesional”.

Veremos si su actuación ante el Río Breogán ha supuesto un punto de inflexión para volver a ver la mejor versión del ala-pivot estadounidense, la cual sería una grandísima noticia para un Joventut que afronta un final de temporada ilusionante. Los de Carles Durán llevan una racha espectacular en liga lo que les acerca a poder disputar los Playoffs por el campeonato en el último tramo de curso y aún siguen vivos en la Eurocup, donde disputaran los octavos de final ante el Ratiopharm Ulm.