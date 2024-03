El 24 de marzo de 2024 será una fecha que Marcelinho Huertas jamás olvidará después de conseguir entrar en el olimpo del baloncesto español. Todos lo focos del derbi canario que disputaban Lenovo Tenerife y Dreamland Gran Canaria apuntaban hacía él, ya que tenía más cerca que nunca batir el récord de jugador con más asistencias de la ACB. Un hito que ostentaba Pablo Laso con 2.896 pases a canasta desde que se retirara en 2003. Junto al actual entrenador del Bayern Munich, tan solo tres jugadores habían sido capaces de superar la barrera de las 2.000: Nacho Azofra (2.224), Albert Oliver (2.074) y Nacho Rodríguez (2.032).

Sin embargo, durante los últimos años se ha sumado a la ecuación Marcelinho Huertas, quien ha acabado convirtiéndose en el elegido en esta faceta, marcado un registro que será muy complicado de superar y que tratará de seguir ampliando en los próximos partidos. Cierto es, que la jornada de la ACB estaba marcada por los seis ‘derbis’ que se iban a disputar, pero, en la cabeza de todo seguidor del campeonato baloncestístico nacional estaba el récord que podría batir el base brasileño del Lenovo Tenerife. Tal era la expectación, que cuando el jugador de la 'canarinha' ha superado la cifra de Pablo Laso, en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martin se ha detenido todo para homenajearle.

Ocurría un hecho muy similar al vivido en Mónaco hace varias semanas, cuando Mike James se convirtió en el máximo anotador de la historia de la Euroliga, se ha detenido el juego por completo. Quedaban tres minutos para la finalización del segundo cuarto y Lenovo Tenerife iba cuatro puntos arriba en el marcador, hasta que Marcelo Tippo Huertas encontraba a su gran complice en la zona, Gio Shermadini. El jugador georgiano anotaba la canasta y convertía a su compañero en el máximo asistente histórico de la competición. Por lo que había que celebrarlo de una manera especial.

Una vez completado el récord, todo giraba en torno a Marcelinho Huertas y durante unos minutos el partido no se ha vuelto a reanudar. Todos sus compañeros y staff técnico le aplaudían y felicitaban en modo de reconocimiento por el hito que había completado, a lo que hay que sumar los constantes aplausos y canticos de elogio por parte del público local. Tras todo ello, ha llegado la guinda del pastel para este momento emotivo, ha entrado su mujer junto a sus tres hijos para hacerle entrega de un recuerdo conmemorativo, ante lo que se ha visto al jugador brasileño muy emocionado. A su vez, el nombrado anteriormente Gio Shermadini, le ha hecho entrega del balón de la ‘histórica asistencia’, que le permite entrar en las páginas doradas de la ACB.

Marcelinho Huertas siendo homenajeado junto a su familia. | Fuente: ACB PHOTO

Cuando ha finalizado el encuentro ha comparecido ante los medios que cubrían el partido para expresar como se ha sentido una vez superar la cifra marcada por Pablo Laso: “Quería agradecer a toda la gente que nos apoya día sí, día también y nos empuja para seguir peleando año tras año. En segundo lugar, a mis compañeros, al cuerpo técnico, que nos dan todas las herramientas para que podamos rendir al máximo y seguir compitiendo con mucha ambición. Y, por último, a mi familia, que es mí pilar número uno, sin ellos no podría estar jugando aquí con esta edad”. Este emotivo discurso ha sido la rúbrica a una sufrida victoria del conjunto tinerfeño en el ’derbi canario’ ante Dreamland Gran Canaria por 93-92.

Una trayectoria de leyenda en ACB

El jugador carioca llegó a España en el año 2004 de la mano de Aito García Reneses, quien le fichó para contar con sus servicios en el Joventut. Tras tres temporadas en Badalona y tener un buen nivel, consiguió consagrarse en el baloncesto español y suscitó el interés de varios clubes. Su siguiente destino fue el Bilbao Basket, donde aterrizó cedido y realizo una gran campaña, con la que vinieron sus primeros reconocimientos individuales en la ACB. En este caso, formar parte del Quinteto Ideal de la competición del curso 2007-2008. Sin embargo, volvió a hacer las maletas y se fue a la liga italiana para sumarse a las filas del Fortitudo Bolonia.

En cambio, su periplo en Italia fue corto y tras un año regresó al País Vasco, pero, cambió de provincia, ya que le fichó el Baskonia. En el equipo alavés continuó ofreciendo numerosas píldoras de talento y fue uno de los jugadores clave para que los vitorianos llegaran a la final de la Liga ACB, donde se llevaron el título ante el FC Barcelona, su próximo destino en la península ibérica. Después de ser incluido otra vez en el Quinteto Ideal y en el máximo asistente de la competición, llegó a ‘Can Barça’ como sustituto de Ricky Rubio.

Cuatro temporadas en la capital catalana le sirvieron para seguir agrandando su palmarés y su leyenda en la ACB, lo que le puso en el escaparate de los clubes de la NBA, una oportunidad que el base brasileño no dejo escapar. Su única experiencia en Estados Unidos fue en Los Angeles Lakers desde 2015 hasta 2017. Dos cursos en los que pasó por la liga americana sin destacar en especial, pero era un tren que no podía dejar pasar: "No quería quedarme en Europa solo por la seguridad de tener un trabajo. Quería lograr este sueño. Eso es más importante que el dinero. Si fuera por dinero -subrayó-, me hubiera quedado en Europa".

Marcelinho Huertas durante su etapa en la NBA. | Fuente: EFE

A pesar de ello, regresó a Europa para vestir unos colores que había defendido en el pasado, los del Baskonia. Al igual que en su etapa anterior en Vitoria, estuvo dos campañas, pero en este caso no logró ningún título, por lo que decidió volver a moverse. Su último destino en España sería el Lenovo Tenerife, donde suma su quinto año y bajo la batuta de Txus Vidorreta ha seguido agrandando su leyenda en el baloncesto español.

A lo largo de su trayectoria en el baloncesto nacional ha logrado numerosos títulos: Una Eurocopa de la FIBA con el Joventut en 2006, tres Ligas ACB (Una con el Baskonia en 2010 y dos con el FC Barcelona en 2012 y 2014), una Copa del Rey (2013) y una supercopa de España con el conjunto barcelonés, dos Copas Intercontinentales con el Lenovo Tenerife y también, una Liga de Campeones con el cuadro tinerfeño. A lo que hay que sumarle sendos reconocimientos individuales, como el estar incluido en cinco ocasiones el Quinteto Ideal de la ACB (2008, 2011, 2020, 2021 y 2022) o el ser tres veces el mejor jugador latinoamericano de la competición baloncestística española (2020, 2021 y 2022).

Marcelinho Huertas junto a sus compañeros del Baskonia celebrando la Liga ACB de 2010. | Fuente: Saski Baskonia

Números de época

Por último, conviene desglosar cuantas asistencias ha logrado con cada equipo en el que ha estado desde que llegó a España hasta lograr convertirse el mejor en esta faceta. En su periodo en el Joventut repartió 243, donde tuvo al lado a grandes nombres como Rudy Fernández, Ricky Rubio o Álex Mumbrú y estuvo dirigido por el citado anteriormente, Aito García Reneses. Durante su etapa en el Bilbao Basket, estuvo bajo la batuta de su actual entrenador Txus Vidorreta y dio un total de 146 pases de canasta.

En tercer lugar, cabe destacar su trayectoria en el Baskonia, la cual se divide en dos periodos. En el primero de ellos, formo un equipo de enseño junto a jugadores como Fernando San Emeterio, Brad Olesson o Tiago Splitter, con los que conquistó un título ACB. Sin embargo, en su regreso no tocó metal en dos temporadas, pero siguió agrandando sus cifras, finalizando su periodo en el cuadro alavés con 777 asistencias. En lo que se refiere a su etapa en el FC Barcelona, repartió 685. Y, por último, en los cinco años que lleva en el Lenovo Tenerife suma 1.046 contribuciones para anotar.