Durante las últimas temporadas el AS Monaco Basket se ha convertido en una de las revelaciones del baloncesto europeo, y en gran parte se debe al rendimiento de su estrella Mike James, quien lleva tres campañas en el conjunto monegasco. Tal ha sido su impacto desde que llego al equipo del Principado, que se ha convertido en el máximo anotador de la historia de la Euroliga tras superar a Vassilis Spanoulis. El base griego marcó el récord de la competición con 4.455 puntos en 358 partidos, una marca que el jugador americano ha sido capaz de superar en 271 encuentros. Sin embargo, esto no habría sido posible sin sus antecedentes en otros clubes del viejo continente.

En diciembre de 2014 llegó a Vitoria para recalar en las filas del Saski Baskonia, en una temporada complicada para los alaveses, en la que por diversos motivos llegaron a tener 25 jugadores en plantilla y dos entrenadores. En cambio, de lo poco positivo fue la aparición de Mike James, quien, con unos números muy destacables, 12.8 puntos por partido, se convirtió en uno de los pilares del conjunto baskonista para la siguiente campaña. Junto a Darius Adams y otros jugadores con gran peso en Europa como Ioannis Bouroussis, firmaron un año para el recuerdo alcanzando la Final Four de la Euroliga, las semifinales de la Copa del Rey y del Playoff de la Liga ACB, lo que le hizo estar en el escaparate de los grandes clubes europeos.

​ Mike James en un partido con el Baskonia. | Fuente: GettyImages

Una vez concluido el curso 2015-16, aterrizo en Panathinaikos para ser uno de los mejores bases de la liga griega y así fue. Con un promedio de 12.5 puntos por encuentro desde la NBA se fijaron en él y en 2017 empezó a formar parte de la disciplina de los Phoenix Suns. A pesar de sumar grandes actuaciones en diciembre de ese mismo año, la franquicia del estado de Arizona decidió rescindirle el contrato y puso rumbo a los New Orleans Pelicans. No obstante, no terminó de cuajar y decidió volver a Grecia, al Panathinaikos, para seguir siendo una de las figuras del baloncesto europeo. En su regreso al país heleno, firmó las mejores estadísticas de su carrera con 13.5 tantos por choque y una vez concluida la temporada, decidió volver a cambiar de proyecto para unirse al Emporio Armani Milan.

En Italia siguió aumentando sus registros (15.0 puntos por partido) y el vigente campeón de la Euroliga, el CSKA de Moscú, apostó por él, lo que podía significar la primera etapa estable en la carrera de Mike James. Tras dos campañas en las que volvió a ser uno de los jugadores más destacados del viejo continente, decidió probar suerte otra vez en la NBA, en este caso en los Brooklyn Nets. La franquicia neoyorkina se hizo con sus servicios para el tramo final del curso 2020-21, donde los ‘Nets’ eran uno de los equipos favoritos al anillo, con nombres de la talla de Kevin Durant o James Harden. Sin embargo, lo fueron capaces de batir a los Milwaukee Bucks comandados por Giannis Antetokoumpo y en semifinales de conferencia dijeron adiós a la competición, lo que significó la última aventura de Mike James en Estados Unidos (hasta el momento).

​ Mike James junto a Kyrie Irving y Kevin Durant en su etapa en los Brooklyn Nets. | Fuente: GettyImages

Tras este duro traspiés, el AS Monaco Basket se interesó en él para ser la estrella del proyecto del Principado, que participaría por primera vez en su historia en la Euroliga. El jugador norteamericano acepto la oferta y se está convirtiendo el símbolo del club. Desde su llegada el conjunto monegasco ha sumado un título liguero de la Pro A francesa, un subcampeonato en la misma competición y un tercer puesto en la Final Four de la Euroliga de la temporada 2022-23. Individualmente, ha tenido altibajos en su rendimiento e incluso alguna polémica con dirigentes y compañeros, pero, aportación en momentos clave y el ser la piedra angular de la evolución del club han servido para hacer borrón y cuenta nueva.

Leyenda en Europa

Dejando al margen sus idas y venidas por las que ha estado marcada su carrera, Mike James ha conseguido dejar su huella en el baloncesto europeo. Como hemos resaltado previamente, la anterior jornada de la Euroliga se convirtió en el máximo anotador de la historia de la competición. Corría el minuto 17 del encuentro entre el AS Monaco Basket y el Estrella Roja, cuando con un tiro en suspensión el base estadounidense anotaba su 12º punto en el partido. Con esta canasta conseguía batir el récord de Vassilis Spanoulis (4.455 puntos) y se producía un hecho inédito en el pabellón Salle Gaston Medecin. Se apagaron todas las luces del recinto y los focos se centraron en él. Compañeros y rivales le felicitaron por conseguir este hito y a su vez, toda la grada estaba de pie aplaudiendo eufóricamente. En pleno homenaje el colegiado principal del choque, le obsequio entregándole el balón con el que había conseguido la canasta lo que le hacía consagrarse como ‘el rey’ de la competición.

Mike James durante el homenaje que le hicieron tras batir el récord de máximo anotador de la Euroliga. | Fuente: GettyImages

Su técnico Sasa Obradovic, al concluir el encuentro le destacó como el jugador más talentoso del viejo continente: “No hay nadie como James. Incluso en un sentido técnico-táctico, es el mejor que he tenido la oportunidad de ver. Trabajo con él cada día y sé de lo que hablo. He jugado con los más grandes jugadores y puedo decir que ninguno tenía ese nivel de talento combinado con velocidad. No creo que haya otro jugador en Europa con sus habilidades, tiro, ataque, defensa”. Además de ello, le comparó con una leyenda del baloncesto como Drazen Petrovic: “Este hombre es, como lo era Drazen Petrovic, un adicto al trabajo. Trabajan más duro que los demás y por eso es quién es”.

El propio Mike James atendió a los medios tras conseguir el récord, donde destacó quienes han sido los jugadores que ha seguido desde que llegó a Europa: “Cuando entré por primera vez, me gustaron mucho Sergio Llull, Nando De Colo, Milos Teodosic, Keith Langford, Tyrese Rice, Malcolm Delaney… A medida que crecí en la liga, creo que obviamente fue genial ver a Spanoulis, Diamantidis era increíble”. A su vez, se mostró feliz por batir la marca de máximo anotador de la Euroliga, pero, sin mucha euforia: “Aunque no me gusta demasiado la atención, es bonito recibir tantas muestras de aprecio”.

Tras haber conseguido batir esta marca, habrá que ver donde deja la cifra de máximo anotador de la competición. Actualmente, suma 4464 puntos, pero, nadie duda de que continuara ampliando sus registros. El ranking de los cinco lideres de anotación está tal que así:

MIKE JAMES -> 4464 PUNTOS Vassilis Spanoulis -> 4455 puntos Nando de Colo -> 4396 puntos Juan Carlos Navarro -> 4152 puntos Sergio Llull -> 3889 puntos