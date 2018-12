Buscando seguir la racha en el Palau

Vuelve la competición Europea de clubes por excelencia, la Euroliga, y en su jornada décimoquinta nos dejará un más que interesante encuentro entre Barça Lassa y Anadolu Efes, un duelo que se disputará en el Palau Blaugrana este jueves a las 21:00 hrs.

Anadolu Efes

Con un balance de nueve victorias y cinco derrotas está completando un gran inicio de temporada en Euroliga, situándose en la cuarta plaza de la clasificación. La semana pasada, sin embargo, no cobraron la misma suerte y cayeron derrotados por el CSKA de Moscú, por un contundente 102-84. Es un rival de gran nivel y el Barcelona deberá estar atento a Rodrigue Beuabois, máximo anotador del equipo con 14,7 puntos por encuentro. Otros jugadores a tener en cuenta en del conjunto visitante son el ex azulgrana Moerman y Vasilije Micic (11,6 por partido ambos), ambos capaces de superar la decena de puntos por encuentro. Los turcos también llevan peligro en su segunda unidad, donde encontramos jugadores con pasado en la Liga Endesa, como Shane Larkin (ex de Baskonia, promedia 8,4 puntos) o Tibor Pleiss (ex Baskonia, Barça y Valencia, promedia 9,6 puntos).

Barcelona Lassa

El Barcelona no llega a este duelo tan necesitado de victorias como semanas anteriores y es que viene de obtenerlas en ambas competiciones, la primera el pasado jueves en el Buesa Arena, donde venció por 70-77 al Baskonia y volvía a la lucha por el top 8. Este buen resultado en Liga Endesa no solo sirvió para recuperar las buenas sensaciones, sino también para asegurar seguir siendo líder en solitario de la competición una semana más. Se espera un gran partido este jueves en el Palau y Pesic hizo esta reflexión sobre el rival: "Es un equipo que ha demostrado carácter, no solo ha ganado en casa, también algunos fuera. Pero ellos solo han ganados dos partidos más que nosotros. Vamos a esperar cómo se desarrolla todo en la segunda vuelta". "Se trata de un equipo muy sólido, que juega un basket con mucha confianza, algo que le viene porque no están en Barcelona, están en Estambul, en otro país, otra ciudad", añadió el técnico azulgrana.