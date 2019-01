Entrevista. Kyle Kuric: "Hay muchas expectativas en el Barça, has de dar todo lo que tienes y más"

Cuando te dicen que lo mejor está por venir, que tras la tempestad llega la calma, es preciso creerlo con fe ciega, sobre todo en esos momentos en los que parece que todo haya quedado a oscuras. Y si no, que se lo digan a Kyle Kuric (Evansville, Indiana, 25 de agosto de 1989), escolta del Barça Lassa, quien a sus 29 años ya ha logrado una de sus mayores gestas: pasar por el aro de un tumor cerebral y salir victorioso.

Atrás, y lejos ya también, parece haber quedado esa experiencia que dice haberle reforzado como jugador y como persona. Ahora vive con energía un presente en el que disfruta deleitando al Palau Blaugrana con triples, cuando se calza la blaugrana, y jugando con sus pequeños gemelos, ya fuera de la cancha. 2018 ha sido el año de su llegada al FC Barcelona, un año que culmina de forma inmejorable, con el equipo en lo más alto de la tabla en ACB, y bien posicionado en Euroliga.

Pregunta: Kyle, ¿cómo estás?

Respuesta: Bien, estoy feliz aquí.

P: ¿Cómo te estás adaptando a tu papel dentro del Barça Lassa?

R: Es diferente, es duro. Por ejemplo, el año pasado mi único trabajo era anotar. Vas, haces 15-16 disparos por partido y tienes que anotar. Aquí tienes que hacer mucho más: tienes que ser más agresivo en defensa, tienes que hacer todo aquí, a un nivel alto. Es un equipo mucho mejor y exige mucho más de mi.

P: ¿Has tenido que cambiar algo en tu forma de actuar sobre el parquet para encajar?

R: Tienes que jugar con mucha más intensidad, poner mucho más esfuerzo y más consistencia. Jugamos muchos más partidos, más a menudo, y tienes que saber mantener ese ritmo.

Recibiendo indicaciones del coach durante 'el clásico' con el Real Madrid | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

P: ¿Qué me dices del coach, Pesic, ‘The Special One’?

R: (Se ríe). Es bueno, me gusta, es muy directo. Si haces lo que te pide, juegas duro en defensa, te esfuerzas, eso es lo que puedes controlar.

P: ¿Qué estás aprendiendo de Pesic?

R: Mi base ha mejorado mucho, intento ser más agresivo en defensa. Intentando frenar a quien sea que esté aplacando, y ‘molestando’ al máximo anotador del rival.

P: ¿Te gusta la etiqueta que llevas de ‘game changer’ por esta facilidad con la que anotas desde la línea de 3?

R: Definitivamente pienso que ser un anotador de tiros de 3 puede cambiar un partido mucho más rápido, 2-3 tiros de 3 puntos seguidos hacen una gran diferencia, y esa es una gran ventaja.

P: Vienes de jugar un año en Rusia. ¿Cuál es la diferencia entre la ACB y la competición allí?

R: ACB es una liga más completa, hay muchos más equipos. Puedes perder ante equipos que están peor situados en la clasificación, no muy fácilmente, pero puedes. En Rusia eso es mucho menos común, no hay tantos partidos seguidos, aquí tienes un partido cada semana y allí puede que tengas una o dos semanas libre entre encuentros. Hay muchas diferencias entre ambas competiciones.

P: ¿Tenías en mente regresar a España?

R: Sí, es el país de mi esposa. He estado aquí cinco años, estuvimos un año en Rusia, fue una buena experiencia, pero queríamos volver a España.

P: ¿Cómo se produjo el contacto con el FC Barcelona?

R: Cuando salí del Gran Canaria, antes de marchar a Rusia, existió la posibilidad de firmar con el FC Barcelona, pero no se concretó y me fui allí. Mi agente me dijo: haz un buen año, juega bien, y ya veremos qué sucede. Acabamos terceros en los playoffs, mi agente contactó de nuevo a ver qué sucedía.

P: ¿El hecho de que estuviese aquí Pangos, también ex del Gran Canaria, facilitó tu adaptación a la ciudad condal?

R: Tenemos buena relacion desde entonces y quedamos en contacto tras salir de la isla. Tenerle aquí ayuda, pero tanto mi familia como yo amamos España y Barcelona, estamos muy felices aquí.

P: Barcelona es un club de una gran dimensión tanto a nivel deportivo como social, es ‘més que es un club’. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención desde que eres jugador del Barça Lassa?

R: Hay muchas expectativas y mucha presión aquí. Esperan que ganes, y cuando no lo haces, se nota, puedes sentirlo. Aquí has de dar todo lo que tienes y más. Soy un anotador y si no estoy anotando, he de hacer algo más para ayudar al equipo, bien sea marcar a un rival, estar atento a los rebotes y a las recuperaciones, has de hacer lo que sea para ayudar de alguna manera.

P: ¿Estás participando con el equipo tanto como te gustaría, o más de lo que pensabas, por tratarse de un conjunto con este nivel de competencia?

R: Normalmente se mantiene a todos los jugadores en un número de minutos similar, nadie suele participar más de 22 minutos por partido, así que era lo que imaginaba que sucedería. Lo que sea que juegue, estoy contento.

Kuric, un ejemplo de superación | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Kyke Kuric, antes y después

P: El Gran Canaria hizo una fuerte apuesta por ti en su día, cuando el club comenzaba a crecer. Tú respondiste y evolucionaste mucho como jugador allí, sin embargo tuviste que vivir la terrible situación de pasar por quirófano debido a un meningioma. Fue un momento muy delicado. ¿Cómo afectó esto a las memorias que guardas de la isla?

R: No tuvo ningún efecto negativo en absoluto, no tengo más que buenos recuerdos de Gran Canaria. Vivíamos en la playa, con buen clima, buena gente y por supuesto, buena comida. Gané mi primer campeonato como profesional allí, solo tengo buenas memorias de mi estancia en la isla.

P: ¿Qué cambió en Kyle Kuric, de lo que era antes y lo que fue después de esa situación dramática que viviste?

R: Me hizo ser un mejor jugador y definitivamente mejor persona, tenía que considerar en profundidad lo que procuraba en la vida, lo que quería hacer, dónde quería estar y lo que quería conseguir. Tenía que reflexionar bien sobre lo que quería y lo que será la vida para mí y para mi familia, es algo que tuve que pasar siendo mucho más joven que la mayoría de personas que también lo han pasado.

P: Eres un hombre fuerte, has sabido superar un golpe muy duro.

R: Tras esta experiencia lo que tuve que reforzar y mejorar fue mi mentalidad. Pensar positivo, tener confianza, tirar hacia adelante, me cambió y cambió mi modo de ver la vida.

P: ¿Cómo te describirías? A simple vista pareces tranquilo e incluso bastante reservado.

R: Soy algo más introvertido, no me gusta pronunciarme mucho. Si es necesario decir algo, lo digo, pero escucho, escucho mucho.

P: ¿Qué haces cuando no estás jugando a baloncesto?

R: Estoy con mi familia. Tengo dos niños gemelos que tienen tres años, casi tres y medio, y ellos consumen mucho tiempo y mucha energía.

Kyle, junto a sus gemelos, a la conclusión del partido con el Obradoiro | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

P: ¿Tienes otras habilidades aparte de anotar desde la línea de 3?

R: (Se ríe). Solía cocinar un poquito, pero ya no tanto, mi mujer es una muy buena cocinera. Me gusta estar activo, estoy volviendo a leer bastante más.

La Euroliga, ese objeto de deseo

P: Jugaste en el Gran Canaria y entonces disputar una competición como la Euroliga era un sueño, que a día de hoy es una realidad para los amarillos. Sin embargo, parece que están sufriendo por esta acumulación de partidos y no acabar de arrancar ni en Liga ni en Europa. ¿Cómo les estás viendo?

R: Me alegro mucho por mis ex compañeros, que continuaron y ahora están disputando la Euroliga. Estuvimos muy, muy cerca de conseguirlo durante tres años, nos quedamos a un solo partido de lograrlo. Sé que están muy emocionados. El estrés de viajar, jugando tantos partidos entre Euroliga y ACB, está afectándoles en Liga mucho más que en Euroliga, porque Euroliga están teniendo un mucho mejor año de lo yo creo que mucha gente pensó que tendrían. Están sufriendo un poquito en ACB, pero están jugando mucho mejor ahora y tenemos que ver cómo les va con Víctor como coach.

P: ¿Dirías que la Supercopa obtenida con el Gran Canaria ha sido tu mayor conquista hasta el momento?

R: ¿Te refieres como profesional?

P: Sí.

R: Creo que sí. Llegamos a las finales en Eurocup en mi primer año allí, perdimos, y eso fue un gran logro, pero ganar la Supercopa fue algo enorme para nosotros.

P: Imagino que tu objetivo ahora debe ser conquistar la Euroliga con el Barcelona.

R: Por supuesto, queremos ganarla. Aquí tenemos Supercopa, Copa del Rey, Euroliga y Liga, así que tengo que obtener un par de títulos más.

Las aspiraciones de Kyle van más allá de la Euroliga | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

P: ¿Cómo ves al equipo? Esta temporada está siendo como una especie de ola: sube, baja, vuelve a subir, acabáis 2018 líderes en ACB y situados en puestos de playoff en Euroliga.

R: Comenzamos muy bien en Euroliga, tuvimos unos cuantos partidos más fáciles en los que acumulamos renta, después de eso perdimos cuatro o cinco partidos de forma consecutiva, algunos de los cuáles pudimos ganar, y ahora estamos jugando mejor, estamos unidos, nos estamos divirtiendo de nuevo, estamos ganando otra vez, deberíamos mantener esta racha. En ACB debemos seguir jugando tal y como lo estamos haciendo.

P: ¿Practicas algún otro deporte en tu tiempo libre?

R: (Se ríe) Juego a muchas cosas con mis hijos, me encanta el deporte. Mis dos pequeños son muy activos, así que jugamos al fútbol, baloncesto, un poco de todo.

P: ¿Tiene algún significado especial el dorsal 24 que vistes en el Barça Lassa?

R: No mucho. Cuando era más joven siempre llevaba el 34, luego en el instituto, ya en un equipo mejor, llevé el 24. En en el college mi 24 estaba ya cogido, y no sabía cuál escoger, así que me decanté por el 14. Siempre tuve cierto objetivo de que cuando fuese profesional bajaría al dorsal 4, pero no he llegado ahí todavía.

P: ¿Quién es tu jugador de baloncesto favorito?

R: Te diré mi top 3: Jordan, por supuesto, Kobe y Stephen Curry.

Con la misma sonrisa de persona afable y calmada con la que nos recibió se despide, con 2019 a las puertas, mucha vida por vivir y muchos sueños por cumplir.