Svetislav Pesic: "Confío al 100% en mis jugadores"

El entrenador Svetislav Pesic primero fue preguntado sobre la confianza que tiene el equipo después de una derrota tan dura. "Un partido que se tiene que ganar si o si, si estamos ilusionados para lo que puede venir", dijo el entrenador.

Dijo que uno de los problemas que hubo es que la gente se pensaba que ganarían el partido antes de jugarlo: "Hay que estar concentrados en jugar baloncesto, no pensar en si vamos a ganar o perder. Creo que el otro día nos faltó ritmo de competición e intensidad y también el uno contra uno. Cuando ganamos el partido en Istambul, se creó una falsa atmosfera. Nos confiamos porque pensábamos que entraríamos a pista y ganaríamos. Si juegas el play-off contra un equipo como Efes, no puedes pensar que has ganado un partido antes de jugarlo", destacó.

Cree que se tiene que mejorar mucho la actitud y no tanto la forma táctica: "No estuvimos decisivos. Cuando esperas un equipo como Efes, no puedes prever el resultado. Tenemos que mejorar tácticamente, pero sobre todo la actitud sobre la pista. Es importante estar enfocados en el trabajo. Yo confío en mis jugadores y el carácter que tienen y sé que sufrieron después del partido. No solo porque no ganamos, sino por la forma en la que perdimos", remarcó.

También fue preguntado sobre la mentalidad del equipo y en este aspecto cree que es buena. "Ayer jugamos y perdimos, nadie estaba feliz. Sobretodo después de un partido que todo el mundo pensaba que ganaríamos. Ahora no es tiempo de sufrir ni de llorar, es tiempo de levantar-se. Todo depende de nosotros, queremos ir a la Final Four. Aunque esta situación ya la vivimos esta temporada donde hicimos partidos malos, pero después nos supimos reponer para recuperar nuestro nivel y jugar como sabemos" destacó Pesic.

Pesic cree que en el tercer partido estuvieron mal en todo: "no estuvimos acertados en nada, ni en tiros de campo, ni en tiros libres en los momentos más decisivos de partido. El partido de ayer lo marcaron este tipo de detalles. Cuando más cerca estábamos del marcador, fallamos 6 tiros libres que pudieron ser decisivos en el partido. En el baloncesto, en 2 minutos puedes perder un partido como pasó exactamente ayer. Creo que nos va bien volver a jugar mañana para no tener tiempo de lamentarse mucho", ha dicho el entrenador.

Y finalmente fue preguntado sobre si las pocas rotaciones del Efes pueden beneficiar al Barça y contesto que "creo que las rotaciones no influyen mucho. Se pueden hacer rotaciones durante el partido, mañana no decide el aspecto físico, decidirá el que estemos decisivos y el que tomemos la iniciativa desde el principio".