Un Madrid plagado de bajas visita Milán con el coronavirus en mente

Unas medidas de extrema necesidad tomadas por la Euroliga posibilitarán que finalmente se pueda disputar el Olimpia Milano contra Real Madrid, pero con el Mediolanum Forum totalmente blindado. Ni afición, ni periodistas, ni ruedas de prensa de los entrenadores, con el objetivo de "garantizar la seguridad de los jugadores, entrenadores y árbitros participantes, evitar la propagación del virus COVID-19 y mantener la regularidad de la competencia", según transmite el anuncio oficial de la organización.

Tras lograr por primera vez en toda la temporada contar con todos sus jugadores hace escasas fechas, ha vuelto la plaga de lesiones a la enfermería del Real Madrid. Para este partido, Pablo Laso no podrá contar con Sergio Llull, Fabien Causeur, Anthony Randolph, Jordan Mickey ni Gabriel Deck, víctimas de diversas lesiones, la mayoría de leve gravedad.

Por otra parte, entre algunos de los hombres que sí viajan a Milán, han surgido críticas a esta decisión tomada por la Euroliga de jugar el partido ante el riesgo que corren de ser contagiados por el coronavirus. Edy Tavares escribía en su cuenta de Twitter que "la prioridad ahora no es el partido, sino nuestra salud y la de nuestros familiares", mientras Trey Thompkins pedía disputar este partido en un pabellón neutral.

Why can’t we just play on a neutral site..? This virus is serious.. so let’s treat it like it is please..