Entrevista. Emilio Martínez: "La temporada ha sido una auténtica locura"

Hablamos con Emilio Martínez, jugador del UCAM Murcia que esta temporada está jugando cedido en el Zornotza ST de LEB Plata. Nos cuenta su visión de la temporada y la situación que está viviendo en estas semanas de confinamiento.

La temporada 2019/2020 ha sido bastante difícil para Zornotza, que ha acabad en la A2 peleando por no descender a Liga EBA, las palabras de Emilio nos muestras más de cerca como es la situación que han estado viviendo en el club vasco a lo largo de la campaña: “A nivel colectivo ha sido una auténtica locura, empezamos la liga a muy buen nivel con tres victorias consecutivas y a partir de ahí el equipo comenzó a debilitarse en partidos con finales igualados que no supimos cerrar. Tampoco ayudaron en absoluto las bajas que tuvimos de algunos jugadores que por diferentes motivos se desvincularon del club en un momento bastante delicado. A pesar de todo, el trabajo durante la semana ha sido muy pero que muy bueno, por lo que el sentimiento general era de frustración al ver estos resultados que no encajaban con cómo estábamos haciendo las cosas”.

Foto: Twitter Zornotza

El base murciano llegó a disputar minutos con el UCAM Murcia en ACB y en Champions League, ahora tras pasar por Estela disputa su segunda campaña en LEB Plata, le preguntamos por su adaptación a la categoría: Creo que aún estoy en ello, pero estoy seguro de que voy por buen camino, no es para nada una liga fácil y estoy bastante contento con cómo estoy creciendo y adaptándome a situaciones de todo tipo. Además (aunque desde el primer día me he sentido increíblemente bien acogido por la gente de Zornotza), el hecho de estar tan lejos de casa y "sólo" después de toda una vida en Murcia, hace que tanto tu personalidad como tu juego maduren. Es así como lo estoy sintiendo, hay semanas peores y mejores, pero me gusta cómo estoy afrontando cada una de ellas con la misma ilusión y ganas de currar”.

Promediando casi 19 minutos por partido, Emilio se ha convertido en una pieza clave en la plantilla del Zornotza, una participación que da una mayor responsabilidad, “es una responsabilidad que es necesaria para ser mejor, sobre todo para nosotros, los jugadores jóvenes. En ningún caso debe llegar a ser una presión que te esclavice, sino todo lo contrario, hay que aprender a disfrutar con ese peso sobre los hombros. A mí al menos me ha ayudado bastante para ser mejor jugador de lo que era en pretemporada, por lo que ¡bienvenida sea!”, nos afirma el jugador murciano.

Foto: Zornotza

Por segundo año consecutivo, la LEB Plata ha modificado su formato, se sigue reinventando de cara a dar una estructura más vistosa para el espectador, unos cambios que a veces no son bien vistos por parte de los equipos y los jugadores, “soy una persona muy abierta al cambio y a que me hagan cambiar de opinión, y en este caso pienso que la FEB está probando diferentes sistemas que hagan la competición lo más entretenida posible. Hablándolo con algunos de mis compañeros no nos convence demasiado este formato, personalmente creo que se sigue sin premiar a la regularidad. Que los equipos de A2 puedan jugar el playoff por el ascenso puede hacer que se incentive un poco la competición entre los equipos que ya están salvados; ahora bien, que se merezcan una plaza para ascender los equipos que en teoría juegan por no descender me sigue sonando bastante extraño...”, una opinión bastante repetida entre los que rodean a la tercera categoría del basket español.

Tenemos la competición parada por la pandemia del Covid-19, una situación totalmente nueva para todos, ¿Se podrá reanudar la competición?: “Es una situación muy incierta, nadie ha vivido algo así nunca y tomar una decisión lo más justa posible es una tarea muy difícil. Tal y como van los números y la famosa 'curva', se me hace muy complicado que se reanude la liga a pesar de que la competición actualmente está aplazada. El principal problema que veo en la mayoría de equipos es el económico: el dinero que los clubes se ha gastado en viajes y hoteles que han tenido que cancelar por el parón, el salario de los jugadores (que en la mayoría de casos se va a suspender o reducir), la vuelta a sus casas de la mayoría de jugadores extranjeros, y un largo etc”, nos comenta Emilio.

En la cabeza de todos está la misma cuestión, ¿qué pasará si no se puede reanudar la competición?, esto nos responde Emilio: “Es imposible escoger una solución en la que no haya ningún perjudicado, pero en mi opinión (y sin ser oportunista) la que involucra a menos equipos es la repetición de la liga tal cual. Es decir, que los únicos ascensos y descensos que pudiera haber fueran de equipos que por su situación económica no pudieran asumir la plaza, lo que haría que los primeros clasificados de la liga inferior pudieran ocuparla. Sobre todo creo que es lo más razonable porque, aunque el futuro de alguno de los equipos de la liga parecía bastante evidente, quedaban jornadas suficientes como para que pudiera pasar cualquier cosa. Y a todo esto hay que sumarle la organización de las fases de ascenso de liga EBA; vamos, un follón”.

Foto: Rincón del Basket

Para los deportistas la situación del confinamiento es un grave problema ya que no pueden realizar su trabajo, pero siguen teniendo que mantener la forma porque no saben cuándo se va a solucionar esto, una forma física que muchos tienen que mantener en pequeños pisos sin apenas material para hacer ejercicio, esta es la situación de Emilio: “Está siendo algo duro, sobre todo tengo muchas ganas de botar sin que me grite algún vecino, tirar a canasta y levantar unas pesas. Vivir en un piso tan estrecho como el mío es bastante poco funcional para las pandemias porque no tengo casi nada de espacio para hacer ejercicio. Lo que suelo hacer es un trabajo de mantenimiento, con muchos ejercicios en los que trabajo con mi peso corporal o con gomas, aunque intento buscarme la vida con garrafas de agua, botes de detergente o packs de leche como sustituto de las pesas. Además, estoy intentando incluir nuevos hábitos ahora que tenemos todo el tiempo a nuestra disposición y por eso estoy dándole mucha caña al yoga y a la meditación, que le recomiendo a todo el mundo para despejar un poco la mente de todo esto que está pasando”. Son pocos los jugadores a los que vemos decir que realizan yoga y meditación, una práctica muy recomendada en estas semanas de cuarentena.

Emilio ha jugado en apenas 3 años en casi todas las categorías del baloncesto español, unas experiencias que te dejan muy buenos recuerdos, pero ¿cuál es la más especial?: “Todas tienen algo especial, pero me quedo con la 17/18, en la que no sólo fue un gran año con el EBA, sino que pude vivir el día a día del equipo ACB, aprendí de infinidad de jugadores y estuve presente en un montón de partidos y viajes con el primer equipo a países que jamás me habría imaginado. Además, pude cumplir el sueño de debutar en ACB y en Champions League con el que ha sido mi equipo desde los 8 años”.