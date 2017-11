Chris Copeland, último refuerzo de MoraBanc Andorra

Google Plus

Chris Copeland llega a MoraBanc Andorra como sustituto de Beka Burjanadze (Foto: BC Andorra)

MoraBanc Andorra sigue con su afán de crear un equipo fetiche. Tras las incorporaciones de jugadores como Przemek Karnowsky o Jaka Blazic, llega a Andorra la Vella un jugador con una carrera muy peculiar. Chris Copeland (Orange, Nueva Jersey, 17 de marzo de 1984) es el último refuerzo del equipo de Gorka Aixàs para suplir al georgiano Beka Burjanadze, que se lesionó la rodilla derecha y estará cinco meses de baja tras pasar por quirófano. El alero americano ha firmado hasta finales de febrero, que es cuando debería volver Burjanadze.

El de Nueva Jersey podrá aportar muchas cosas al equipo: físico, anotación, experiencia... pero MoraBanc Andorra pierde mucho en el lado de la pista donde se ganan partidos. Copeland es un producto NBA puro, pese a tener la carrera que tiene, y es de esos jugadores americanos que no ha tenido exigencias defensivas en, prácticamente, ningún momento de su vida profesional.

Chris Copeland dio el salto a la profesionalidad con Fort Worth Flyers de la liga de desarrollo de la NBA, el mismo año, en 2007, recaló en el CB L'Hospitalet hasta final de temporada en la liga LEB, con un ex ACB como Salva Arco. El siguiente paso de la carrera del alero de New Jersey se dirigió hacia Holanda, donde jugó en el Matrixx Magixx Nijmegen, que, efectivamente, se trata de un equipo de baloncesto. Tras una temporada entre tulipanes, emigró a Tréveris, Alemania, donde jugó para el TBB Trier durante dos cursos, para acabar jugando otros dos años en la liga belga con el Generali Okapi Aalstar. A partir de aquí, sorprendentemente, su carrera dio un vuelco y firmó un contrato con los New York Knicks, luego con Indiana Pacers y, en su última campaña en la NBA, con Milwaukee Bucks. El año anterior estuvo jugando en Tofas Spor Kulübü de Turquía.

Como se puede observar, el conjunto entrenado por Joan Peñarroya se ha hecho con los servicios de un auténtico trotamundos que no ha triunfado en ninguna gran liga europea, pero se ganó buenos contratos en la mejor liga del mundo. Ahora, con 33 años, Copeland ha decidido probar suerte en la mejor liga del viejo continente y en un proyecto que promete mucho.