Sadiel Rojas: "Solo pienso en ganar partidos y ascender posiciones en la clasificación"

Sadiel Rojas en la rueda de prensa | Foto: UCAM Murcia

Tras el parón que dio la Liga Endesa para dar paso a la siempre emocionante Copa del Rey, la acción vuelve este fin de semana. El Palacio de los deportes volverá a vibrar con los rebotes de Sadiel Rojas el próximo domingo 26, a las 12:30 h contra el Real Betis Energía Plus. Pero antes de dicho encuentro, el dominicano ha pasado por la sala de prensa para hablar sobre el próximo rival universitario, el proceso de recuperación de Pocius y Soko y llamó a la afición para que el domingo acuda a las gradas del Palacio de los deportes.

"Me siento muy bien ahora" -Rojas

El jugador dominicano comenzó su intervención ante los medios de comunicación congregados hablando sobre el partido ante los verdiblancos: "Todos los partidos son muy importantes ya. En Sevilla conseguimos ganar haciendo un buen partido, pero ellos han logrado vencer a rivales como el Real Madrid. No va a ser nada fácil" Los sevillanos han ido de menos a más con el paso de la temporada. Rojas continuó hablando sobre esta semana de descanso y sobre el proceso de recuperación de sus compañeros lesionados: "Hemos estado trabajando duro estos días. Estamos mejorando nuestra intensidad en defensa, Pocius ya se encuentra mejor y Ovie Soko está recuperándose paso a paso cada día mejor" Es precisamente las bajas de sus compañeros de posición las que obligaron, tanto a Quintana como a Katsikaris, a darle más minutos al dominicano. Sobre esto expuso: "Me encuentro mucho mejor. Más que cansado, he notado algo de estrés. Pero me siento muy bien ahora".

"Todos los partidos son muy importantes ya"

El partido ante el Real Betis Energía Plus marca un punto de inflexión para el UCAM Murcia, que si se hiciera con la victoria miraría para arriba y podría poner tierra de por medio con el descenso. Pero para lograr la victoria el ambiente del Palacio de los deportes debe estar a la altura del encuentro, para ello Sadiel Rojas hizo un llamamiento a la afición para que acuda al vital partido: "La necesitamos este y todos los partidos. Pero sobre todo esto, porque queremos empezar de nuevo y terminar el año lo mejor posible. Nosotros tenemos más confianza cuando la gente nos apoya" Pero la realidad es la realidad, y actualmente la de los universitarios es muy cruda, pues están muy cerca del descenso: "Ninguna presión por esto. Solo pienso en ganar partidos y ascender posiciones en la clasificación", expuso Sadiel Rojas para terminar la rueda de prensa.