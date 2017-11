El debate: ¿serán capaces de entrar los Pelicans en playoffs?

Google Plus

A contracorriente. Así van los Pelicans. En una liga en la que el small ball está demostrando dominar el juego, los de Nueva Orleans han apostado por todo lo contrario. Con la adquisición de DeMarcus Cousins la pasada campaña, la franquicia busca hacerse grande en la pintura al reunir a dos de los interiores más dominadores de la liga.

El experimento de los Pelicans busca enfrentarse a las tendencias de la liga y hacerle daños donde más le duele a la NBA actual. Pretenden, por tanto, dominar el juego desde el interior mientras los demás lo hacen desde el exterior. Los Pelicans, sin embargo, van a tener una difícil tarea al intentar mantener el ritmo de otros equipos mucho más atléticos y con una infinita calidad exterior.

Quedará por ver, entonces, si las dos torres son capaces de soportar el peso de una plantilla con numerosos puntos débiles y si eso les vale para crear un proyecto ganador. El primer paso para demostrar que las cosas pueden hacerse así es entrar en playoffs. ¿Podrán conseguirlo en esta campaña?

No mientras esté Alvin, su esquema y la poca cabeza en la agencia libre (Alejandro Montoro – @LexoAlejandro)

Si se analiza la temporada pasada, se ve una franquicia que, terminando con un balance de 34-48, arrastró muchos problemas durante toda la campaña. Nombre por nombre, New Orleans no tenía un equipo con excesivo talento, exceptuando quizá su jugador estrella, Anthony Davis. Esa plantilla solo les valió para obtener un record que solamente les permitió ocupar la décima plaza de la conferencia, a pesar de la llegada, quizá un poco tardía, de un jugador de la calidad como es DeMarcus Cousins. DeMarcus parecía llegar a New Orleans con la intención de alcanzar cotas más altas con la ayuda de Davis.

Con la temporada finalizada llegó el verano y, tras las polémicas contrataciones súper millonarias de jugadores como Solomon Hill el verano pasado, tocaba reaccionar. Para la actual temporada traían en calidad de agente libre a Rajon Rondo, junto con otros nombres como el veterano defensor Tony Allen. Estos fichajes, aunque ambos jugadores eran de gran reputación en la liga, no hacían más que acentuar la cada vez más patente nulidad del equipo respecto a la anotación exterior, dejando de nuevo para este año muy solos en el apartado más ofensivo y anotador a sus dos torres (Cousins y Davis) y Holiday. Demostrando así la gerencia de la franquicia que no están siendo muy conscientes de las necesidades de la plantilla.

Para esta temporada la franquicia ha decidido seguir apostando porque sea Alvin Gentry el que dirija a los chicos desde el banquillo, aunque probablemente su futuro este año estará en constante revisión; pues esta vez Gentry contará con Davis y Cousins desde el comienzo. El margen de paciencia de la franquicia solo podrá ser flexible, por tanto, si su confianza en él se traduce en victorias que posicionen al equipo en puestos de playoffs. De momento, estas victorias están llegando, con un balance que les permite situarse en la quinta posición en una Conferencia Oeste que cada año se vuelve más competitiva y donde se esperan muchos equipos que dejen de funcionar a medio gas una vez se vaya desarrollando la temporada.

¿Por qué no veo a estos Pelicans en playoffs?

Analizando diversas estadísticas, no es difícil diagnosticar cuáles son los problemas más importantes de estos Pelicans. El primero es la cantidad de minutos que juegan Cousins y Davis, sus dos estrellas, los cuales rondan los 38 y 35 minutos de media respectivamente. Esto puede significar que los dos líderes vean sus, hasta el momento, espectaculares estadísticas (Cousins 28.2 puntos, 14 rebotes y 5.7 asistencias, y Davis 26.2 pts 12.1 reb y 3.2 asis) mermadas una vez se aproxime el tramo final de la temporada. Solo una mejoría en la calidad de minutos del banquillo podría hacer cambiar esta situación.

"La excesiva dependencia de su juego interior y el poco acierto exterior marcará la temporada de New Orleans Pelicans"

Por otra parte, el estilo de juego de Gentry se caracteriza por ser alegre y ofensivo y, aunque ahora mismo Pelicans se sitúa quinto en cuanto a asistencias por partido, no puede decirse lo mismo de su anotación, donde caen hasta el puesto número 11. Pese a que son buenos números la disparidad de ambas estadísticas da mucho que pensar. En una conferencia donde la anotación es tan importante, se antoja algo complicada la situación del equipo. Además, no son capaces de compensar ese gran minutaje de sus estrellas y gran movimiento de balón con una gran defensa, más bien justo lo contrario; pues la franquicia se sitúa en el puesto 21 de puntos permitidos al rival, por lo que los Pelicans se encuentran actualmente entre los diez peores equipos defensivos de la liga.

Con estas estadísticas y a expensas de cómo se desarrolle la temporada, mi predicción es que los Pelicans estarán en la pelea por los playoffs pero los defectos ya señalados pesarán demasiado. Salvo que, por parte del GM, opten por reforzar el ataque, difícil teniendo en cuenta el dinero comprometido, o cambien a un entrenador que favorezca aún más el juego interior, esta franquicia quedará de nuevo a las puertas de los playoffs.

Para llegar a playoffs deben jugar como equipo (Pablo Municio – @pablomuni_95)

New Orleans Pelicans es un equipo bastante irregular y que depende mucho de las rachas y de los jugadores. Si pasan por un buen momento de forma o de resultados, los Pelicans son casi imparables, con uno de los mejores tándems interiores como son Cousins y Davis. Además el rendimiento de Holiday está creciendo por lo que en esos momentos, tienen otra vía de anotación.

Sin embargo, se puede apreciar otra cara. El mal rendimiento del equipo, causado por las bajas o por los malos porcentajes de los jugadores, frustra en muchas ocasiones a la plantilla. Cousins, sobre todo, es un jugador que suele perder los papeles en los finales más apretados, lo cual acaba lastrando al equipo en mal medida.

Son un claro equipo a entrar en playoffs por dos razones. La primera, y una de la más importante es la calidad de los jugadores. Como ya se ha comentado anteriormente, tienen a la mejor pareja interior de la liga. Las dos estrellas interiores están empezando a mejorar tanto de tres puntos, cómo se ha podido ver en esta regular season, como por dentro; se están compenetrando mejor en quien postea, se reparten tiros, abren a sus compañeros… Y eso es un factor a tener en cuenta. Poco a poco se van compenetrando y eso va a ser clave en los momentos calientes ya que la lucha por esa octava plaza.

En este apartado hay que destacar también las piezas exteriores ya que no sólo de Davis y Cousins viven los Pelicans, también de Jrue Holiday o Rajon Rondo. En primer lugar toca hablar de Jrue. El experimentado base ha crecido sus prestaciones en ataque y parece haber olvidado los problemas que tuvo el año pasado. Buen lector del pick and roll, con buena visión en ataque y con tiro, es un base bastante completo que tiene que cambiar un poco sus características para sacar el máximo rendimiento a la plantilla. El problema, al igual que el que tiene Rondo, serán las lesiones. Si les respetan, serán un indudable contender, al menos, a la octava plaza.

"Clippers, Jazz o Memphis no han encontrado recambios a sus salidas y Pelicans debe aprovechar eso"

Rondo por su parte, es un base que hace unión no solo en la cancha, si no en el vestuario. El ex de Boston Celtics, donde pasó sus mejores años, ha mejorado mucho sus prestaciones este último año. La pasada temporada, en los Bulls, fue el motor decisivo para ganar los primeros partidos a los Celtics en playoffs, si mantiene esa intensidad y consigue compenetrarse con Jrue en la dirección del juego, podrán disfrutar de las diabluras y de la magia que atesoran ambos exteriores.

El otro motivo para que sueñen con esta fase final de la competición es la “baja competitividad” por la octava plaza. En comparación de años anteriores, los equipos punteros se han reforzado (caso Wolves, OKC o Rockets) en detrimento de equipos que no han encontrado remplazo a esos abandonos como Utah Jazz, Memphis Grizzlies o Los Angeles Clippers. Manteniendo su bloque principal e incorporando a Rajon Rondo, en mi opinión clave para que el sistema de Gentry cobre sentido, han ganado muchos enteros para estar en esta pugna. Además, ahora mismo, a excepción de los osos, están sufriendo muchos altibajos Jazz y Clippers, por lo que deben aprovechar este momento para echar tierra de por medio.

¿Qué tienen que hacer los Pelicans para alcanzar playoffs? Jugar como equipo. Las individualidades pueden hacerte ganar varios partidos, pero a la hora de los choques apretados, el estar en bloque, el ir a las ayudas o que otros jugadores tiren de galones cuando no estén alguno de los jugadores estrella, serán clave para ellos. Poco a poco, parece que van cogiendo ideas y empieza a haber más colectivo, que es lo que se espera en Nueva Orleans, pero todavía queda un amplio trecho. A pesar de ello, creo que Pelicans, si las lesiones les respetan, se meterán en playoffs o estarán luchando por ello hasta el final.