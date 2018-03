Previa GP Miguel Indurain 2018: Recorrido, participación y dónde ver

Google Plus

La clásica navarra perteneciente al UCI Europe Tour (1.1) celebrará su vigésima edición con la denominación en honor al pentacampeón español del Tour el sábado 31, partiendo desde Estella y con llegada en la misma localidad. El recorrido presenta una dureza considerable que debería evitar una llegada masiva, con la novedad del cambio de final con respecto a las últimas ediciones, retomando el final en las calles de Estella en lugar de acabar en la subida a El Puy.

Recorrido

La carrera constará de 186 kilómetros, entre los que se pueden distinguir claramente dos fases, una primera llana y una segunda con un recorrido quebrado que decidirá la carrera. En la primera de ellas los ciclistas darán una vuelta pasando por el circuito de Navarra, Sesma y Arroniz hasta realizar un paso por la línea de meta. A partir de aquí la carrera se dirigirá hacia el norte para buscar la montaña. Las subidas al Alto de Guirguillano (1ªcat.), al Alto de Lezaun (2ªcat.) y al alto de Eraul (2ªcat.) supondrán las máximas dificultades de la jornada, aunque no las únicas, pues faltando escasos cinco kilómetros, todavía se deberán superar los repechos de los altos de Muru e Ibarra. Todos estos escollos montañosos deberían hacer que la carrera se resolviese en grupos muy reducidos o que algún ciclista cruce la meta del paseo de la Inmaculada en solitario.

Perfil de la carrera. / Fuente: procyclingstats.com

Participación

Pese a no ser una prueba de la máxima categoría internacional, sí que contará con la presencia de varios corredores de prestigio. Encabeza esa lista el ciclista del momento, Alejandro Valverde, cuya presencia no se confirmó hasta hace un par de días, pues se especulaba con su participación en el Tour de Flandes (domingo uno de abril). En el Movistar, junto a ‘El Bala’, estará el colombiano Nairo Quintana, que continuará con su preparación de cara al Tour de Francia. Otro nombre que destaca es el del australiano Simon Yates, vigente campeón y reciente ganador de etapa en la Volta a Catalunya, que será el líder del Michelton. Katusha será el otro equipo World Tour participante, encabezado por el ruso Ilnur Zakarin. Taaramae, Calmejane o Mikel Nieve pueden ser otras ruedas a vigilar. En la carrera también estarán los equipos españoles no world tour: Caja Rural, Burgos BH, Murias Team, Fund. Euskadi y Polartec-kometa, que a buen seguro ayudarán a ofrecer un bonito espectáculo.

Dónde ver la carrera

La carrera arrancará a las 12:20 horas y tiene prevista su llegada entorno a las 17:15 horas de la tarde. Se podrá seguir su retransmisión a través de la televisión vasca EITB a partir de las 15:00 horas y en Eurosport 2 desde las 15:3 horas.