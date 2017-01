Alejandro Valverde: "Casi no me puedo ni mover"

Google Plus

Alejandro Valverde en los momentos previos a disputar una etapa de la Vuelta a España | Fuente: VAVEL

Alejandro Valverde, finalmente podría no asistir como invitado a la presentación de la 72 edición de la Vuelta a España, debido a un percance que sufrió con la barrera de su urbanización.

El español de 36 años, se preparaba para salir a realizar su entrenamiento vespertino, cuando de repente la barrera de acceso a su urbanización se bajó sin previo aviso impactando duramente en los brazos y el pecho del ciclista murciano.

Unos minutos más tarde el propio Valverde reconoció en un comunicado que a pesar de estar magullado había tratado de reanudar la marcha, pero sin mucho éxito, ya que según sus palabras, el dolor era tan insoportable que le ha impedido aguantar más de 30 minutos encima de la bicicleta.

Según han confirmado desde el propio equipo, Valverde únicamente sufre lesiones superficiales, por lo que ningún hueso se ha visto afectado. Un alivio para toda la formación telefónica ya que una lesión de mayor magnitud podía haber prolongado aún más si cabe, el inicio de la temporada del propio corredor. “Espero que con hielo y antiinflamatorios no vaya a más, pero supongo que mañana en frío será peor. Lo bueno es que parece todo muscular, pero la verdad es que ahora mismo casi no me puedo ni mover", aclaraba Valverde en el citado comunicado.

Todo hace indicar que el corredor murciano podrá recuperarse sin ningún problema de las contusiones sufridas durante la tarde de ayer, con lo que si todo va según lo planeado podrá comenzar la temporada en la Challenge de Mallorca, como en un principio tenían previsto.