Javier Ruiz de Larrinaga: "Un puesto entre los treinta primeros sería lo normal"

Año complicado para uno de los corredores más veteranos de la parrilla ciclista. Javier Ruiz de Larrinaga concluye el curso con una cuarta posición en la Copa de España, torneo en el que se impuso en Karrantza y finalizó sexto en Laudio y séptimo en Muskiz y Les Franqueses, para también sumar un séptimo lugar en Asteasu. Las cosas no mejoraron lejos de la frontera española, puesto que a pesar de que en la Copa del Mundo de Namur era vigésimo cuarto y en la Copa del Mundo de Heusden-Zeulder concluía en vigésimo séptimo lugar, el ciclista de Amezaga ha concluido en las últimas carreras de la temporada con un 32º lugar en Fiuggi, una 40º posición en Hoogerheide, su peor resultado del año, pero justo un día antes era décimo quinto en Rupchen, muy por debajo del resto de españoles. Tras ser tercero en el campeonato de España de Valencia, el objetivo sin ninguna duda de Larrinaga en su décimo Mundial es mejorar la 27ª posición que ha obtenido en 2016 y 2015, algo que ni mucho menos será fácil con el gran nivel que hay en Europa.

"Después de lo de Roma Ismael estaba súper motivado y me imagino que tras lo de Hoogerheide, decepcionado, pero ni entonces era un fuera de serie ni ahora es malísimo, estamos hablando de alguien que ha hecho el doce en una Copa del Mundo"

La hora de la verdad para Larrinaga, que en su décimo Mundial espera poder demostrar que sigue estando al pie del cañón tras completar una temporada muy complicada. "Es algo que no me van a quitar, la experiencia de todos estos años y seguir teniendo la ilusión, las ganas de hacerlo lo mejor posible, han cambiado mucho las cosas y pienso que a mejor, aunque la competencia es cada vez mayor, en mi caso estoy mejorando técnicamente y estoy más cerca en tiempo de los primeros, pero no mejoro puestos. Quiero poder demostrar que estoy mejor que los resultados que he obtenido, este año ha sido un poco irregular, pero, desde Namur, creo que el último mes ha sido bastante bueno, físicamente llego bastante bien, pero como te decía antes hay que ser realistas y un puesto entre los treinta primeros sería lo normal, me muestro más cauto porque la experiencia me dice que en un Mundial no falla nadie", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Javier Ruiz de Larrinaga espera que el circuito gane barro con la subida de las temperaturas y eso le permita estar peleando por las posiciones delanteras, confiando en que Ismael Esteban pueda volver a dar una exhibición concluyendo en las primeras posiciones y dejar a España en una gran posición. "Hasta que no vea el circuito no me puedo hacer una idea, no soy un corredor explosivo, por lo que preferiría que fuera lento, con algo más de barro, y es lo que parece que tendremos si suben las temperaturas el fin de semana, y en esas circunstancias, en un circuito pesado. Después de lo de Roma Ismael estaba súper motivado y me imagino que tras lo de Hoogerheide, decepcionado, pero ni entonces era un fuera de serie ni ahora es malísimo, estamos hablando de alguien que ha hecho el doce en una Copa del Mundo y sería bueno que estuviera luchando por quedar lo más arriba posible, para demostrar que el ciclocross español está subiendo, aunque a algunos no terminen de creérselo", concluyó.