Alicia González: "Estoy en el mejor momento de la temporada, puedo luchar por el top ten"

Alicia durante una carrera de la presente temporada | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

La oportunidad que tanto ha esperado le llega este sábado a Alicia González, y es que la menor de las hermanas González saltará al ruedo a la una de la tarde para disputar la prueba sub-23 del Mundial de Bieles (Luxemburgo), cita a la que acude después de una temporada en la que fue tercera en la Copa de España y ganadora sub-23 después de ser segunda en Karrantza y tercera en Les Franqueses, Joan Soler y Elorrio, teniendo su único triunfo en Langreo para además sumar una segunda posición en el campeonato de Asturias y Vic, ser tercera en San Andrés y Llanes, cuarta en Igorre y quinta en Asteasu.

Pero sin ninguna duda el momento en el que obtenía la gloria que tanto ansiaba llegaba en el campeonato de España de Valencia, donde se imponía en la prueba global al derrotar en un apretado final a Aida Nuño. Lejos de España conseguía terminar en 33ª posición la Copa del Mundo de Fiuggi, 35ª en Hoogerheide, 36ª en Heusden-Zolder y 39ª en Valkemburg, buscando sin duda alguno mejorar la décimo sexta posición que obtenía un año atrás en el Mundial de Zolder.

"He competido poco sobre hielo y nieve y en el circuito hay bastante acumulada de muchos días, pero por otro me va mejor que sea un recorrido rápido a que esté embarrado"

Como no podía ser de otra manera, el hecho de ganar en Valencia la última carrera de la temporada en España ha hecho que Alicia llegue al Mundial de Bieles pletórica de confianza buscando un resultado que mejore el de la pasada campaña. "Sé que puedo estar luchando por el top ten y desde luego, mejor que el décimo sexto puesto del año pasado, ganar el campeonato de España en Valencia me ha dado un plus de motivación para el Mundial y estoy en el mejor momento de la temporada, ya que tengo un punto de forma que no tenía en diciembre, cuando tenía que estar más pendiente de la Universidad, no me veo presionada por lograr ese resultado, hay cuatro o cinco corredoras que están por encima, pero luego estamos un grupo bastante amplio, por lo que si te van bien las cosas, puedes acabar entre las mejores, pero también irte al puesto dieciocho si no tienes tu día", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Alicia González tiene claro quienes serán las máximas favoritas a copar las primeras posiciones de la carrera, siempre y cuando el complicado circuito de Bieles no provoque caídas. "La neerlandesa Anne Maria Worst y la belga Laura Verdonschot son las máximas favoritas, pero también están la campeona del mundo, la británica Evie Richards, o la italiana Chiara Teocchi, y por mi parte por un lado he competido poco sobre hielo y nieve y en el circuito hay bastante acumulada de muchos días, pero por otro me va mejor que sea un recorrido rápido a que esté embarrado", concluyó.