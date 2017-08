Landa gana en el Castillo y es el primer líder de la Vuelta a Burgos

Google Plus

Mikel Landa conquista el Alto del Castillo | Fuente: @Javilinares1 / @NCiclismo

Mikel Landa (Team Sky) sigue en estado de gracia y hoy lo ha demostrado con una nueva victoria. El ciclista vasco acudía a la Vuelta a Burgos como el principal favorito para alzarse con la general y no ha tardado en enseñar los dientes. Primera etapa y primera victoria. Con un explosivo final en la rampa del Alto del Castillo, el alavés se ha impuesto con autoridad, por delante de Sergei Chernetski (Astana Pro Team) y Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors).

El ciclista de Sky se convierte en el primer líder de la carrera burgalesa, además consiguiendo unos pocos segundos sobre el resto de favoritos como el propio Alaphilippe, Dani Moreno y Marc Soler (Movistar Team) o Miguel Ángel López (Astana Pro Team).

Etapa sencilla con un explosivo final

Fuente: Vuelta a Burgos

La primera etapa de esta 39ª Vuelta a Burgos presentaba un perfil casi llano, sin elevaciones destacables y un total de 151 kilómetros. Con inicio y meta en la capital burgalesa, los corredores debían recorrer los diferentes municipios que componen el Alfoz de Burgos para regresar a la ciudad en los últimos kilómetros, donde realizarían un primer paso previo por el Alto del Castillo (poco más de un kilómetro con rampas máximas del 11%) catalogado de tercera categoría, a diez kilómetros del final. Sin abandonar la zona urbana, los ciclistas finalizarían de nuevo en el mismo repecho en una llegada para uphill finishers.

Fuga numerosa para empezar

La ronda burgalesa echó a andar desde el Fórum de la Evolución y los ataques no se hicieron esperar. Pronto un grupo de hasta 14 corredores se despegaron del pelotón para formar un numerosa escapada: Marc Soler (Movistar Team), David López y Tao Geoghegan Hart (Team Sky), Pieter Serry (Quick-Step Floors), Benjamin King (Dimension Data), David Arroyo (Caja Rural-Seguros RGA), Fernando Orjuela (Manzana Postobon), Daniel Díaz (Delko Marseille Provence KTM), Etienne Van Empel (Roompot-Nederlandse Loterij), Conor Dunne (Aqua Blue Sport), Joan Bou (Nippo-Vini Fantini), Jérôme Cousin (Cofidis, Solutions Crédits), Nikita Stalnov (Astana Pro Team) e Ibai Salas (Burgos-BH).

Stalnov encabeza la fuga inicial | Foto: Twitter @Mertxe_Beriain

Con una ventaja máxima que alcanzó los cuatro minutos y medio en los primeros compases, el numeroso grupeto abrió camino para luchar por unas prematuras metas volantes situadas en Castrillo del Val, Arlanzón y Atapuerca, todas conquistadas por el americano Ben King, asegurándose así el primer maillot azul de dicha clasificación. Mientras tanto, dos conjuntos que no habían metido hombres en la fuga tiraban del pelotón: los rusos de Gazprom-RusVelo y los belgas de Sport Vlaanderen-Baloise.

La escapada mengua y claudica

Poco después del último sprint intermedio, tras un pequeño corte en el grupo de fugados, varios corredores se descolgaron, entre ellos Marc Soler, sin duda uno de los hombres más temidos de cara al triunfo final. Ante esta nueva situación, el grupo de cabeza quedó reducido a nueve unidades (con Arroyo como único español) que veían cómo su ventaja no paraba de bajar debido a la insistencia del Roompot, que ya había perdido su baza en la fuga.

Los últimos componentes de la fuga fueron neutralizados a falta de 22 kilómetros

Los repechos y el viento se convertían en un inconveniente para los últimos supervivientes, que eran neutralizados a falta de 22 kilómetros, cuando aún no se había entrado en la capital burgalesa. A partir de este momento, el conjunto Sky se puso a dominar la carrera, lo que no impidió que un combativo Smukulis (Delko Marseille) lo intentara, aunque el letón ni siquiera llegó al casco urbano.

Landa se escapa en el Castillo y no falla

Un ataque de Landa tras el primer paso por el Castillo junto a otros tres corredores le permitió llegar a meta con ventaja

El primer paso por el Alto del Castillo sirvió para realizar una pequeña selección, pero no fue hasta el descenso cuando un cuarteto tomó ventaja: Mikel Landa, Matteo Trentin, Sergei Chernetski y Lasse Norman Hansen. Esto obligó a Movistar a ponerse las pilas para no perder tiempo con el hombre más fuerte de la carrera. Pero el hueco estaba hecho y esos pocos segundos fueron suficientes para que el corredor alavés no dejara escapar la ocasión.

Mikel Landa entró destacado por delante de Chernetski | Foto: Señal de TV

Viendo que dos hombres de Quick-Step arrancaban por detrás, Chernetski fue el primero en lanzar su ataque, pero Landa se pegó a su rueda para rematarle fácilmente y llevarse el triunfo con autoridad. Segundo fue el ruso de Astana, a dos segundos, y tercero Julian Alaphilippe, que se dejó tres segundos con el vasco. De este modo, el de Murgia prolonga su buen estado de forma vestido de morado y se confirma como el rival a batir en la prueba castellana.

Mañana, oportunidad para sprinters

Si no sucede nada extraño, mañana debería ser la mejor oportunidad para los velocistas del pelotón con una etapa semillana de 153 kilómetros entre Oña y Belorado en el que la única dificultad montañosa es el Portillo de Busto (2ª categoría) en los primeros kilómetros. Pese a las ondulaciones del perfil, la volata está casi garantizada en la localidad beliforana.

Fuente: Vuelta a Burgos

Clasificaciones tras la primera etapa