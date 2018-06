Los pilotos de Fórmula 1 muestran su preocupación por Paul Ricard

A partir de las 16:10 horas comenzará el Gran Premio de Francia, y los pilotos tienen algunas dudas en cuanto a la seguridad del pitlane, algo que ya se discutió en la reunión de pilotos que tuvo lugar en la jornada del viernes, aunque no se llegó a ningún acuerdo.

La principal preocupación es la entrada al pitlane, ya que los pilotos tienen que hacer una estrecha curva hacia la izquierda, justo delante del garaje de Mercedes, por lo que sus mecánicos corren un riesgo innecesario, pudiendo utilizar los boxes que están al final del pitlane, ya que algunos están vacíos o son usados por la FIA, tal y como sugirió Lewis Hamilton. Charlie Whiting, director de carrera, ha optado por reducir la velocidad de 80 a 60 km/h en el pitlane, aunque en condiciones de mojado podría seguir siendo peligroso.

Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, reconoció estar preocupado por la seguridad de sus mecánicos, especialmente después de la carrera del DTM en Hungría, ya que tres comisarios fueron heridos en distintos accidentes después de que algunos pilotos perdieran el control de sus monoplazas con la pista mojada. "Tuvimos algunos accidentes terribles con doloras lesiones, los coches haciendo aquaplaning y chocando contra la gente", comentó. También añadió que si en la carrera llueve, la entrada a boxes es claramente una preocupación. Sin embargo, ha confesado que confía plenamente en Whiting y cree que reduciendo la velocidad, todo irá bien.

Algunos pilotos como Lewis Hamilton o Vandoorne también se han preocupado por esto. "Nosotros, como pilotos, estamos protegidos en cierto modo. Pero los mecánicos están en riesgo", comenzaba diciendo el piloto de McLaren. También opina que en mojado tendrán especial cuidado, pero con los guardarrailes y el ángulo con el que se entra al pitlane, los mecánicos de Mercedes podrían estar en peligro. "Creo que podrían haberlo hecho un poco mejor moviendo el box más allá, porque hay un par de garajes al final del pitlane", concluyó el belga.

Carlos Sainz también se mostró preocupado, pero no solo por la entrada, también por la salida, ya que los coches salen en la trazada de carrera, por lo que si llueve, el spray pueda ser un problema. "Tanto la entrada como la salida es algo a lo que prestamos particular atención porque no quieres sobrecalentar los frenos a la entrada y no quieres golpear a un coche que viene de la recta en la salida", comentó el madrileño. También quiso añadir que en la carrera, la parada la harán con mucho más cuidado, porque en cuanto los pilotos salen del pitlane ya están en la trazada, por lo que dependen del coche que está detrás, ya que con los retrovisores no pueden ver si viene otro piloto.

El de Renault también quiso hablar sobre la probabilidad de lluvia de la que muchos hablan para la carrera, y aunque él no ha visto la previsión, añade que en el caso de tener una carrera sobre mojado, tendrán que tener especial cuidado. "Somos pilotos de Fórmula 1 y espero que podamos evitar cualquier situación extraña", concluyó.