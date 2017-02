Vuelta al 2016. GP de China: Rosberg vuelve a ganar en una carrera loca

Vuelta al 2016. GP China: Rosberg vuelve a ganar en una carrera loca | Fuente: Getty Images

La temporada 2016 de Fórmula 1 no comenzó de la manera adecuada. A la clara superioridad de los Mercedes se le sumaron otros factores como el fracaso total del nuevo sistema de clasificación, en el que los pilotos iban siendo eliminados poco a poco. No obstante, en la tercera prueba de la temporada todo dio un giro radical y el paddock del Gran Circo pudo disfrutar de una gran carrera en la que, por cierto, Fernando Alonso volvió a los circuitos después del grave accidente que sufrió en el GP de Australia.

El fin de semana empezó tranquilo, ya que los Mercedes no enseñaron sus cartas del todo. Los libres 1 fueron los únicos entrenamientos que dominaron las flechas plateadas, ya que en los libres 2 y 3 fueron Räikkönen y Vettel, respectivamente, quienes estuvieron al frente de la clasificación, por lo que parecía que iban a ser la alternativa a los de Brackley.

Fuente: Twitter oficial de la F1

La clasificación iba a dar comienzo y lo único que se sabía antes de que se disputase la clasificación era que Hamilton perdería cinco posiciones por sustituir la caja de cambios de su Mercedes, aunque la sanción no supuso ningún cambio, ya que el inglés no pudo dar ni una sola vuelta por culpa de un problema en el motor de su Mercedes. La lluvia hizo acto de presencia en la Q1 y Wehrlein no pudo controlar su Manor, que hizo aquaplaning, y se fue directo contra el muro en plena línea de meta. La clasificación siguió su curso sin ningún percance y fue finalmente Nico Rosberg quien se hizo con la pole position, seguido de Ricciardo, Räikkönen, Vettel, Bottas, Kvyat, Pérez, Sainz, Verstappen y Hülkenberg- aunque este último tuvo una sanción de cinco posiciones. Se avecinaba una carrera emocionante en la que Rosberg era el favorito, aunque lo que estaba por ver era la remontada de Hamilton que, como bien se ha comentado antes, saldría en la última posición.

La carrera se inició y no pudo tener un mejor comienzo. Ricciardo adelantó a Rosberg en los primeros metros y se colocó en la cabeza de la carrera, seguido por el alemán de Mercedes y de su compañero de equipo, Daniil Kvyat, quien avanzó desde la sexta hasta la tercera posición. Por detrás de ellos, los dos Ferrari chocaron entre sí y fue Räikkönen quien salió peor parado. Vettel chocó contra su compañero, lo que hizo que el finlandés se saliese de pista y perdiese muchas posiciones. Además, en la cola del pelotón, Hamilton impactó contra el Sauber de Nasr y perdió el alerón delantero de su Mercedes, el cual se le puso por debajo del coche.

Fuente: Twitter oficial de la F1

Por ello, tantos incidentes hicieron que, en la primera vuelta de carrera, Grosjean, Hamilton y Räikkönen entraran en boxes. Los incidentes de carrera no cesaron y ahora fue el turno de Ricciardo, al que se le pinchó una rueda de su Red Bull, por lo que fue pasado por Rosberg. No obstante, el aussie no tuvo demasiada mala suerte ya que no le pilló muy lejos de la calle de boxes, por lo que entró a hacer su primera parada.

Ya en la vuelta 4 apareció el coche de seguridad debido a los trozos que se encontraban en la pista. La mayoría de los pilotos entraron en boxes, a excepción de algunos como Alonso, y pudimos ver uno de los grandes momentos del Gran Premio, cuando Vettel adelantó a Hülkenberg y Sainz justo antes de entrar en la calle de boxes.

Fuente: Twitter oficial de la F1

La carrera se relanzó y comenzó la locura de los adelantamientos, que duró varias vueltas y que impedía que los aficionados pudieran situar a cada piloto en la posición que le correspondía. Las posiciones delanteras se estabilizaron y Rosberg, que lideraba la carrera, era seguido por Vettel y Kvyat, quienes mantuvieron una bonita lucha. La remontada de Hamilton iba por buen camino, hasta que se encontró con Massa, quien le frenó considerablemente y ambos fueron adelantados por Ricciardo. Todo un quebradero de cabeza para el inglés, que no pudo adelantarle en el resto de la carrera.

Finalmente, la carrera acabó y Rosberg se alzó con su tercera victoria consecutiva de la temporada, sumando así 75 de 75 puntos posibles. Vettel y Kvyat le acompañaron, como bien se ha comentado antes, seguidos de Ricciardo, Räikkönen, Massa, Hamilton, Verstappen, Carlos Sainz y Bottas. La distancia con Hamilton se incrementó en 36 puntos y el alemán comenzaba a mostrar su candidatura a campeón del mundo.