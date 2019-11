New England Revolution 2016: futuro incierto

La franquicia de los New England Revolution quiere recuperar el nivel demostrado hace dos campañas, en donde llegó a la final de la MLS Cup. El conjunto Rev se reforzó con jugadores que completaron una de las plantillas más compensadas de la liga, pero ninguna de estas logró rendir al nivel que se le esperaba. Otro de los jugadores que sorprendió por el bajo rendimiento fue Lee Nguyen, que no consiguió igualar su mejor nivel. Con todo y con ello llegaron a los PlayOff´s, pero fueron eliminados en la Knockout Round. Para esta temporada, esperan recuperar el nivel de sus mejores jugadores y las nuevas incorporaciones, se espera que vuelvan a ser unos de los equipos que dominen la Conferencia Este.

En el mercado de fichajes, los Revs tan sólo han realizado un par de incorporaciones para este mercado invernal, con las llegadas del central Sambinha, procedente del Sporting de Lisboa y Gershon Koffie, que lo hace desde Vancouver Whitecaps. En el capítulo de bajas, varios han sido los jugadores que han abandonado la disciplina del equipo, siendo la más significativa la del centrocampista Jermaine Jones, que fue cortado por el equipo.

Entrenador: Jay Heaps

El entrenador estadounidense no pasa por su mejor momento al frente de los Revs, a causa de que la pasada no logró un buen resultado, cayendo en la Knockout Round. En la que será su sexta temporada en la franquicia, Heaps buscará volver a ser un equipo decisivo en la Conferencia Este. La mala temporada de algunos de sus jugadores y las lesiones lastraron al equipo, que no logró mantener el nivel durante más de tres partidos seguidos.

playingfor90.com

Heaps comenzó su carrera como futbolista profesional en los Miami Fusion, a los que llegó en 1999. Pero dos años después, con la desaparición de ese equipo, llegó a los New England Revolution a los que perteneció hasta su retirada. Tras esta pasó a ser comentarista televisivo en New England de algunos partidos y terminar de preparase como entrenador. Y esta oportunidad no tardó en llegar, ya que en 2011 firmó como entrenador de los New England Revolution, sustituyendo a Steve Nicol y disputando varias finales de la MLS Cup.

Jugadores a seguir

Lee Nguyen

El jugador de origen vietnamita no está pasando por el mejor momento de su carrera en la MLS. Hace dos temporadas consiguió unos números escandalosos que le llevaron estar en el XI Ideal y nominado para el MVP de la temporada. Pero el pasado año, las lesiones no le dejaron tener la continuidad necesaria para demostrar su mejor nivel. Esta temporada, Nguyen tratará de llevar a los Revs de nuevo a pelear por la MLS Cup. Desde la posición de mediapunta y apareciendo desde segunda línea, aprovechaba los espacios que creen los jugadores que estarán con él en zona de finalización para tratar de llevar peligro sobre la meta rival.

Juan Agudelo

El regreso del jugador estadounidense de origen colombiano fue una de las mejores incorporaciones la temporada pasada. Desde su llegada se hizo con el puesto de titular, disputando 32 partidos en los que sólo consiguió anotar siete goles. La mala temporada del equipo tuvo su nota negativa sobre el jugador que no pudo demostrar todo el potencial goleador. Pese a su juventud, se espera que esta temporada vuelva a demostrar su capacidad goleadora, ayudándole también a volver a las convocatorias de la Selección Nacional de los Estados Unidos.

Gershon Koffie

El centrocampista ghanés fue la última incorporación de la franquicia de New England, después de la salida del veterano Jermaine Jones. El futbolista procede de Vancouver Whitecaps, equipo con el que comenzó a ser conocido en la competición, realizando un gran papel en los partidos que disputaba. Llega para ser ese jugador que le dé equilibrio al centro del campo, lo que hace que su importancia en el equipo sea desde el inicio, contando con muchas posibilidades de jugar muchos minutos a lo largo de la temporada.

Once Inicial

Los New England Revolution seguirán con son el sistema táctico utilizado en temporadas anteriores de un 1-4-2-3-1. Heaps mantendrá el mismo once que le llevó a ser finalista de la MLS Cup, aunque se podrían introducir un par de cambios a causa de las bajas sufridas. Podrían partir de inicio con Shuttleworth en portería, Farrell y Tierney en los laterales, con Gonçalves y Sambinha como centrales. En el centro del campo se mantendrá a Caldwell con el recién incorporado Koffie. La siguiente línea estará formada por Rowe, Nguyen y Fagundez en la mediapunta. El ataque será para Juan Agudelo, aunque Davies contará con bastantes minutos.

Datos de la Franquicia

Nombre: New England Revolution

Fundación: 1995

Propietario(s): Robert Kraft

Conferencia: Este

Estadio: Gillette Stadium (68.756 espectadores -20.000 para fútbol-)

Títulos: -

Plantilla Temporada 2016

Dorsal Nombre Posición Equipo 18 Brad Knighton PT Vancouver Whitecaps FC 22 Bobby Shuttleworth PT Buffalo City -- Matt Turner PT Fairfield Stags 2 Andrew Farrell DF Louisville Cardinals 3 Jordan McCrary DF North Carolina Tar Heels 8 Chris Tierney DF Virginia Cavaliers 23 José Gonçalves DF Sion 25 Darrius Barnes DF Duke Blue Devils 28 London Woodberry DF Arizona United 33 Donnie Smith DF Charlotte 49ers 40 Sambinha DF Sporting Clube Portugal -- Je-Vaughn Watson DF FC Dallas 4 Steve Neumann CC Georgetown Hoyas 6 Scott Caldwell CC New England Revolution Academy 7 Gershon Koffie CC International Allies FC 10 Teal Bunbury CC Sporting Kansas City 11 Kelyn Rowe CC UCLA Bruins 16 Daigo Kobayashi CC Vancouver Whitecaps FC 21 Zachary Herivaux CC New England Revolution Academy 24 Lee Nguyen CC Becamex Bình Dương 33 Donnie Smith CC Charlotte 49ers 7 Sean Okoli DC Seattle Sounders FC 9 Charlie Davies DC Randers FC 14 Diego Fagundez DC New England Revolution Academy 17 Juan Agudelo DC FC Utrecht -- Michael Gamble DC Wake Forest Demons Deacons

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El Gillette Stadium es de los pocos estadios de la MLS que no se utilizan exclusivamente para el soccer. Además de ser el hogar de los New England Revolution, los New England Patriots de la NFL también actúan como equipo local en este estadio. El Gillette Stadium también fue sede del Mundial de Fútbol femenino disputado en Estados Unidos en el verano de 2003, en donde la selección alemana se proclamó campeona. Como curiosidad, para los latinoamericanos, el Gillette Stadium es conocido como ‘Estadio Pedro Navaja’, debido al auspiciador general del estadio y su evidente relación con la actividad de ‘recortar’.

bostonmagazine.com

El Gillette Stadium fue inaugurado en el año 2002, para que los New England Patriots disputaran sus partidos como local. Su capacidad es para 68.756 espectadores cuando en él se juegan partidos de NFL. Cuando se disputan partidos de New England Revolution, la capacidad disminuye a 20.000 espectadores, aunque en partidos importantes de soccer, se utiliza el aforo completo del estadio.

El estadio de los Revs es uno de los que mejor media de asistencia tuvo a lo largo de la pasada campaña, en consonancia con la capacidad de apertura en los partidos de soccer. La media ha sido de unos 19.627 espectadores a lo largo de la temporada 2015. El partido que mayor afluencia de público tuvo fue contra Toronto FC con unos 24.269 espectadores. El partido que menos público llevó al estadio fue contra San Jose Earthquakes con 16.668 espectadores.

Últimas cinco temporadas