Previa Juventus - AC Milan: questo è il "Derby di Campeoni"

Mientras la Juventus, sigue luchando por alzar otro "Scudetto", el más reñido de los últimos años, el AC Milan está resurgiendo de las cenizas de la mano de su nuevo entrenador, un histórico futbolista rossoneri apodado "Rino" Gattuso. Lo más honesto es decir que ambas aficiones han vivido momentos más dulces en su historia, aunque la Juve no está lejos de ello. Sin embargo, en estos partidos históricos no siempre importa la trayectoria reciente, y este mismo equipo que viste de rojo y negro demostró hace 493 días que a pesar de tener a las apuestas totalmente en contra, la supercopa de Italia del año 2016 iba a viajar hasta las vitrinas de San Siro después de vencer a la Vecchia Signora en una emocionante tanda de penaltis. Esa fue la última victoria del cuadro milanista frente al juventino.

Zidane luchando por un balón vs un zaguero del AC Milan / Imagen: @juventus

221 enfrentamientos oficiales, con la Juventus mandando en su particular clasificación histórica

83 victorias bianconeras, 73 empates y 66 victorias rossoneras es el balance en duelos directos disputados por las dos potencias futbolísticas con más Copas de Europa del país en su haber. Sin embargo, a la supercopa mencionada hay que sumarle que la Champions League 2002-03 es propiedad del AC Milan gracias a una nueva victoria en la mismísima final de Old Trafford frente a la Juve, imponiéndose por 3-2 también en los penaltis.

Del Piero y Maldini posan antes de la final de Champions 2002-03 / Imagen: Juventus

Tomando como referencia los diez últimos choques entre los equipos relevantes, pensar en un empate es lo menos factible, y más aún con ambos clubes necesitados por sumar de tres en tres. La Juve se ha llevado ocho victorias, mientras que en las dos ocasiones restantes, han sido los de Milán quienes se han llevado el gato al agua.

La rivalidad actual se comprende mejor tras conocer lo que nos ha deparado la historia, pero reitero que esto, en el Derby di Campioni, no tiene importancia.

Imagen: AC Milan

La Champions en la cabeza de todo hincha juventino

Tan sólo a tres días del partido más importante de la temporada, perteneciente a los cuartos de final de la Champions League y frente al Real Madrid, el actual campeón de la Champions y otro de los rivales históricos de la Juventus, la preocupación de sus aficionados no está puesta sólo en derrotar al AC Milan, sino también en velar por la salud de Chiellini, Cuadrado, Alex Sandro y Bernardeschi, que llegan entre algodones. El técnico Massimiliano Allegri ha confirmado en rueda de prensa que el primero tendrá minutos (probablemente partiendo como titular) y que el colombiano Juan Cuadrado estará en el banquillo. Por su parte, a los dos últimos no se les espera en el partido frente al Milan, pero sí podrían estar en la cita europea del martes. Además, en la lista no figura el nombre de Mandžukić debido a un golpe recibido en el entrenamiento de hoy en su pierna izquierda.

El propio técnico de la Juve ha declarado además, que a partir de ya, "hay que pensar en sumar todos los puntos en juego"; al igual que uno de los pesos pesados de la plantilla como es Barzagli. El Napoli está a dos puntos de la cabeza de la Serie A, dependiendo de sí mismo; por lo que no se espera que Allegri vaya a reservar a ninguna de sus piezas titulares, más allá de los nombrados anteriormente.

La situación del equipo es excelente, habiendo encajado solamente tres tantos en lo que va de 2018, todos frente al Tottenham en octavos de Champions. En liga no ha recibido ninguno desde el año pasado, sumando con ello 16 fechas en la competición nacional sin saber lo que es perder.

Dybala celebrando un gol / Imagen: Juventus

Individualmente, la "joya" Dybala ha vuelto a su máximo nivel y con el "ADN Juventus" en la sangre, siendo decisivo en los partidos por antonomasia del presente curso. Otro de los pesos pesados de la plantilla, como el "Pipa" Higuaín, llega en una situación completamente adversa. En la albiceleste no le están saliendo las cosas, y de hecho no le han salido nunca; pero en este parón de selecciones ha recibido duras críticas por los seguidores del combinado argentino. No obstante, se trata del sexto máximo artillero del Calcio con 15 dianas, por lo que la amenaza está presente y la zaga milanista no debería descuidarse ni un segundo.

La próxima Champions en la cabeza de todo hincha rossoneri

Tras la eliminación en la Europa League a manos del Arsenal, los hombres dirigidos por Gattuso sólo piensan en la Serie A como vía de acceso a la Champions League 2018-19. Su mejor versión se está viendo en la liga doméstica y ya suma diez encuentros sin conocer la derrota en está competición. Con la llegada del técnico italiano, se ha recuperado la confianza y la ilusión, pero sobre todo, también el rigor táctico y la seriedad defensiva necesaria para luchar por meterse entre los cuatro primeros. La tendencia es claramente ascendente, aunque aún se encuentran en la sexta plaza de la tabla, a cinco puntos del Inter, que ocupa el cuarto puesto en la clasificación, y a cuatro de la Lazio, que es quinta.

Tanto el equipo, como muchos de sus futbolistas insignia, están en el mejor momento de la temporada. El atacante recientemente incorporado de la cantera Patrick Cutrone, es el hombre más temido y en forma del equipo. Abasteciéndole de balones, estarán Bonaventura, Kessié, Çalhanoğlu, y el español Suso en el flanco derecho. Su aportación ofensiva es notable, y Gatusso ha encontrado en ellos, junto al "ancla" Lucas Biglia, el equilibrio que tanto ansiaba un viejo conocido en San Siro llamado Carlo Ancelotti.

Bonucci volverá al Juventus Stadium, está ver con la "Vecchia Signora" enfrente / Foto: Milan

Por detrás de ellos, la defensa se ha asentado con Ricardo Rodríguez, Bonucci; y las novedades en la convocatoria Romagnoli y Calabria que han dejado atrás sus problemas físicos y estarán listos para el duelo ante la Juventus. A excepción de Abate, todas las armas están disponibles para hacer vibrar al amante del fútbol italiano en su máxima esencia.

Convocatorias Juventus vs AC Milan

Convocatoria de Massimiliano Allegri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny; Chiellini, Barzagli, Rugani, Benatia, Howedes, Lichtsteiner, Asamoah, De Sciglio; Pjanić, Sturaro, Bentancur, Khedira, Marchisio, Matuidi; Douglas Costa, Cuadrado, Dybala, Higuaín.

Convocatoria de Gennaro Gattuso: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Storari; Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Zapata; Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Locatelli, Mauri, Montolivo; Borini, Suso, Cutrone, Kalinic, André Silva.

Posibles onces: